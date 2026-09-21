Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Bus dar sunkiau“: artėjant žiemai, Ukrainai prognozuojamas niūrus scenarijus

2026-09-21 20:42 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-21 20:42
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rusijai intensyvinant atakas prieš Ukrainos infrastruktūrą, artėjant žiemai civiliai gyventojai tampa vis labiau pažeidžiami, pirmadienį įspėjo Jungtinių Tautų (JT) tyrėjai, išreikšdami baimę, kad gali pasikartoti praėjusios žiemos kančios.

Rusijos ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
GALERIJA (13)

Rusijai intensyvinant atakas prieš Ukrainos infrastruktūrą, artėjant žiemai civiliai gyventojai tampa vis labiau pažeidžiami, pirmadienį įspėjo Jungtinių Tautų (JT) tyrėjai, išreikšdami baimę, kad gali pasikartoti praėjusios žiemos kančios.

REKLAMA
8

Jau kelis mėnesius Rusija ir Ukraina rengia vis intensyvesnius tolimojo nuotolio smūgius, nukreiptus į vis daugiau civilinių objektų, įskaitant gamyklas, sandėlius, energetikos ir uostų infrastruktūrą, taip pat laivus Juodojoje jūroje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujausioje ataskaitoje apie padėtį JT nepriklausoma tarptautinė tyrimų komisija Ukrainoje įspėjo, kad šios atakos kelia susirūpinimą, jog ir taip sunkios gyvenimo sąlygos atėjus žiemai gali smarkiai pablogėti, kaip kad nutiko praėjusiais metais.

REKLAMA
REKLAMA

„Per atšiaurią 2025–2026 metų žiemą, temperatūrai nukritus iki minus 20 laipsnių Celsijaus, Rusijos ginkluotosios pajėgos tęsė sistemingas atakų bangas prieš Ukrainos ypatingos svarbos energetikos infrastruktūrą“, – sakoma pareiškime.

REKLAMA

„Milijonai civilių kentė ilgalaikius elektros tiekimo sutrikimus, nepriteklių ar ilgai trunkantį šildymo nebuvimą“, – priduriama jame.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Rėmėsi žmonių liudijimais

Komisija, kurią JT Žmogaus teisių taryba įsteigė netrukus po to, kai 2022 metų vasarį Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, rėmėsi liudijimais apie temperatūrą butuose, kuri „nukrito taip žemai, kad daugeliui išsivystė sveikatos problemų, įskaitant psichologines ligas“.

REKLAMA
REKLAMA

„Ukrainos pareigūnai užregistravo mirties nuo šalčio ir sužalojimų atvejų“, – pažymėjo tyrėjai, taip pat atkreipdami dėmesį į pranešimus apie Ukrainos atakas prieš infrastruktūrą Rusijos teritorijoje ir Rusijos okupuotose Ukrainos srityse.

„Šie pranešimai rodo, kad daugėja civilių aukų, o civiliniai objektai apgadinami arba sunaikinami“, – teigė tyrėjai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau jie pridūrė, kad negalėjo ištirti praneštų incidentų, nes neturėjo prieigos.

Bijo, kad ateinanti žiema bus dar sunkesnė

„Tęsiami išpuoliai prieš energetikos infrastruktūrą daro civilių gyvenimo sąlygas vis labiau nepakeliamas, ir mes baiminamės, kad ateinančią žiemą bus dar sunkiau ištverti“, – pareiškime įspėjo komisijos pirmininkas Erikas Mose'as.

REKLAMA

Komisijos, kuri nekalba JT vardu, išvados paskelbtos po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) praėjusią savaitę paragino abi puses sudaryti paliaubas energetikos srityje.

Tačiau kariaujančios šalys dar nepatvirtino, kad jose dalyvaus.

Visgi Kremlius palankiai įvertino „gerą Trumpo idėją“, o Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad jo šalis „pasirengusi remti deeskalaciją“, jei tą patį padarys ir Rusija.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis (EPA-ELTA nuotr.)
„Tai nebūtų geriausia diena mano gyvenime“: Zelenskis prakalbo apie susitikimą su Putinu
Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitiimas Ankaroje (nuotr. Telegram)
Šaltinis: Zelenskis antradienį Niujorke susitiks su Trumpu (1)
Dmitrijus Peskovas (nuotr. Telegram)
Kremlius sureagavo į Trumpo pasirašytas „pragariškas sankcijas“ Rusijai (8)
Degalinė (nuotr. Elta)
Degalinėse – naujas smūgis degalų kainoms, o ekspertas rėžė tiesą: „Įklimpome“ (187)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Aha
Aha
2026-09-21 21:37
Pala pala, o kaip su ukrų ,,Vivaldžiu", juk jie jau netoli Maskvos, patys rašėt?:))
Atsakyti
Camel
Camel
2026-09-21 21:17
O vakarų pasaulis nieko nedaro kad padetu rusams greičiau islaisvinti Ukraina nuo LGBTQ ir EU ir NATO...spasiba vam...LOL
Atsakyti
Z1000
Z1000
2026-09-21 21:22
Tai 22 sankcijų paketas ir 38 dienos iki pwrimogis nu iki pirmų šalčių gerą žinią
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų