Ukraina griežtai sukritikavo ES planus: „Tai nepriimtina“

Diplomatų teigimu, šis Prancūzijos iniciatyva gimęs susitarimas, kuris yra dalis kompromiso, numatančio dar trejiems metams pratęsti sankcijas beveik 3 tūkst. kitų asmenų ir subjektų dėl karo Ukrainoje, taps galutiniu, jei per ateinančias valandas jokia šalis nepateiks raštiško prieštaravimo.
Sybiha: tai nepriimtina
Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha nepriimtinu pavadino siekį išbraukti du Rusijos oligarchus iš ES sankcijų sąrašo ir pridūrė, kad tai pasiųstų Maskvai neteisingą signalą.
„Išbraukimas iš sąrašo yra nepriimtinas ir pasiųstų neteisingą signalą Maskvai tuo metu, kai spaudimą reikia didinti. Priešingai, sankcijas būtina griežtinti“, – socialiniuose tinkluose teigė A. Sybiha.
Susitarti skuba iki antradienio
27 valstybių blokas skuba susitarti dėl sankcijų režimo pratęsimo iki antradienio, bet Prancūzija ir Slovakija pareikalavo išbraukti rusų ir uzbekų milijardierių A. Usmanovą iš „juodojo sąrašo“.
Liuksemburgas tuomet pasinaudojo Paryžiaus reikalavimu ir pareiškė, kad jei sankcijos bus panaikintos A. Usmanovui, jos turėtų būti panaikintos ir M. Fridmanui.
Paryžiaus pareigūnai, prašydami išbraukti A. Usmanovą, nurodė „nacionalinio saugumo“ sumetimus, tačiau viešai detalių nepateikė.
Kodėl dabar?
Laikraštis „Financial Times“ pranešė, kad šis reikalavimas gali būti susijęs su galimu susitarimu dėl Azerbaidžane kalinamų Prancūzijos piliečių paleidimo.
Liuksemburgas siekė, kad M. Fridmanas būtų išbrauktas iš „juodojo sąrašo“. Diplomatai teigė, kad šis žingsnis žengtas po to, kai jis iškėlė šaliai 15 mlrd. eurų ieškinį dėl ES sankcijų.
Lenkija ir Baltijos šalys tam priešinasi
Griežčiau nusiteikusios ES šalys, įskaitant Lenkiją ir Baltijos valstybes, įnirtingai priešinosi sankcijų švelninimui, teigdamos, kad spaudimas Rusijai turi būti didinamas.
Siekiant uždegtos žalios šviesos šiam žingsniui, joms suteikta išlyga, kad sankcijos liks galioti ateinančius trejus metus – kitaip nei ankstesni pratęsimai, kurie trukdavo po šešis mėnesius.
„Juodajame sąraše“ yra tokios figūros kaip Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.
Metalo magnatas A. Usmanovas ir bankininkystės magnatas M. Fridmanas buvo tarp dešimčių Rusijos verslininkų, apskundusių ES sankcijas teismui.
Abu jie į sankcijų sąrašus buvo įtraukti netrukus po Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 metais dėl įtarimų, kad jų verslas teikia dideles pajamas Kremliui.
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