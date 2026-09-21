Rusija sulauks nemalonios žinios iš Lenkijos ir JAV? „Putinui būtų neaišku, ką mes darome“

Amerikiečių bazė gali atsirasti prie Kaliningrado, prie kurio Lenkijos užsienio reikalų ministras ragina rengti agresyvias pratybas – kad ne NATO bijotų Putino, o diktatorius bijotų Vakarų. Tuo tarpu NATO generolas atskleidė, kad mūsų regiono gynybai NATO turi parengusi net 3 skirtingus planus, kurie surašyti net 4 tūkstančiuose puslapių.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Narvos miestas Estijoje, kai kurių ekspertų laikomas vieta, kur Kremlius galbūt norėtų surengti kokią nors provokaciją. Miestas išskirtinis tuo, kad jame daugybė rusakalbių, o pati Rusija – kitame upės krante.
Netikėta, kad šiuo metu prie pat Narvos, Rusija įvedė komendanto valandą. Saugumo tarnyba FSB nurodė, kad 5 kilometrų nuo sienos ruože, sutemus draudžiama išvykti iš gyvenviečių, negalima eiti prie upės kranto, ar plaukioti joje laiveliais. FSB oficialiai sako, kad tai dėl migracijos ir pasienio taisyklių pažeidimų, bet įvairūs ekspertai svarsto, kad tai galbūt pasirengimas naujam mobilizacijos etapui.
„Šiuo metu nėra jokių konkrečių ženklų, kad ši mobilizacija bus paskelbta. Žinome, kad daugelis skirtingų vadovų Rusijoje viešai pareiškė, kad mobilizacijos nebus, kad jos nereikia. Tačiau nepaisant to, mes ir toliau stebime situaciją, ir esame pasirengę, jei mobilizacija būtų vykdoma kitoje sienos pusėje“, – kalbėjo Estijos karinės žvalgybos vadovas Ants Kiviselg.
Estijos valdžia jau svarsto, kaip reikėtų reaguoti, jei mobilizacija įvyktų ir, pavyzdžiui, padaugėtų bandymų iš Rusijos bėgti į Estiją.
„Jei Rusijoje būtų paskelbta visiška mobilizacija, t.y. visi tam tikro amžiaus vyrai būtų pašaukti kovoti Ukrainoje, siunčiami ten mirti, tuomet turėtume išanalizuoti, kokių veiksmų reikėtų imtis, jei įtampa Rusijos viduje padidėtų. Jeigu, pavyzdžiui, būtų spaudžiamos mūsų, ar Europos sienos. Bet negaliu apie tai kalbėti viešai“, – aiškino Estijos užsienio reikalų ministras Margus Tsahkna.
Pasienio zonos šiomis savaitėmis atsidūrė dėmesio centre – Lenkijos valdžia perspėja, kad rusai gali atakuoti pasienio postus, todėl lenkai jau ėmėsi papildomų veiksmų – keliuose postuose įrengė priedangas.
Tuo metu britų dienraštis „The Guardian“ šiandien cituoja kelių Europos šalių žvalgybos vadovus, kurie sako, kad ankstesnis vertinimas, jog Rusija per kelis metus gali išbandyti NATO konfliktu, gali įvykti jau mėnesių perspektyvoje. Tiesa, pažymi, kad Baltijos šalys, visą laiką Vakarus protinusios dėl Rusijos ambicijų, dabar laikosi gerokai santūriau – galbūt dėl to, kad nenori gąsdinti visuomenių ir kelti panikos.
„Aš sakiau rusams – taip pat siekdamas juos sulaikyti – būkite atsargūs, nes mes turime daugiau kovinių lėktuvų nei jūs. Taigi, jei padarysite tai, ko niekas nenori, mes nesėdėsime rankų sudėję ir nereaguosime – atsakysime tiek gynyboje, tiek puolime“, – sakė Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis.
„Mes turime planų rytiniam flangui – konkrečiai tris planus, kad būtume pasirengę bet kokios eskalacijos ten atveju. Turime 4 tūkstančių puslapių planus rytiniam flangui. Aljansas pasiruošęs, struktūra paruošta, o kariai, sistemos ir ginkluotė yra parengtyje“, – tikino NATO karinio komiteto pirmininkas Giuseppe Cavo Dragone.
Lenkijos perspėjimas Putinu
Lenkijos užsienio reikalų ministras pastaruoju metu vis drąsiau viešai siunčia žinutes tiek vakarams, tiek ir Kremliui. O jų pagrindinė mintis – prireikus, rusai bus nušluoti.
„Jeigu Rusija mus užpultų, ir mes nusiimtume savo pirštines, manau nugalėtume Rusiją gana greitai. Mes turime neįtikėtiną pranašumą prieš Rusiją ore. Jei ukrainiečiai per šešis mėnesius sunaikino pusę Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų, mes galėtume tai padaryti per šešias savaites, sunaikindami kitą puse“, – pasakojo R. Sikorskis.
R. Sikorskis siūlo ne patiems klausyti Putino grasinimų, o pagąsdinti, kad jisai bijotų. Ir tam išnaudoti Rusijos achilo kulną – Kaliningradą.
„Ten beveik nėra karių. Putinas žino, ar bent daro prielaidą, kad NATO yra taikus aljansas, ir mes neperimsime pranašumo dėl jo vietinės silpnybės. Tai greičiausiai klaida. – Ar jūs siūlote, kad NATO turėtų užimti Kaliningradą? – Ne, aš siūlau, kad mes turėtume treniruotis taip agresyviai mūsų pusėje, kad Putinui būtų neaišku, ką mes darome. Ir jam reikėtų atitraukti pajėgas iš Ukrainos“, – kalbėjo R. Sikorskis.
Nuolatinės JAV bazės lenkai nori jau seniai
Pratybų, kuriose lenkai su amerikiečiai treniruotųsi vykdyti puolimą prieš Kaliningradą, jau yra buvę. O netrukus Putinas gali sulaukti dar vienos nemalonios žinios – naujos amerikiečių karinės bazės Lenkijoje. Apie tai jau viešai kalba ir Donaldas Trumpas.
„Džiugios naujienos! Dėl drąsios mano draugo Lenkijos prezidento Karolio Nawrockio lyderystės daroma didelė pažanga steigiant JAV karinę bazę Lenkijoje. Jei tai įvyks, vieta bus paskelbta labai greitai. Tai bus istorinis žingsnis mūsų puikiam JAV ir Lenkijos aljansui“, – minėjo JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
Lenkų žiniasklaida praneša, kad viena iš galimų naujos bazės vietų – šalia Kaliningrado. O pats karių skaičius gali siekti net 15 tūkstančių – 5 tūkstančiai nuolatinių ir dar apie 10–11 tūkstančių rotuojamų. Iki šiol buvo tik apie 10 tūkstančių rotuojamų karių.
Visa tai skamba ganduose, kad Amerika iš Europos patrauks apie 25 tūkstančius karių. Šiuo metu Europoje yra daugiau nei 80 tūkstančių karių, tačiau dauguma jų dislokuoti toli nuo rytinio NATO flango. Tad rokiruotė, kuria mažėja Amerikos karių Vakaruose, bet daugėja mūsų regione, Lietuvai iš esmės būtų naudinga. Mūsų politikai sako, kad netrukus JAV kariai sugrįš ir į Lietuvą.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.