Lukas Savickas: Lietuvos ir amerikiečių „EQT Corporation“ SGD importo susitarimas – šimtamilijoninis

„Tai yra šimtamilijoninės vertės kontraktas, tačiau kiek konkrečiai (negalime atskleisti – ELTA), (…) tai vis tiek yra komercinis susitarimas, bet tai yra kelių šimtų milijonų vertės dešimties metų trukmės kontraktas“, – Eltai pirmadienį sakė energetikos ministras.
Anot jo, tai yra istorinis susitarimas, leisiantis šaliai gamtines dujas pirmą kartą pirkti taikant su „Henry Hub“ indeksu susietą kainodarą, kas užtikrins stabilesnes kainas rinkoje.
Pagal susitarimą, 2027–2036 m. „Ignitis“ įsigis dešimt SGD krovinių – po vieną, arba apie 1 teravatvalandę (TWh) dujų, kasmet.
Vienas toks laivas padengs apie 40 proc. viso buitinių vartotojų dujų poreikio.
„Susitarimas iš tikrųjų yra istorinis, nes pirmą kartą įgyvendinamas tiek savo trukme, tiek savo apimtimi, tiek tuo, kad tai yra ilgalaikis kontraktas, sudarytas „Henry Hub“ indeksavimo pagrindu“, – aiškino ministras.
„Šiuo laikotarpiu, kai yra tiek daug neapibrėžtumo ir matome, kaip Europos biržose dujų kainos šokinėja, reaguodamos į didelius geopolitinius neapibrėžtumus ir kitas aplinkybes – matome, kad Amerikos rinkoje, „Henry Hub“ formate, kainos yra ženkliai stabilesnės. Dėl to sveikiname tokį žingsnį kaip vieną iš pagrindinių sisteminių būdų, galinčių mums atnešti daugiau stabilumo ir diversifikuoti tiekimą, užtikrinant ir didesnę saugumo dedamąją“, – teigė jis.
Pirmojo krovinio Lietuva tikisi sulaukti 2027 m. trečią-ketvirtą ketvirtį.
Amerikiečiai rengiasi žengti į Europos SGD importo rinką
Pasak L. Savicko, šis susitarimas taip pat reikšmingas JAV bendrovėms rengiantis aktyviau žengti į Europos SGD tiekimo rinką, nuo ateinančių metų įsigaliojant draudimui į Europos Sąjungą (ES) importuoti rusiškas SGD.
„Yra tam tikras pasirengimas Amerikos įmonėms aktyviau žengti į Europos kontinentą, tiekiant SGD dujas. Sausio 1 dieną numatytas rusiškų dujų importo draudimas, kuris taip pat gali turėti gana reikšmingą įtaką rinkos kontekste“, – pažymėjo ministras.
Teigiama, kad dėl šio susitarimo konkuravo ne viena JAV kompanija.
„Dėl to matome didesnį susidomėjimą amerikiečių kompanijų – daugiau negu dešimt kompanijų pateikė neįpareigojančius pasiūlymus. Vėliau, įpareigojančių pasiūlymų stadijoje, susidomėjimas vis dar išliko didelis. Įmonės konkuravo dėl šio pasiūlymo iki pat paskutinės minutės, tai leidžia mums ne tik diversifikuoti savo tiekimą iš JAV, bet ir pasiekti kiek įmanoma geresnę kainą“, – pažymėjo L. Savickas.
Kalbėdamas apie tai, kodėl amerikiečių tiekėjoms buvo patraukli Lietuvos rinka, ministras pažymėjo, kad šalis „darė savo namų darbus“.
Anot jo, taip pat numatomos platesnės galimybės stiprinti bendradarbiavimą su JAV įvairiose energetikos srityse – taip pat ir vystant mažųjų modulinių branduolinių reaktorių technologijas.
Anot ministro, nors galutinę gamtinių dujų kainą vartotojams skaičiuos Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) ir jai įtaką darys globalūs veiksniai, istoriškai JAV biržose kainos yra ženkliai stabilesnės, mažiau reaguoja į geopolitinius įvykius ir todėl yra mažesnės.
„Kaip tai atrodys ilgesnėje perspektyvoje, pamatysime ir pagal faktą galėsime įsivertinti. Tačiau tikrai aišku, kad tai atneša diversifikaciją ir didesnį kainų stabilumą mūsų gyventojams, kurie naudoja dujas buityje“, – pridūrė jis.
L. Savicko teigimu, šis susitarimas taip pat reiškia, kad Lietuva „savo SGD bendradarbiavimą perkelia į struktūrizuotą ilgalaikį formatą“.
„Be abejo, tai siunčia signalą, kad Lietuva per savo terminalą yra tam tikra prasme vartai ne tik į mūsų energetinę nepriklausomybę, bet lygiai taip pat ir į regiono aprūpinimą SGD (…) iš Jungtinių Amerikos Valstijų, taip pat ir Ukrainai. Dėl to, be abejo, šis signalas, esu tikras, turi reikšmę“, – sakė ministras.
„Mačiau, kad šiandienos renginyje Niujorke dalyvauja ir Ukrainos vyriausybės atstovai, kurie taip pat mato, kokią teigiamą įtaką tai gali turėti jų potencialiems susitarimams. Tai, ką pasirašė Lietuva, gali būti puikus pavyzdys ir kitoms regiono valstybėms judėti šia kryptimi, stabilizuojant tiek kainų, tiek tiekimo neapibrėžtumą ir pereinant prie strateginės partnerystės tiekimo“, – kalbėjo L. Savickas.
Niujorke sutartis pasirašyta po 2026 m. rugpjūčio 25 d. paskelbto konkurso teikti įpareigojančius pasiūlymus dėl ilgalaikio SGD tiekimo.
Geriausią pasiūlymą konkurso metu pateikė bendrovė „EQT Corporation“ – viena didžiausių JAV gamtinių dujų gamintojų, aktyviai plečianti veiklą SGD vertės grandinėje ir vystanti ilgalaikį dujų tiekimą tarptautinėms rinkoms.
Sutarties kainodara siejama su dviem tarptautiniais gamtinių dujų kainų indeksais – JAV „Henry Hub“ ir Europos TTF indeksu.
VERT šiemet patvirtinus pakeitimus, „Ignitis“ turi galimybę formuodama buitinių vartotojų gamtinių dujų tiekimo portfelį vertinti tiek trumpalaikių, tiek ilgalaikių sutarčių kainas ir taikyti platesnį tarptautinių kainų indeksų spektrą.
Su tuo susijusios sąnaudos pripažįstamos nustatant gamtinių dujų kainas buitiniams vartotojams.