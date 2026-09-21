„Tai nebūtų geriausia diena mano gyvenime“: Zelenskis prakalbo apie susitikimą su Putinu

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atsakė į klausimą, ar jis pats yra pasirengęs sėsti prie derybų stalo su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu. Prezidento teigimu, pati tokio susitikimo perspektyva jam nesukelia teigiamų emocijų, tačiau jis pasirengęs ją apsvarstyti, jei tai turės prasmės.
„Man tai normalu, nors tai nėra mano didžiausias noras ir tikrai nebūtų geriausia diena mano gyvenime – geriau jau būčiau su šeima“, – pareiškė Ukrainos vadovas.
Laiko Putiną Ukrainos priešu
Tuo pačiu metu V. Zelenskis pabrėžė, kad laiko V. Putiną Ukrainos priešu, ir pareiškė, kad žino jo tikrąjį tikslą.
„Jis yra priešas, ir aš žinau jo tikrąjį tikslą: okupuoti mus, jei nebūsime pakankamai stiprūs arba jei neturėsime saugumo garantijų“, – sakė Ukrainos prezidentas.
Pasak V. Zelenskio, būtent saugumo garantijos yra vienas iš pagrindinių klausimų šiame kontekste. Jam jos reiškia įsitikinimą, kad Rusija negalės vėl pradėti Ukrainos okupacijos.
Tad Ukrainos prezidentas neatmetė galimybės asmeniškai pasikalbėti su V. Putinu. Taip pat V. Zelenskis leido suprasti, kad toks susitikimas turi būti susijęs su konkrečiu rezultatu ir realiomis saugumo garantijomis Ukrainai.
Kremlius „tikisi naujo trišalio susitikimo“
Primename, kad neseniai Rusijos diktatoriaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, jog Kremlius tikisi naujo trišalio susitikimo, kuriame dalyvautų Ukraina ir JAV.
Pasak jo, tokių derybų klausimas jau buvo aptartas su JAV atstovais.
Be to, Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Maskva yra pasirengusi naujam derybų raundui dėl Ukrainos. Jis tvirtino, kad Rusija „turi ką pasakyti“ ir kad ji tariamai neatsisakė dialogo.
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