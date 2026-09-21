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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Iš Rusijos Komunistų partijos lyderio – kritika Putino karui: „Pralaimės visi“

2026-09-21 21:18 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-21 21:18
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Rusijos Federacijos Komunistų partijos lyderis Genadijus Ziuganovas pareiškė, kad, jei bus išlaikytas dabartinis politinis kursas ir tęsiama karas, Rusija galiausiai „pralaimės“, rašo „The Moscow Times“.

Genadijus Ziuganovas (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (13)

Rusijos Federacijos Komunistų partijos lyderis Genadijus Ziuganovas pareiškė, kad, jei bus išlaikytas dabartinis politinis kursas ir tęsiama karas, Rusija galiausiai „pralaimės“, rašo „The Moscow Times“.

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(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Partijos spaudos konferencijoje, skirtoje Valstybės Dūmų rinkimų rezultatams aptarti, jis paragino imtis „kairės centro posūkio“ ir pereiti prie „teisingumo, draugystės ir socializmo“ politikos.

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„Jei kursas nepasikeis ir toliau tęsis šis išsekantis karas, pralaimės visi“, – sakė G. Ziuganovas.

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Jis taip pat kritikavo Rusijos ekonomikos augimo tempus.

„Pasaulis žengia į priekį 3–4 proc. greičiu, o mes jau 15 metų žengiame 1 proc. tempu. Tai nepriimtina“, – pasipiktino Rusijos Federacijos Komunistų partijos lyderis.

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Pirštu beda į Rusijos technologinį atsilikimą

G. Ziuganovas atkreipė dėmesį į Rusijos technologinį atsilikimą nuo likusio pasaulio, nurodydamas, kad „per 20 metų mes nesukūrėme savo telefono“.

Be to, jis atkreipė dėmesį, kad per karo metus Rusijos oligarchų skaičius padidėjo nuo 105 iki 155, o jų turimos lėšos, frakcijos vadovo teigimu, pasiekė 700 mlrd. JAV dolerių.

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„Oligarchija… nenori prisidėti prie pergalės, mokėti normalių mokesčių ir investuoti“, – pareiškė partijos lyderis, kartu atkreipdamas dėmesį į kainų augimą Rusijoje: jo teigimu, „barščių rinkinys“ per metus pabrango 40 proc.

Kalba apie rinkimų klastojimus

Dieną prieš G. Ziuganovas televizijos kanalo „Rossija 1“ laidoje pareiškė apie rinkimų klastojimus ir Komunistų partijos stebėtojų pašalinimą.

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„Aš peržiūrėjau kai kurias lenteles, kurias dabar tris valandas rodė ekranuose. Jos neatspindi jokios tendencijos ir realios padėties“, – sakė G. Ziuganovas.

Jis taip pat teigė, kad Voroneže neteisėtai buvo pašalinti visi partijos stebėtojai, ir pridūrė, kad panašūs atvejai pasitaikė ir kituose regionuose.

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Remiantis Centrinės rinkimų komisijos preliminariais duomenimis, „Vieningoji Rusija“ pagal partijų sąrašus surenka 57,97 proc. balsų ir laimi 208 iš 225 vienmandatinių apygardų.

Partija taip pat gali gauti rekordiškai daug vietų Valstybės Dūmoje – 355 iš 450, palyginti su 310 vietų ankstesnėje kadencijoje.

Tuo tarpų Komunistų partija surinko 13,65 proc., Liberalų demokratų partija (LDPR) – 8,96 proc., „Naujieji žmonės“ – 7,9 proc.

Rinkėjų aktyvumas rugsėjo 18–20 d. rinkimuose siekė 56,66 proc. Galutiniai rezultatai turėtų būti paskelbti ne anksčiau kaip rugsėjo 25 d.

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