„Bus dar sunkiau“: artėjant žiemai, Ukrainai prognozuojamas niūrus scenarijus

Jau kelis mėnesius Rusija ir Ukraina rengia vis intensyvesnius tolimojo nuotolio smūgius, nukreiptus į vis daugiau civilinių objektų, įskaitant gamyklas, sandėlius, energetikos ir uostų infrastruktūrą, taip pat laivus Juodojoje jūroje.
Naujausioje ataskaitoje apie padėtį JT nepriklausoma tarptautinė tyrimų komisija Ukrainoje įspėjo, kad šios atakos kelia susirūpinimą, jog ir taip sunkios gyvenimo sąlygos atėjus žiemai gali smarkiai pablogėti, kaip kad nutiko praėjusiais metais.
„Per atšiaurią 2025–2026 metų žiemą, temperatūrai nukritus iki minus 20 laipsnių Celsijaus, Rusijos ginkluotosios pajėgos tęsė sistemingas atakų bangas prieš Ukrainos ypatingos svarbos energetikos infrastruktūrą“, – sakoma pareiškime.
„Milijonai civilių kentė ilgalaikius elektros tiekimo sutrikimus, nepriteklių ar ilgai trunkantį šildymo nebuvimą“, – priduriama jame.
Rėmėsi žmonių liudijimais
Komisija, kurią JT Žmogaus teisių taryba įsteigė netrukus po to, kai 2022 metų vasarį Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, rėmėsi liudijimais apie temperatūrą butuose, kuri „nukrito taip žemai, kad daugeliui išsivystė sveikatos problemų, įskaitant psichologines ligas“.
„Ukrainos pareigūnai užregistravo mirties nuo šalčio ir sužalojimų atvejų“, – pažymėjo tyrėjai, taip pat atkreipdami dėmesį į pranešimus apie Ukrainos atakas prieš infrastruktūrą Rusijos teritorijoje ir Rusijos okupuotose Ukrainos srityse.
„Šie pranešimai rodo, kad daugėja civilių aukų, o civiliniai objektai apgadinami arba sunaikinami“, – teigė tyrėjai.
Tačiau jie pridūrė, kad negalėjo ištirti praneštų incidentų, nes neturėjo prieigos.
Bijo, kad ateinanti žiema bus dar sunkesnė
„Tęsiami išpuoliai prieš energetikos infrastruktūrą daro civilių gyvenimo sąlygas vis labiau nepakeliamas, ir mes baiminamės, kad ateinančią žiemą bus dar sunkiau ištverti“, – pareiškime įspėjo komisijos pirmininkas Erikas Mose'as.
Komisijos, kuri nekalba JT vardu, išvados paskelbtos po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) praėjusią savaitę paragino abi puses sudaryti paliaubas energetikos srityje.
Tačiau kariaujančios šalys dar nepatvirtino, kad jose dalyvaus.
Visgi Kremlius palankiai įvertino „gerą Trumpo idėją“, o Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad jo šalis „pasirengusi remti deeskalaciją“, jei tą patį padarys ir Rusija.
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