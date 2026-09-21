Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

NATO reagavo skubiai: prie Baltijos šalių pastebėti Rusijos orlaiviai

2026-09-21 17:30 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-21 17:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Praėjusią savaitę NATO oro policijos naikintuvai Baltijos šalyse šešis kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

NATO naikintuvai (BNS nuotr.)

Praėjusią savaitę NATO oro policijos naikintuvai Baltijos šalyse šešis kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

REKLAMA
1

Ministerijos duomenimis, praėjusį pirmadienį NATO oro gynybos naikintuvai skrido atpažinti dviejų orlaivių SU-27, skridusių tarptautine oro erdve iš Rusijos Kaliningrado srities ir atgal. Orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) nepalaikė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praėjusį antradienį Aljanso oro gynybos naikintuvai skrido perimti, atpažinti ir sunaikinti į Lietuvos oro erdvę įskridusį droną. 

REKLAMA
REKLAMA

Kaip pranešė ministerija, rugsėjo 15 d. NATO oro policijos naikintuvai taip pat kilo atpažinti ir perimti neatpažintų objektų. Nustatyta, kad tai buvo paukščių būrys.

REKLAMA

Tuo metu rugsėjo 17 d. NATO oro gynybos naikintuvai skrido atpažinti dviejų orlaivių SU-30SM, skridusių tarptautine oro erdve iš Rusijos Kaliningrado sritis ir atgal. Orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Pasak KAM, rugsėjo 18 d. NATO oro gynybos naikintuvai skrido atpažinti vieno orlaivio SU-35, skridusio tarptautine oro erdve iš Rusijos Kaliningrado srities ir atgal. Orlaivis skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

REKLAMA
REKLAMA

Tą pačią dieną naikintuvai skrido atpažinti orlaivių MIG-31, SU-35 ir TU-134. Jie skrido maršrutu tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies į Rusijos Kaliningrado sritį. Orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

ELTA primena, kad NATO oro policijos misijas Baltijos šalyse pradėjo vykdyti nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.

Nuo to laiko Baltijos oro erdvėje jau yra patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos, Italijos kariai.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų