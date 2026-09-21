NATO pasiuntė žinią dėl rytinio flango gynybos: „Planai paruošti, kariai ir ginkluotė yra parengtyje“

Atsakydamas į žurnalisto klausimą apie galimą žemo intensyvumo provokaciją ir papildomų pajėgų bei pajėgumų dislokavimą rytiniame NATO flange, G. C. Dragone teigė, kad tai yra vienas iš daugelio Aljanso planų.
„Mes turime planų rytiniam flangui – konkrečiai tris planus – kad būtume pasirengę bet kokios eskalacijos ten atveju“, – sakė jis šeštadienį, pažymėdamas, kad planai apima veiksmus, judėjimą ir atsaką.
Jis paaiškino, kad sprendimų priėmimo procesas buvo standartizuotas siekiant užtikrinti, kad jis būtų kuo greitesnis, ir šis darbas jau prasidėjo.
NATO turi parengtus planus, apimančius viską nuo nedidelės krizės ar įsikišimo Aljanso teritorijoje iki 5-ojo straipsnio aktyvavimo ir daugiau.
„Planai paruošti, struktūra paruošta, o kariai, sistemos ir ginkluotė yra parengtyje“, – kalbėjo G. C. Dragone.
„Užpuolimo atveju žinome, ką daryti“, – sakė G. C. Dragone, pridurdamas, kad atakos atveju nuostolių rizika gerokai viršytų bet kokią potencialią naudą.
Atsakydamas į žurnalisto klausimą apie galimą Rusijos išpuolį pasienio perėjose tarp Lenkijos ir Ukrainos, G. C. Dragone teigė, kad NATO jau yra pripratusi prie hibridinių atakų ir, jo nuomone, sėkmingai su jomis tvarkosi.
Jis pažymėjo, kad NATO yra gynybinis aljansas, o eskalacijos galimybė yra jos mąstymo ir požiūrio dalis.
Tuo pat metu G. C. Dragone pabrėžė, kad tiesioginis išpuolis Lenkijos ir Ukrainos pasienio teritorijoje nebuvo aptariamas kaip realus scenarijus.
„Privalome demonstruoti jėgą ir siųsti signalą, kad jokia mūsų teritorijos dalis, nė vienas jos centimetras, negali tapti atakos taikiniu“, – sakė jis.
G. C. Dragone paaiškino, kad hibridinės operacijos automatiškai neaktyvuoja NATO sutarties 5-ojo straipsnio, nes jos paprastai neperžengia šios ribos.
„Tiesioginis užpuolimas nėra mūsų darbotvarkėje ta prasme, kad mes jam ruoštumėmės, tačiau tiesioginio užpuolimo atveju būtų nedelsiant reikalaujama aktyvuoti 5-ąjį straipsnį“, – teigė jis.
Amunicijos atsargos ir dronai
Kalbėdamas apie amunicijos atsargas potencialaus užsitęsusio konflikto su Rusija atveju, G. C. Dragone pripažino, kad NATO puikiai supranta šią problemą, ypač atsižvelgiant į karą Ukrainoje ir didžiulį amunicijos kiekį, kurį abi karo pusės sunaudoja kiekvieną dieną.
Jis nurodė, kad būtent todėl NATO investuoja į gynybos pramonę ir skatina ją keistis – atsisakyti taikos meto mentaliteto, vyravusio vos prieš ketverius metus, ir didinti gamybos pajėgumus, kad pramonė būtų pasirengusi užsitęsusiam karui ir pajėgtų patenkinti būtinus poreikius.
G. C. Dragone teigimu, lėšų yra, nes sąjungininkai nusprendė gerokai daugiau investuoti į gynybą.
„Finansavimas bus užtikrintas, ir mes turime paspartinti pristatymo pajėgumus“, – sakė G. C. Dragone.
Jis pažymėjo, kad gynybos pramonė dirba šia linkme ir juda teisingu keliu, tačiau pastangas būtina dar labiau suintensyvinti, nes kasdienis ginklų ir amunicijos suvartojimas yra labai didelis.
Tuo pat metu rytiniame flange vyksta ir kita veikla, susijusi tiek su dronų naudojimu, tiek su gynyba nuo jų. Ši veikla yra priemonių, skirtų saugumui rytiniame flange stiprinti visais aspektais – nuo oro gynybos iki dronų naudojimo bei gynybos nuo jų, – dalis.
Atsakydamas į klausimą apie fizinius išpuolius prieš gynybos pramonės gamyklas ir sandėlius Europoje, G. C. Dragone pažymėjo, kad tokie incidentai gali būti laikomi nusikalstamomis veikomis, tačiau jie taip pat gali būti hibridinio karo elementai.
Jis sakė, kad žvalgybos tarnybos dirba šiuo klausimu, tačiau NATO nežino, kiek incidentų buvo užkardyta ar sužlugdyta prieš jiems įvykstant, iš dalies todėl, kad apie juos nepranešama.
Pasak jo, yra daug atvejų, kai grėsmės buvo išvengta arba jos laiku sustabdytos, tačiau tikslus tokių atvejų skaičius nėra žinomas.
„Gynybos srityje rezultatai nėra iškart matomi ar apčiuopiami. Tai ir yra saugumas“, – sakė G. C. Dragone, ragindamas žmones pasitikėti saugumo institucijų darbu.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.