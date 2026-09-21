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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Iš Lenkijos – rimtas įspėjimas Rusijai: „Būkite atsargūs“

2026-09-21 07:38 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-21 07:38
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Lenkijos užsienio reikalų ministras pareiškė tiesiogiai įspėjęs Rusijos atstovus apie galimą atsaką agresijos atveju. Pasak jo, kalbėdamasis su rusais jis pabrėžė, kad NATO turi daugiau kovinių lėktuvų ir Aljansas atsakys tiek gynybiniais, tiek puolamaisiais veiksmais, rašo „RBC-Ukraina“.

Radoslawas Sikorskis (nuotr. Telegram)
GALERIJA (13)

Lenkijos užsienio reikalų ministras pareiškė tiesiogiai įspėjęs Rusijos atstovus apie galimą atsaką agresijos atveju. Pasak jo, kalbėdamasis su rusais jis pabrėžė, kad NATO turi daugiau kovinių lėktuvų ir Aljansas atsakys tiek gynybiniais, tiek puolamaisiais veiksmais, rašo „RBC-Ukraina“.

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„Sakiau rusams – taip pat siekdamas juos atgrasyti – kad būtų atsargūs, nes mes turime daugiau kovinių lėktuvų nei jūs. Taigi, jei padarysite tai, ko niekas nenori, mes juk nesėdėsime sudėję rankų ir neliksime nereagavę – atsakysime tiek gynybiniais, tiek puolamaisiais veiksmais“, – pareiškė ministras.

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R. Sikorskis pateikė pavyzdį: skaičiuojama, kad Ukraina sunaikino nuo 30 iki 40 proc. Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų, o tai jau sukėlė logistikos sunkumų tiek Rusijos civilinėje ekonomikoje, tiek karinėje logistikoje.

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Pasak jo, jei Ukraina sugebėjo pasiekti tokių rezultatų praktiškai neturėdama kovinės aviacijos, galinčios vykdyti operacijas virš Rusijos teritorijos, NATO oro pajėgos yra pajėgios padaryti gerokai daugiau.

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Ministras smūgius naftos perdirbimo objektams pavadino ne tik teisiškai leistinais pagal tarptautinę teisę, bet ir psichologiškai veiksmingais.

Pasak jo, kitaip nei teroras prieš civilius gyventojus, kuris, kaip rodo istorija, sukelia priešingą rezultatą – užuot palaužęs visuomenės moralę, jis tik dar labiau ją suvienija.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Lavrovo grasinimas Europai

Anksčiau R. Sikorskis jau reagavo į Kremliaus grasinimus sunaikinti Lenkiją „per 2–3 dienas“.

Pasak jo, Rusija karo su Lenkija atveju turėtų reikšmingą pranašumą, tačiau mažai tikėtina, kad galėtų juo pasinaudoti.

„RBC-Ukraina“ taip pat anksčiau pranešė, kad Rusijos diplomatas Sergejus Lavrovas viešai grasino Europai „labai trumpu“ karu su Rusija.

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Kiek galite šį seną snarglį kramtyti?
Kiek galite šį seną snarglį kramtyti?
2026-09-21 08:04
Tai - pasenusi informacija. Apie tai Sikorskis kalbėjo seniai seniai. Jei neturite ką rašyti, tai eikite parūkyti.
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Rusijos
Rusijos
2026-09-21 07:41
įspėjimas Lenkijai eikit nx
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Ukraina
Ukraina
2026-09-21 08:08
Iš ties parodė, kad Rusija irgi yra pažeidžiama.
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