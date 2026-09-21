Rusijoje – neramus rytas: dronai atakavo naftos perdirbimo gamyklą, sustabdyta oro uosto veikla

Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi Okupacijos tyrimų centro vadovo Petro Andriuščenkos įrašu socialiniame tinkle „Telegram“.
Pirmieji pranešimai apie ataką prieš Ufą pasirodė rugsėjo 21-osios rytą. Pirminiais duomenimis, bepiločiai orlaiviai atakavo vieną iš „Bašneft“ grupei priklausančių naftos perdirbimo gamyklų. Publikacijos paskelbimo metu oficialios informacijos apie smūgio padarinius nebuvo.
Kiti situaciją stebintys „Telegram“ kanalai pranešė, kad per ataką Baškirijoje buvo paskelbtas bepiločių orlaivių keliamas pavojus. Be to, Rusijos valdžia laikinai apribojo Ufos oro uosto veiklą – oro uostas sustabdė lėktuvų priėmimą ir išvykimą.
Atakuotas didelis naftos perdirbimo kompleksas
Viešai prieinamuose šaltiniuose nurodoma, kad Ufa laikoma vienu didžiausių Rusijos naftos perdirbimo centrų. Mieste veikia įmonės „Bašneft-UNPZ“, „Bašneft-Novoil“ ir „Bašneft-Ufaneftekhim“. Visos jos priklauso „Bašneft“ struktūrai ir sudaro didelį naftos perdirbimo kompleksą.
Bendras trijų įmonių naftos perdirbimo pajėgumas viršija 23 mln. tonų per metus. Gamyklose gaminamas benzinas, dyzelinas, aviacinis žibalas, tepalai ir kita produkcija.
Naftos perdirbimo įmonės yra maždaug už 1600 km nuo Ukrainos valstybės sienos.
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