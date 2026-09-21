Paviešino, kaip atrodo nesuvaidintas Zelenskio ir jo žmonos bendravimas

Fotografas Janas Dobronosovas pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti prezidento ir pirmosios ponios bendravimas. Kadruose – šypsenos, švelnūs prisilietimai ir jaukus apkabinimas.
Užfiksavo neeilinę akimirką
Vaizdo įrašas užfiksuotas rugsėjo 18 dieną Ukrainos Karpatų regione, Bukovelyje, vykusiame „Karpatų aštuoneto“ viršūnių susitikime. Į renginį susirinko Ukrainos ir kitų regiono valstybių lyderiai bei atstovai.
J. Dobronosovas prie įrašo pridėjo ir šmaikštų komentarą, kuriame V. ir O. Zelenskių tarpusavio ryšį palygino su garsia pora.
„Tarp prezidento ir pirmosios ponios visada ypatingas ryšys. Beveik kaip Davido ir Victorios Beckhamų. Tačiau šiandien jis buvo išties ypatingas“, – rašė fotografas.
Įrašu pasidaliję socialinių tinklų vartotojai negailėjo šiltų komentarų – daugelis džiaugėsi matydami porą tokią artimą ir atsipalaidavusią.
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