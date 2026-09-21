Po Fico komentarų apie NATO ir Rusijos karą – supykusi kaimynė

Praėjusią savaitę R. Fico suabejojo NATO solidarumu ir tuo papiktino Čekijos prezidentą Petrą Pavelą.
Europos lyderiams vis didesnį susirūpinimą kelia visame žemyne vykdomos slaptos operacijos, kurias jie sieja su Rusija, 2022 m. vasarį pradėjusia plataus masto invaziją į Ukrainą.
Vienintelis ES lyderis, artimai bendraujantis su Putinu
R. Fico, šiuo metu vienintelis glaudžius ryšius su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu palaikantis ES lyderis, šeštadienį socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame vaizdo įraše pareiškė, kad Vakarai stumia NATO ir Rusiją į „konfliktą“.
„Strategijos sunaikinti Rusiją per karą Ukrainoje nesėkmė daugelį Vakarų politikų verčia manyti, kad jei to negalima pasiekti pasitelkus Ukrainos kariuomenę ir visapusiškai ją remiant, reikia padaryti viską, kad kiltų konfliktas tarp NATO ir Rusijos“, – sakė jis.
Praėjusį ketvirtadienį jis taip pat pareiškė nenorintis, kad „Slovakija dėl Šiaurės Atlanto sutarties 5-ojo straipsnio būtų įtraukta į ginkluotą konfliktą“.
Pagal 5-ąjį straipsnį užpuolus vieną NATO narę kitos Aljanso šalys privalo jai suteikti karinę pagalbą.
Supykdė Čekiją
P. Pavelas, buvęs NATO generolas, 2015–2018 m. vadovavęs Aljanso kariniam komitetui, į šiuos pareiškimus reagavo su pasipiktinimu.
„Tai itin reikšmingas pareiškimas, į kurį turėtume žiūrėti rimtai ir kuris tikrai nėra mums sektinas pavyzdys“, – sekmadienį sakė P. Pavelas.
„Jei kas nors taip sako..., tai nesupranta žodžio „solidarumas“. Tvirtai tikiuosi, kad Čekija šiuo keliu nepasuks“, – pridūrė P. Pavelas.
Slovakijoje gimęs Čekijos ministras pirmininkas Andrejus Babišas kol kas į šį ginčą neįsitraukė. Milijardierius premjeras yra R. Fico sąjungininkas.
Nacionalistinės A. Babišo ir R. Fico vyriausybės atsisako teikti Ukrainai tiesioginę karinę pagalbą ir tvirtina, kad taip skatina taiką.
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