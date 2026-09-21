Maskvos naftos perdirbimo gamykla sustabdė veiklą

Agentūrai tai patvirtino 3 šaltiniai, anot kurių, dėl nukritusių dronų užsidegė abu pirminio naftos perdirbimo įrenginiai, kuriuos turi Maskvos naftos perdirbimo gamykla: „AVT-6“, kurios našumas siekia 21,4 tūkst. tonų per parą (53 proc. naftos perdirbimo gamyklos pajėgumo), ir „EURO+“ (kombinuota pirminio naftos perdirbimo įranga), kurios našumas siekia 18,8 tūkst. tonų per parą (47 proc.).
Taip pat pažymima, kad pirmadienį Sankt Peterburgo tarptautinėje prekių ir žaliavų biržoje nebuvo siūlomos parduoti didmeninės partijos Maskvos naftos perdirbimo gamyklos pagamintų naftos produktų. Šaltinių duomenimis, pažeidimų pašalinimas ir įrangos atstatymas gali užtrukti keletą savaičių.
Maskvos naftos perdirbimo gamykla, kurios metinis pajėgumas siekia 14 mln. tonų ir kuri patenka į 10 didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų sąrašą, tapo penktąja naftos perdirbimo gamykla, sustabdžiusia degalų gamybą dėl rugsėjo mėnesį įvykusių dronų atakų.
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