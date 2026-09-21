Pseudorinkimų komisija Putino partijai nupiešė 58 proc. balsų: „Viskas jau seniai nuspręsta...“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Ukrainos raketos Flamingo – viena po kitos skuba atiduoti savo balsą Rusijos pseudo rinkimuose. Įspūdingais, vakar naktį į maskoviją paleistų „flamingų“ vaizdais dalinasi šių raketų kūrėjai.
Tai buvo didžiausia ataka nukreipta prieš Maskvą nuo pat Rusijos invazijos Ukrainoje pradžios. Atakoje dalyvavo apie 1600 dronų, iš kurių 450 keliavo tiesiai į Maskvą. Bent jau tokie rusų duomenys.
Rekordinis Ukrainos atsakas
O rusai pamaskvėje užfiksavo ne tik paprastais varikliais varomų dronų smūgius, bet panašu ir reaktyviniais varikliais varomų dronų arba raketų pataikymą.
Kone pusę viso Rusijos sostinės degalų poreikio užtikrinanti Kapotnios naftos perdirbimo gamykla – paskendusi liepsnose tapo geriausiai realybę atspindinčiu rinkiminiu plakatu rusams. Parodančiu aiškiau nei bet kokie V. Putino ir jo režimo paistalai – kokią išties ateitį rusams žada valdžia.
Ir nesvarbu ar jie ją rinko, ar ne. Tai, kad biuletenių žymėjimas ir metimas į balsadėžes V. Putino Rusijoje tėra ritualas – net ir kai kurie rusai pripažįsta.
„Pokyčių rinkimų rezultatuose – deja nebus. Nes viskas jau seniai nuspręsta...“
O Kremliaus kontroliuojama pseudo-rinkimų komisija skelbia rezultatus – skirtus pademonstruoti tautos susitelkimo aplink lyderį vaizdą.
„Vieningoji Rusija surinko 57,83 proc.“ – sakė Rusijos centrinės rinkimų komisijos vadovė Ela Pamfilova.
Kone 58 proc. balsų, tai beveik 10 proc. daugiau nei Putinas ir jo partija sau nusipiešė prieš penkerius metus. Ir tai dukart daugiau, nei 20-30 proc. palaikymas, kurį „Vieningajai Rusijai“ prognozavo prieš šį rinkimų cirką atliktos nepriklausomos apklausos. Jos rodė ir maždaug 20 proc. palaikymą vienintelei antikarinei partijai „Jabloko“, kurią Kremlius pašalino, o lyderius dabar persekioja.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.