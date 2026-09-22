Trumpui rengiant didžiulį susitarimą su Lukašenka – rimtas Cichanouskajos perspėjimas

„Mūsų pozicija yra tokia, kad dabar ne laikas prekiauti su režimu, kol visos pajamos iš kalio trąšų tenka represijoms vykdyti ir Rusijos karo mašinai remti“, – naujienų agentūrai AFP sakė S. Cichanouskaja.
„Bet koks susitarimas su režimu yra labai rizikingas“, – perspėjo ji.
Tačiau ji pabrėžė mananti, kad amerikiečiai „žino, kas yra Lukašenka“, o D. Trumpas žino, ką daro.
S. Cichanouskajos komentarai Niujorke, pasakyti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos renginių kuluaruose, nuskambėjo po to, kai D. Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Vašingtonas „rengia didžiulį susitarimą“, susijusį su kalio trąšų pirkimu iš Baltarusijos.
JAV prezidentas taip pat savo socialiniame tinkle „Truth Social“ pridūrė, kad tokios trąšos kainuotų mažiau nei trąšos iš Kanados.
Pirmadienį S. Cichanouskaja perspėjo, kad Baltarusijos valdžios pajamos taip pat galėtų būti skirtos karinei infrastruktūrai finansuoti.
Vašingtonas atnaujino dialogą su Minsku ir sušvelnino kai kurias sankcijas, o po JAV pasiuntinio Johno Coale'o vizitų, įvykusių D. Trumpui sugrįžus į Baltuosius rūmus, Baltarusija paleido dalį politinių kalinių.
Tačiau šalis tebėra stebima dėl disidentų represijų ir paramos Rusijos invazijai į Ukrainą.
Po to, kai Baltarusiją nuo 1994 metų valdantis A. Lukašenka numalšino masinius 2020 metų protestus prieš jo perrinkimą, Maskvos sąjungininkės kalėjimuose tebėra laikomi šimtai žmonių.
Cichanouskaja 2020 metų rinkimuose metė iššūkį Lukašenkai
Pirmadienį S. Cichanouskaja palankiai įvertino J. Coale'o pastangas išlaisvinti politinius kalinius.
„Svarbu, kad šis humanitarinis kelias nevirstų politiniu“, – visgi pridūrė ji.
S. Cichanouskaja 2020 metų rinkimuose metė iššūkį A. Lukašenkai, o jos pralaimėjimas sukėlė plataus masto protestus ir žiaurų saugumo tarnybų susidorojimą su jos rėmėjais, dėl kurio ji taip pat buvo priversta išvykti į tremtį.
Nors ji palankiai vertina JAV pastangas padėti išlaisvinti daugiau žmonių, ji paragino Vašingtoną taip pat siekti, kad šalyje būtų nutrauktos represijos.
„Paleisdamas keletą žmonių, Lukašenka jų suima dvigubai daugiau, – sakė ji. – Tai tarsi besisukančios durys.“
Jos vertinimu, nors po derybų buvo paleista šimtai žmonių, nelaisvėje vis dar yra daugiau kaip 900 politinių kalinių.
Ji pridūrė, kad svarbu išlaikyti sankcijas, ypač Europos, siekiant daryti spaudimą valdžiai.
Ukraina perspėjo Baltarusiją neįsitraukti į jos karą su Rusija. Kyjivas atkreipė dėmesį į Maskvos vykdomas atakas prieš šiaurės Ukrainą ir teigė, kad Baltarusijos pasienio pusėje buvo pastebėta požymių, kad vyksta karinis pasirengimas.
„Turime tęsti savo tvirtą ir principingą politiką Lukašenkos režimo atžvilgiu ir remti Baltarusijos žmones“, – sakė S. Cichanouskaja.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.