Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
38
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpui rengiant didžiulį susitarimą su Lukašenka – rimtas Cichanouskajos perspėjimas

2026-09-22 07:01 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-22 07:01
Pridėkite kaip šaltinį Google

Bet koks susitarimas su Baltarusijos vadovo Aliaksandro Lukašenkos režimu yra susijęs su tam tikra rizika, JAV prezidentui Donaldui Trumpui svarstant iš Rusijos sąjungininkės pirkti didelius trąšų kiekius pirmadienį pasakė tremtyje gyvenanti šalies opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja.

Susitikimas su Sviatlanas Cichanouskaja (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (13)

Bet koks susitarimas su Baltarusijos vadovo Aliaksandro Lukašenkos režimu yra susijęs su tam tikra rizika, JAV prezidentui Donaldui Trumpui svarstant iš Rusijos sąjungininkės pirkti didelius trąšų kiekius pirmadienį pasakė tremtyje gyvenanti šalies opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja.

REKLAMA
38

„Mūsų pozicija yra tokia, kad dabar ne laikas prekiauti su režimu, kol visos pajamos iš kalio trąšų tenka represijoms vykdyti ir Rusijos karo mašinai remti“, – naujienų agentūrai AFP sakė S. Cichanouskaja.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Bet koks susitarimas su režimu yra labai rizikingas“, – perspėjo ji.

Tačiau ji pabrėžė mananti, kad amerikiečiai „žino, kas yra Lukašenka“, o D. Trumpas žino, ką daro.

REKLAMA
REKLAMA

S. Cichanouskajos komentarai Niujorke, pasakyti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos renginių kuluaruose, nuskambėjo po to, kai D. Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Vašingtonas „rengia didžiulį susitarimą“, susijusį su kalio trąšų pirkimu iš Baltarusijos.

REKLAMA

JAV prezidentas taip pat savo socialiniame tinkle „Truth Social“ pridūrė, kad tokios trąšos kainuotų mažiau nei trąšos iš Kanados.

Pirmadienį S. Cichanouskaja perspėjo, kad Baltarusijos valdžios pajamos taip pat galėtų būti skirtos karinei infrastruktūrai finansuoti.

Vašingtonas atnaujino dialogą su Minsku ir sušvelnino kai kurias sankcijas, o po JAV pasiuntinio Johno Coale'o vizitų, įvykusių D. Trumpui sugrįžus į Baltuosius rūmus, Baltarusija paleido dalį politinių kalinių.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau šalis tebėra stebima dėl disidentų represijų ir paramos Rusijos invazijai į Ukrainą.

Po to, kai Baltarusiją nuo 1994 metų valdantis A. Lukašenka numalšino masinius 2020 metų protestus prieš jo perrinkimą, Maskvos sąjungininkės kalėjimuose tebėra laikomi šimtai žmonių.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Aliaksandras Lukašenka (Baltarusijos lyderio svetainėje skelbiamos nuotraukos)

Cichanouskaja 2020 metų rinkimuose metė iššūkį Lukašenkai

Pirmadienį S. Cichanouskaja palankiai įvertino J. Coale'o pastangas išlaisvinti politinius kalinius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Svarbu, kad šis humanitarinis kelias nevirstų politiniu“, – visgi pridūrė ji.

S. Cichanouskaja 2020 metų rinkimuose metė iššūkį A. Lukašenkai, o jos pralaimėjimas sukėlė plataus masto protestus ir žiaurų saugumo tarnybų susidorojimą su jos rėmėjais, dėl kurio ji taip pat buvo priversta išvykti į tremtį.

REKLAMA

Nors ji palankiai vertina JAV pastangas padėti išlaisvinti daugiau žmonių, ji paragino Vašingtoną taip pat siekti, kad šalyje būtų nutrauktos represijos.

„Paleisdamas keletą žmonių, Lukašenka jų suima dvigubai daugiau, – sakė ji. – Tai tarsi besisukančios durys.“

Jos vertinimu, nors po derybų buvo paleista šimtai žmonių, nelaisvėje vis dar yra daugiau kaip 900 politinių kalinių.

REKLAMA

Ji pridūrė, kad svarbu išlaikyti sankcijas, ypač Europos, siekiant daryti spaudimą valdžiai.

Ukraina perspėjo Baltarusiją neįsitraukti į jos karą su Rusija. Kyjivas atkreipė dėmesį į Maskvos vykdomas atakas prieš šiaurės Ukrainą ir teigė, kad Baltarusijos pasienio pusėje buvo pastebėta požymių, kad vyksta karinis pasirengimas.

„Turime tęsti savo tvirtą ir principingą politiką Lukašenkos režimo atžvilgiu ir remti Baltarusijos žmones“, – sakė S. Cichanouskaja.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lenkai dėl JAV karių ramūs: čia Vokietijos klausimas, ne mūsų (nuotr. Elta)
Dienos įvykiai glaustai: JAV karių sugrįžimas į Lietuvą, Seimas svarsto išbraukti 137-ąjį Konstitucijos straipsnį (1)
Rusijos ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
„Bus dar sunkiau“: artėjant žiemai, Ukrainai prognozuojamas niūrus scenarijus (15)
Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitiimas Ankaroje (nuotr. Telegram)
Šaltinis: Zelenskis antradienį Niujorke susitiks su Trumpu (1)
V. Zelenskis SCANPIX
Zelenskis paskelbė apie naujas derybas su JAV (2)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
bulbašija
bulbašija
2026-09-22 07:10
šudanovskaja, tavo nuomonė niekam neįdomi
Atsakyti
Next
Next
2026-09-22 07:14
Šita bydlo reikia atiduoti Baltarusijai kad pasodintu i kaleijma
Atsakyti
Vis dar maitinam?
Vis dar maitinam?
2026-09-22 07:19
Mes vis dar šeriam šitą ištinusią bobą?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (38)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų