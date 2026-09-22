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Prieš susitikimą su Zelenskiu – svarbus Trumpo ir Macrono pokalbis: štai ką aptarė

2026-09-22 07:17 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Gabija Kavolėlytė
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-09-22 07:17
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Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad kalbėjosi su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir aptarė energetinių paliaubų tarp Ukrainos ir Rusijos idėjas.

Prieš susitikimą su Zelenskiu – svarbus Trumpo ir Macrono pokalbis: štai ką aptarė (nuotr. Telegram)
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Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad kalbėjosi su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir aptarė energetinių paliaubų tarp Ukrainos ir Rusijos idėjas.

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Kaip rašo „Reuters“, E. Macrono teigimu, abu lyderiai aptarė iniciatyvas, kuriomis siekiama nustatyti moratoriumą smūgiams energetikos sektoriaus objektams.

Po susitikimo bendraudamas su žurnalistais E. Macronas pažymėjo, kad lyderiai „labai gerai“ ir „labai konstruktyviai“ pasikalbėjo apie karą ir sutarė, jog būtina padėti Kyjivui stiprinti gynybą.

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„Išsamiai aptarėme Ukrainą ir Rusiją, taip pat būtinybę greičiau ir didesniu mastu padėti mūsų draugams ukrainiečiams tiekiant raketas perėmėjas, nes gynybos požiūriu tai yra esminis klausimas“, – sakė E. Macronas.

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Jis taip pat pranešė, kad pokalbio metu buvo aptarta idėja nutraukti smūgius energetikos sektoriui. Šį klausimą Prancūzijos prezidentas ketina iškelti vėliau tą pačią dieną vyksiančiame susitikime su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

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E. Macronas pabrėžė, kad parama Ukrainos energetikos sistemai išlieka prioritetu, ir išreiškė viltį, jog per kasmetinį pasaulio lyderių susitikimą Jungtinėse Tautose pavyks pasiekti pažangos.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Zelenskio ir Trumpo susitikimas

Antradienį, rugsėjo 22 dieną, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Niujorke, Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos kuluaruose, susitiks su Donaldu Trumpu.

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Žiniasklaidos prognozėmis, per susitikimą D. Trumpas greičiausiai išreikš V. Zelenskiui nepasitenkinimą dėl smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.

Anksčiau jau buvo pranešta, kad D. Trumpas per pokalbį telefonu spaudė V. Zelenskį. JAV prezidentas Ukrainos vadovui pareiškė, kad šie smūgiai didina pasaulinį dyzelino trūkumą ir lemia staigų degalų kainų augimą.

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