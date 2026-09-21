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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Paviešino, kaip atrodo nesuvaidintas Zelenskio ir jo žmonos bendravimas

2026-09-21 15:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-21 15:53
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir pirmoji ponia Olena Zelenska viešumoje dažniausiai pasirodo oficialiuose renginiuose, tačiau kartais į fotografų objektyvus patenka ir kur kas asmeniškesnės akimirkos. Viena tokių – neseniai užfiksuotas šiltas poros gestas, sulaukęs dėmesio socialiniuose tinkluose.

Olena ir Volodymyras Zelenskiai (nuotr. Instagram)
GALERIJA (12)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir pirmoji ponia Olena Zelenska viešumoje dažniausiai pasirodo oficialiuose renginiuose, tačiau kartais į fotografų objektyvus patenka ir kur kas asmeniškesnės akimirkos. Viena tokių – neseniai užfiksuotas šiltas poros gestas, sulaukęs dėmesio socialiniuose tinkluose.

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Fotografas Janas Dobronosovas pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti prezidento ir pirmosios ponios bendravimas. Kadruose – šypsenos, švelnūs prisilietimai ir jaukus apkabinimas.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Volodymyras Zelenskis (Ukrainos prezidentūros skelbiamos nuotraukos)

Užfiksavo neeilinę akimirką

Vaizdo įrašas užfiksuotas rugsėjo 18 dieną Ukrainos Karpatų regione, Bukovelyje, vykusiame „Karpatų aštuoneto“ viršūnių susitikime. Į renginį susirinko Ukrainos ir kitų regiono valstybių lyderiai bei atstovai.

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J. Dobronosovas prie įrašo pridėjo ir šmaikštų komentarą, kuriame V. ir O. Zelenskių tarpusavio ryšį palygino su garsia pora.

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„Tarp prezidento ir pirmosios ponios visada ypatingas ryšys. Beveik kaip Davido ir Victorios Beckhamų. Tačiau šiandien jis buvo išties ypatingas“, – rašė fotografas.

Įrašu pasidaliję socialinių tinklų vartotojai negailėjo šiltų komentarų – daugelis džiaugėsi matydami porą tokią artimą ir atsipalaidavusią.

 

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paprasta
paprasta
2026-09-21 16:09
aktorine vaidyba..nejuokinkit
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cha cha
cha cha
2026-09-21 16:45
o gi kaip nesuvaidintai bendrauja korumpuoti milijardieriai lobstantys iš karo dovanų? su bentley važinėja ta bobelė ar dar su kuo? tv3 propaganda.... :)))
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Jo pristatyta komanda
Jo pristatyta komanda
2026-09-21 17:10
2022 iš 9 ale gabių vadybininku...šiai dienai visiems yra pareikšti kaltinimai korupcijos bylose stambiu mastu ...dar plius du nauji nariai tai pat apkaltinti ...gen prokuroras net nežinia kur dingo
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