Kremlius sureagavo į Trumpo pasirašytas „pragariškas sankcijas“ Rusijai

„Kalbant apie šio dokumento pasirašymą, tai, be abejo, neprisideda prie mūsų dvišalių santykių atkūrimo. Be to, žinoma, vargu ar tai prisideda prie pažangos siekiant taikos Ukrainoje“, – pareiškė Kremliaus ruporas.
Jis taip pat bandė įtikinti žurnalistus, kad šios sankcijos vargu ar turės didelės įtakos Rusijos Federacijos ekonominei jėgai.
„Svarbu nepamiršti, kad prieš Rusiją buvo įvestos daugiau nei 30 tūkstančių įvairių sankcijų: rinkos, korporacinių, sektorinių, prieš fizinius asmenis ir pan. Ir, žinoma, Rusija didžiąja dalimi prisitaikė prie šių sankcijų ir surado būdų, kaip sumažinti neigiamą jų poveikį“, – pridūrė D. Peskovas.
Kas tam prieš tai vyko
Primename, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pasirašė Kongreso patvirtintą plataus masto naujų sankcijų Rusijai paketą, pranešė Baltieji rūmai.
Sankcijų paketas sulaukė abiejų partijų paramos Kongrese, juo siekiama didinti spaudimą Rusijai dėl jos karo prieš Ukrainą.
Be tiesioginių sankcijų Rusijos politikams ir bendrovėms, teisės akte numatytos priemonės prieš Rusijos naftos ir dujų eksportą, padedantį Maskvai finansuoti karą.
Be kita ko, teisės aktu D. Trumpui suteikiami įgaliojimai taikyti sankcijas penkioms didžiausioms Rusijos energetikos produktų pirkėjoms, taip pat penkioms šalims, labiausiai padedančioms Rusijai apeiti energetikos sektoriui taikomas sankcijas.
Šios priemonės gali dar labiau pabloginti JAV prekybos santykius su Kinija ir Indija, kurios abi perka didelius kiekius rusiškos naftos.
Teisės aktas pavadintas velionio JAV senatoriaus Lindsey Grahamo, atlikusio svarbų vaidmenį jį priimant, vardu.
Be sankcijų Rusijai, įstatyme taip pat numatytas pagrindas pratęsti sankcijas Iranui iki 2031 metų.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo D. Trumpui už įstatymo pasirašymą.
„Geriausias būdas pagerbti Lindsey atminimą – visapusiškai ir greitai įgyvendinti šio įstatymo nuostatas“, – socialiniame tinkle rašė V. Zelenskis.
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