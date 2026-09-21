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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Iš Vengrijos – netikėtas prašymas JAV: suteikite mums išimtį

2026-09-21 18:41 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-21 18:41
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Vengrija siekia, kad JAV netaikytų jai sankcijų už rusiškos žalios naftos pirkimą – tai tampa dvišalių santykių išbandymu po to, kai šių metų balandžio 12 d. Vengrijos parlamento rinkimuose Viktoras Orbanas patyrė triuškinamą pralaimėjimą, rašo naujienų agentūra „Bloomberg“.  

Martonas Hajdu (nuotr. asm. archyvo)
GALERIJA (13)

Vengrija siekia, kad JAV netaikytų jai sankcijų už rusiškos žalios naftos pirkimą – tai tampa dvišalių santykių išbandymu po to, kai šių metų balandžio 12 d. Vengrijos parlamento rinkimuose Viktoras Orbanas patyrė triuškinamą pralaimėjimą, rašo naujienų agentūra „Bloomberg“.  

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Praėjusią savaitę JAV Kongresas priėmė įstatymą, suteikiantį prezidentui Donaldui Trumpui naujus įgaliojimus taikyti muitus Rusijos naftos produktų pirkėjams. Penktadienį D. Trumpas pasirašė šį įstatymą.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Magyaras nori nutraukti Orbano prorusišką politiką, tęsiasi „pereinamasis laikotarpis“

Nors Vengrijos ministro pirmininko Peterio Magyaro vyriausybė davė ženklą, kad nutraukia V. Orbano prorusišką politiką – pažadėdama atitraukti šalį nuo rusiškų gamtinių dujų ir diversifikuoti žalios naftos importą, kad šalis nebūtų priklausoma nuo Rusijos – šalis vis dar labai priklauso nuo Maskvos energetikos srityje. Tai tęsiasi nepaisant to, kad kitos Europos Sąjungos šalys sumažino savo priklausomybę.

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„Paprašiau savo JAV partnerių tarpininkauti, kad Vengrija būtų atleista nuo šio įstatymo taikymo, taip pat kad Jungtinės Valstijos remtų mūsų šalies pastangas diversifikuoti energijos šaltinius“ – „Facebook“ pareiškė Martonas Hajdu, valdančiosios partijos atstovas ir Parlamento Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, po susitikimo su respublikonų ir demokratų atstovais Kapitolijuje.

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Trumpo išimtis Orbanui

D. Trumpas buvo išreiškęs „visišką ir besąlygišką“ paramą V. Orbanui prieš balandžio mėnesio lemiamus rinkimus, kuriuose nacionalistas, valdęs 16 metų, patyrė triuškinantį pralaimėjimą.

Kartu su šia parama D. Trumpas taikė Vengrijai išimtį, suteiktą po abiejų lyderių susitikimo Baltuosiuose rūmuose 2025 m. lapkričio mėn., kurią V. Orbanas apibūdino kaip „bendrą, neribotos trukmės išimtį“ nuo JAV sankcijų dėl rusiškos energijos pirkimo. Buvęs premjeras teigė, kad susitarimas galiojo tol, kol abu lyderiai ėjo pareigas.

P. Magyarui kyla klausimas, ar D. Trumpas ir toliau siūlys Vengrijai šią išimtį.

„Mes kuriame Vengrijos ir JAV santykius remdamiesi ilgalaikiais interesais ir bendromis vertybėmis, kurios pranoksta rinkimų ciklus“, – sakė M. Hajdu.

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