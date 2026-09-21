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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Putino partijai „rinkimuose“ gavus tvirtą daugumą – griežta ES reakcija

2026-09-21 11:50 / šaltinis: BNS
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2026-09-21 11:50
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Europos Sąjungos (ES) vyriausioji diplomatė Kaja Kallas pirmadienį pasmerkė Rusijos parlamento rinkimus kaip demokratijos „fasadą“ ir pareiškė, kad siūlo įvesti sankcijas tiems, kurie padėjo juos surengti okupuotose Ukrainos dalyse.

Europos Sąjungos (ES) vyriausioji diplomatė Kaja Kallas pirmadienį pasmerkė Rusijos parlamento rinkimus kaip demokratijos „fasadą“ ir pareiškė, kad siūlo įvesti sankcijas tiems, kurie padėjo juos surengti okupuotose Ukrainos dalyse.

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Vadovo Vladimiro Putino valdančioji „Vieningoji Rusija“ laimėjo tvirtą daugumą prieš simboline laikomą opoziciją; partijoms, nepritariančioms Maskvos karui prieš Ukrainą, nebuvo leista dalyvauti.

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Kremlius griežtai kontroliuoja rinkimus, o Maskva yra uždraudusi kritikuoti savo karą Ukrainoje.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

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Žingsnis atgal Rusijos demokratijai

„Vadinamieji Dūmos rinkimai žymi dar vieną didelį žingsnį atgal Rusijos demokratijai. Jų baigtis niekada nekėlė abejonių“, – socialiniame tinkle „X“ rašė K. Kallas.

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„Kremlius nutildė nepritariančiuosius, uždraudė vienintelę įregistruotą partiją, kuri prieštaravo jo karui Ukrainoje, ir neįsileido tarptautinių rinkimų stebėtojų. Rusijoje liko tik demokratijos fasadas“, – teigė ji.

K. Kallas teigė „pasiūliusi priemones prieš tuos, kurie padeda rengti šiuos fiktyvius rinkimus okupuotose Ukrainos teritorijose“.

ES dėl karo Ukrainoje jau yra pritaikiusi sankcijas maždaug 3 tūkst. pareigūnų ir subjektų, įskaitant V. Putiną.

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As
As
2026-09-21 12:15
Kaip sakė T. Karsonas ,kad Kalas yra durniu durnė ir jis teisus.
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Vatinkas
Vatinkas
2026-09-21 12:11
Šlovė Rusijai,jos sąjunginkėms. lietuvos taip nekenčiamiems musulmonams... O europos parlamentas tegul save žiūri... Visokios kallas ir uršulės....SLAVA VELOKPJ ROSSIJEIJ...
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Vatinka
Vatinka
2026-09-21 12:29
kokie dar bailiai??? Kaip tavo okraina, es, nato??? Ar ne bailiai grąsindami Rusijai??? Ir nieko nedarą??? Atsakyk??? Neonaci??? Puenburni??? Naujalietuvi???
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