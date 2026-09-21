Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po Fico komentarų apie NATO ir Rusijos karą – supykusi kaimynė

2026-09-21 17:34 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-21 17:34
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kremliui palankus Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico supykdė kaimyninę Čekiją apkaltinęs Vakarų politikus darant „viską“, kad būtų sukeltas NATO ir Rusijos karas.

Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico SCANPIX
GALERIJA (13)

Kremliui palankus Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico supykdė kaimyninę Čekiją apkaltinęs Vakarų politikus darant „viską“, kad būtų sukeltas NATO ir Rusijos karas.

REKLAMA
1

Praėjusią savaitę R. Fico suabejojo NATO solidarumu ir tuo papiktino Čekijos prezidentą Petrą Pavelą.

Europos lyderiams vis didesnį susirūpinimą kelia visame žemyne vykdomos slaptos operacijos, kurias jie sieja su Rusija, 2022 m. vasarį pradėjusia plataus masto invaziją į Ukrainą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Vienintelis ES lyderis, artimai bendraujantis su Putinu

R. Fico, šiuo metu vienintelis glaudžius ryšius su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu palaikantis ES lyderis, šeštadienį socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame vaizdo įraše pareiškė, kad Vakarai stumia NATO ir Rusiją į „konfliktą“.

REKLAMA
REKLAMA

„Strategijos sunaikinti Rusiją per karą Ukrainoje nesėkmė daugelį Vakarų politikų verčia manyti, kad jei to negalima pasiekti pasitelkus Ukrainos kariuomenę ir visapusiškai ją remiant, reikia padaryti viską, kad kiltų konfliktas tarp NATO ir Rusijos“, – sakė jis.

REKLAMA

Praėjusį ketvirtadienį jis taip pat pareiškė nenorintis, kad „Slovakija dėl Šiaurės Atlanto sutarties 5-ojo straipsnio būtų įtraukta į ginkluotą konfliktą“.

Pagal 5-ąjį straipsnį užpuolus vieną NATO narę kitos Aljanso šalys privalo jai suteikti karinę pagalbą.

Supykdė Čekiją

P. Pavelas, buvęs NATO generolas, 2015–2018 m. vadovavęs Aljanso kariniam komitetui, į šiuos pareiškimus reagavo su pasipiktinimu.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai itin reikšmingas pareiškimas, į kurį turėtume žiūrėti rimtai ir kuris tikrai nėra mums sektinas pavyzdys“, – sekmadienį sakė P. Pavelas.

„Jei kas nors taip sako..., tai nesupranta žodžio „solidarumas“. Tvirtai tikiuosi, kad Čekija šiuo keliu nepasuks“, – pridūrė P. Pavelas.

Slovakijoje gimęs Čekijos ministras pirmininkas Andrejus Babišas kol kas į šį ginčą neįsitraukė. Milijardierius premjeras yra R. Fico sąjungininkas.

Nacionalistinės A. Babišo ir R. Fico vyriausybės atsisako teikti Ukrainai tiesioginę karinę pagalbą ir tvirtina, kad taip skatina taiką.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Robertas Fico SCANPIX
Fico užsiminė, kad nepadėtų NATO gintis: „Dėl kažkokios 5 straipsnio nuostatos“ (52)
Numušto drono paieška (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)
NATO sureagavo į droną virš Lietuvos – dabar kyla kur kas didesnis klausimas (2)
Drono paieška rugsėjo 15 dieną (nuotr. Paulius Peleckis/BNS, Skirmantas Lisauskas/BNS, stop kadras, BNS)
NATO droną numušė, bet ekspertas džiaugtis neskuba: „Man didžiausią nerimą kelia tai...“ (8)
Numuštas dronas (tv3.lt koliažas)
Lenkijoje nuskambėjo pasiūlymas kaip su Rusija elgtis toliau: už vieną pažeidimą – 1 000 dronų (25)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų