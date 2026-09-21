„Reuters“: Airijos oro uoste – Zelenskio ir CŽA direktoriaus susitikimas

Vienas iš šaltinių teigė, kad susitikimas įvyko pirmadienį. Kitas šaltinis sakė, kad jie kalbėjosi, kol jų lėktuvai buvo pildomi degalais, tačiau konkrečios datos nenurodė.
Abu šaltiniai „Reuters“ atsisakė atskleisti pokalbio detales.
Primename, kad rugpjūčio pabaigoje J. Ratcliffe‘as lankėsi Maskvoje. JAV žiniasklaida skelbė, kad jo vizito tikslas buvo perspėjo Kremlių susilaikyti nuo bet kokių atakų prieš NATO nares.
Tuo tarpu JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktoriaus Johno Ratcliffe'o vizitas Maskvoje buvo „pusiau eilinis“, leisdamas suprasti, kad žvalgybos vadovas Rusijos sostinėje lankėsi, kad aptartų karą Ukrainoje.
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