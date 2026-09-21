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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Reuters“: Airijos oro uoste – Zelenskio ir CŽA direktoriaus susitikimas

2026-09-21 23:33 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-21 23:33
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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Šanono oro uoste Airijoje susitiko su JAV Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktoriumi Johnu Ratcliffe'u, praneša naujienų agentūra „Reuters“, remdamasi dviem su klausimu susipažinusiais šaltiniais.

Volodymyras Zelenskis, Johnas Ratcliffe'as
GALERIJA (13)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Šanono oro uoste Airijoje susitiko su JAV Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktoriumi Johnu Ratcliffe'u, praneša naujienų agentūra „Reuters“, remdamasi dviem su klausimu susipažinusiais šaltiniais.

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Vienas iš šaltinių teigė, kad susitikimas įvyko pirmadienį. Kitas šaltinis sakė, kad jie kalbėjosi, kol jų lėktuvai buvo pildomi degalais, tačiau konkrečios datos nenurodė.

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Abu šaltiniai „Reuters“ atsisakė atskleisti pokalbio detales.

Primename, kad rugpjūčio pabaigoje J. Ratcliffe‘as lankėsi Maskvoje. JAV žiniasklaida skelbė, kad jo vizito tikslas buvo perspėjo Kremlių susilaikyti nuo bet kokių atakų prieš NATO nares.

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Tuo tarpu JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktoriaus Johno Ratcliffe'o vizitas Maskvoje buvo „pusiau eilinis“, leisdamas suprasti, kad žvalgybos vadovas Rusijos sostinėje lankėsi, kad aptartų karą Ukrainoje.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

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Z1000
Z1000
2026-09-22 02:41
Jau rašiau bagažo skyriuje nėra kortų ką
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Petras
Petras
2026-09-22 06:11
Kaip jurgis taip ir dalbaj0bas
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Auklėjimo pokalbis
Auklėjimo pokalbis
2026-09-22 11:04
CŽA direktorius liepė Zelenskiui pagarbiai elgtis su Trampu, nereikšti savo nuomonės, su viskuo sutikti ir pagarbiai linkčioti, nes kitaip paviešins Zelenskio ir jo draugelių korupcijos faktus :)
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