Aliarmas Latvijoje: skelbtas oro pavojus, skubiai kilo NATO naikintuvai

Dėl galimo pavojaus Latvijos oro erdvei pirmadienio vakarą buvo skubiai pakilę NATO naikintuvai.
Naktį Latvijoje paskelbtas oro pavojus vėliau buvo atšauktas
Kraslavos rajono gyventojai praėjusį vakarą buvo įspėti dėl galimos grėsmės Latvijos oro erdvei, tačiau jokių papildomų veiksmų imtis nereikėjo.
„Geltonas“ perspėjimas dėl grėsmės oro erdvei Kraslavos rajone galiojo kiek trumpiau nei dvi valandas.
Kaip pranešta, pastaraisiais mėnesiais Latgalos ir Vidžemės gyventojai ne kartą gavo pranešimus į mobiliuosius telefonus apie galimą grėsmę oro erdvei, be to, Latvijoje nukrito ir keli dronai. Kelis kartus tokius dronus numušė ir NATO šalių naikintuvai.
Manoma, kad visi šie dronai buvo naudojami Rusijos kare prieš Ukrainą.
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