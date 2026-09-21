Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
18
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis ragina suklusti: „Rusija siunčia signalus, kad yra pasirengusi išplėsti karą“

2026-09-21 10:45 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-21 10:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Naujausi Rusijos smūgiai Ukrainai, ypač Zaporižiai, buvo „žiaurus, tyčinis išpuolis“, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Volodymyras Zelenskis ir Vladimiras Putinas (nuotr.president.gov.ua ir kremlin.ru) (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (13)

Naujausi Rusijos smūgiai Ukrainai, ypač Zaporižiai, buvo „žiaurus, tyčinis išpuolis“, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

REKLAMA
18

Šį rytą socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše jis taip pat perspėjo: „Rusija nemažina eskalacijos ir siunčia daugybę signalų, kad yra pasirengusi išplėsti karą.“

Per Rusijos atakas Zaporižioje buvo sužeisti penki žmonės, o Charkive žuvo viena moteris, rašo „Sky News“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Zelenskis nurodė, prie kokios užduoties turėtų dirbti visi lyderiai

V. Zelenskio teigimu, per naktį Rusijos smūgiai buvo suduoti iš viso dešimčiai Ukrainos regionų.

Kalbėdamas apie vėliau šią savaitę vyksiančią Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją, Ukrainos prezidentas pabrėžė: „JT Generalinėje Asamblėjoje aptarsime, kaip bendromis pastangomis galime pasiekti taiką. Tai pagrindinė užduotis, prie kurios turėtų dirbti visi lyderiai. Dėkoju visiems, kurie padeda.“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis (EPA-ELTA nuotr.)
„Tai nebūtų geriausia diena mano gyvenime“: Zelenskis prakalbo apie susitikimą su Putinu
Rusijos ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
„Bus dar sunkiau“: artėjant žiemai, Ukrainai prognozuojamas niūrus scenarijus (9)
Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitiimas Ankaroje (nuotr. Telegram)
Šaltinis: Zelenskis antradienį Niujorke susitiks su Trumpu (1)
Dmitrijus Peskovas (nuotr. Telegram)
Kremlius sureagavo į Trumpo pasirašytas „pragariškas sankcijas“ Rusijai (8)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Ns
Ns
2026-09-21 14:41
Kada tas prisvilęs baigs gazdinti tautas,ble..,taip bijo prarasti postas,nes jam bus finišas
Atsakyti
.
.
2026-09-21 12:05
Kiekvieną dieną gąsdinimai karu. Psichozę įvarysit patikliems žmonėms. Ar to siekiate?
Atsakyti
Nasa
Nasa
2026-09-21 12:40
Zelenskis bus pastatytas ant keliu prieš Rusija
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (18)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų