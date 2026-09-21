Zelenskis ragina suklusti: „Rusija siunčia signalus, kad yra pasirengusi išplėsti karą“

Šį rytą socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše jis taip pat perspėjo: „Rusija nemažina eskalacijos ir siunčia daugybę signalų, kad yra pasirengusi išplėsti karą.“
Per Rusijos atakas Zaporižioje buvo sužeisti penki žmonės, o Charkive žuvo viena moteris, rašo „Sky News“.
Zelenskis nurodė, prie kokios užduoties turėtų dirbti visi lyderiai
V. Zelenskio teigimu, per naktį Rusijos smūgiai buvo suduoti iš viso dešimčiai Ukrainos regionų.
Kalbėdamas apie vėliau šią savaitę vyksiančią Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją, Ukrainos prezidentas pabrėžė: „JT Generalinėje Asamblėjoje aptarsime, kaip bendromis pastangomis galime pasiekti taiką. Tai pagrindinė užduotis, prie kurios turėtų dirbti visi lyderiai. Dėkoju visiems, kurie padeda.“
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