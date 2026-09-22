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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Aliarmas Latvijoje: skelbtas oro pavojus, skubiai kilo NATO naikintuvai

2026-09-22 06:39 / šaltinis: BNS
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2026-09-22 06:39
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Latvijos Kraslavos rajone pirmadienio vakarą buvo įspėta dėl galimo oro pavojaus, bet vėliau, antradienio naktį, į gyventojų mobiliuosius telefonus buvo išsiuntinėtas pranešimas, kad galimas pavojus oro erdvėje baigėsi, nurodė Nacionalinės ginkluotosios pajėgos.

NATO naikintuvai (BNS nuotr.)
GALERIJA (37)

Latvijos Kraslavos rajone pirmadienio vakarą buvo įspėta dėl galimo oro pavojaus, bet vėliau, antradienio naktį, į gyventojų mobiliuosius telefonus buvo išsiuntinėtas pranešimas, kad galimas pavojus oro erdvėje baigėsi, nurodė Nacionalinės ginkluotosios pajėgos.

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Dėl galimo pavojaus Latvijos oro erdvei pirmadienio vakarą buvo skubiai pakilę NATO naikintuvai.

(37 nuotr.)
FOTOGALERIJA. NATO naikintuvai

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Naktį Latvijoje paskelbtas oro pavojus vėliau buvo atšauktas

Kraslavos rajono gyventojai praėjusį vakarą buvo įspėti dėl galimos grėsmės Latvijos oro erdvei, tačiau jokių papildomų veiksmų imtis nereikėjo.

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„Geltonas“ perspėjimas dėl grėsmės oro erdvei Kraslavos rajone galiojo kiek trumpiau nei dvi valandas.

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Kaip pranešta, pastaraisiais mėnesiais Latgalos ir Vidžemės gyventojai ne kartą gavo pranešimus į mobiliuosius telefonus apie galimą grėsmę oro erdvei, be to, Latvijoje nukrito ir keli dronai. Kelis kartus tokius dronus numušė ir NATO šalių naikintuvai.

Manoma, kad visi šie dronai buvo naudojami Rusijos kare prieš Ukrainą.

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