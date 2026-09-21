NATO reagavo skubiai: prie Baltijos šalių pastebėti Rusijos orlaiviai

Ministerijos duomenimis, praėjusį pirmadienį NATO oro gynybos naikintuvai skrido atpažinti dviejų orlaivių SU-27, skridusių tarptautine oro erdve iš Rusijos Kaliningrado srities ir atgal. Orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) nepalaikė.
Praėjusį antradienį Aljanso oro gynybos naikintuvai skrido perimti, atpažinti ir sunaikinti į Lietuvos oro erdvę įskridusį droną.
Kaip pranešė ministerija, rugsėjo 15 d. NATO oro policijos naikintuvai taip pat kilo atpažinti ir perimti neatpažintų objektų. Nustatyta, kad tai buvo paukščių būrys.
Tuo metu rugsėjo 17 d. NATO oro gynybos naikintuvai skrido atpažinti dviejų orlaivių SU-30SM, skridusių tarptautine oro erdve iš Rusijos Kaliningrado sritis ir atgal. Orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.
Pasak KAM, rugsėjo 18 d. NATO oro gynybos naikintuvai skrido atpažinti vieno orlaivio SU-35, skridusio tarptautine oro erdve iš Rusijos Kaliningrado srities ir atgal. Orlaivis skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.
Tą pačią dieną naikintuvai skrido atpažinti orlaivių MIG-31, SU-35 ir TU-134. Jie skrido maršrutu tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies į Rusijos Kaliningrado sritį. Orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.
ELTA primena, kad NATO oro policijos misijas Baltijos šalyse pradėjo vykdyti nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.
Nuo to laiko Baltijos oro erdvėje jau yra patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos, Italijos kariai.
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