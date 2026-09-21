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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijoje – neramus rytas: dronai atakavo naftos perdirbimo gamyklą, sustabdyta oro uosto veikla

2026-09-21 09:03 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-21 09:03
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Rugsėjo 21-osios rytą Baškirijos sostinę Ufą atakavo bepiločiai orlaiviai. Pirminiais duomenimis, smūgis galėjo būti suduotas bendrovės „Bašneft“ naftos perdirbimo infrastruktūrai.

Rusijoje – neramus rytas: dronai atakavo naftos perdirbimo gamyklą, sustabdyta oro uosto veikla (nuotr. Telegram)
GALERIJA (13)

Rugsėjo 21-osios rytą Baškirijos sostinę Ufą atakavo bepiločiai orlaiviai. Pirminiais duomenimis, smūgis galėjo būti suduotas bendrovės „Bašneft“ naftos perdirbimo infrastruktūrai.

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Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi Okupacijos tyrimų centro vadovo Petro Andriuščenkos įrašu socialiniame tinkle „Telegram“.

Pirmieji pranešimai apie ataką prieš Ufą pasirodė rugsėjo 21-osios rytą. Pirminiais duomenimis, bepiločiai orlaiviai atakavo vieną iš „Bašneft“ grupei priklausančių naftos perdirbimo gamyklų. Publikacijos paskelbimo metu oficialios informacijos apie smūgio padarinius nebuvo.

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Kiti situaciją stebintys „Telegram“ kanalai pranešė, kad per ataką Baškirijoje buvo paskelbtas bepiločių orlaivių keliamas pavojus. Be to, Rusijos valdžia laikinai apribojo Ufos oro uosto veiklą – oro uostas sustabdė lėktuvų priėmimą ir išvykimą.

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(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Atakuotas didelis naftos perdirbimo kompleksas

Viešai prieinamuose šaltiniuose nurodoma, kad Ufa laikoma vienu didžiausių Rusijos naftos perdirbimo centrų. Mieste veikia įmonės „Bašneft-UNPZ“, „Bašneft-Novoil“ ir „Bašneft-Ufaneftekhim“. Visos jos priklauso „Bašneft“ struktūrai ir sudaro didelį naftos perdirbimo kompleksą.

Bendras trijų įmonių naftos perdirbimo pajėgumas viršija 23 mln. tonų per metus. Gamyklose gaminamas benzinas, dyzelinas, aviacinis žibalas, tepalai ir kita produkcija.

Naftos perdirbimo įmonės yra maždaug už 1600 km nuo Ukrainos valstybės sienos.

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