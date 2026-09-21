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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Maskvos naftos perdirbimo gamykla sustabdė veiklą

2026-09-21 20:16 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-21 20:16
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„Gazpromneft“ priklausanti Maskvos naftos perdirbimo gamykla sekmadienį visiškai nutraukė naftos žaliavos perdirbimą dėl pagrindiniuose naftos perdirbimo įrenginiuose kilusių gaisrų, kurie kilo po dronų atakos, pranešė „Reuters“, kurią cituoja „The Moscow Times“.

Parlamento rinkimų dieną Rusijoje – šimtų dronų ataka: skaičiuojami žuvusieji (BNS / Stringer / REUTERS)
GALERIJA (13)

„Gazpromneft“ priklausanti Maskvos naftos perdirbimo gamykla sekmadienį visiškai nutraukė naftos žaliavos perdirbimą dėl pagrindiniuose naftos perdirbimo įrenginiuose kilusių gaisrų, kurie kilo po dronų atakos, pranešė „Reuters“, kurią cituoja „The Moscow Times“.

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Agentūrai tai patvirtino 3 šaltiniai, anot kurių, dėl nukritusių dronų užsidegė abu pirminio naftos perdirbimo įrenginiai, kuriuos turi Maskvos naftos perdirbimo gamykla: „AVT-6“, kurios našumas siekia 21,4 tūkst. tonų per parą (53 proc. naftos perdirbimo gamyklos pajėgumo), ir „EURO+“ (kombinuota pirminio naftos perdirbimo įranga), kurios našumas siekia 18,8 tūkst. tonų per parą (47 proc.).

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Taip pat pažymima, kad pirmadienį Sankt Peterburgo tarptautinėje prekių ir žaliavų biržoje nebuvo siūlomos parduoti didmeninės partijos Maskvos naftos perdirbimo gamyklos pagamintų naftos produktų. Šaltinių duomenimis, pažeidimų pašalinimas ir įrangos atstatymas gali užtrukti keletą savaičių.

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Maskvos naftos perdirbimo gamykla, kurios metinis pajėgumas siekia 14 mln. tonų ir kuri patenka į 10 didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų sąrašą, tapo penktąja naftos perdirbimo gamykla, sustabdžiusia degalų gamybą dėl rugsėjo mėnesį įvykusių dronų atakų.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

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Z1000
Z1000
2026-09-21 21:42
O koks tau skirtumas kad ten dega ukrų juoda žiemą artėja ir Krymas rusų ir 4 regijonai rusų kujavas dega Odesa dega uostai uždaryti ir ką cha cha cha cha tavo šaltinį jau 2,40 degalinėje
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