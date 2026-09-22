AfD pareiškimai apie santykių su Rusija atnaujinimą „daro mums įspūdį“, sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, kurį citavo Rusijos naujienų agentūra „Interfax“.
Prieš imigraciją pasisakanti AfD sekmadienį laimėjo rinkimus šiaurės rytinėje Vokietijos Meklenburgo-Pomeranijos žemėje, daugiau nei dvigubai pagerindama savo ankstesnį rezultatą. Partija taip pat gerokai sustiprino pozicijas Berlyne.
Prieš dvi savaites AfD laimėjo rinkimus kaimyninėje Saksonijos-Anhalto žemėje, kur derasi dėl pirmosios nuo nacių laikų kraštutinių dešiniųjų vadovaujamos žemės vyriausybės suformavimo.
Peskovas: tai rodo AfD augantį populiarumą
D. Peskovas aiškino, kad pastarojo meto AfD sėkmė rinkimuose rodo nuolat augantį jos, kaip politinės jėgos, populiarumą, ir sveikino partijos norą plėtoti ryšius su Maskva.
„Žinoma, tokie pareiškimai mums atrodo palankesni už (Vokietijos kanclerio Friedricho – ELTA) Merzo, kuris iš esmės pasižymėjo tik konfrontaciniais pareiškimais Rusijos Federacijos atžvilgiu“, – kalbėjo D. Peskovas.
Dėl Vokietijos paramos Ukrainai Kremlius kanclerį F. Merzą ne kartą menkinamai vadino „karo kurstytoju“ ir „Rusijos nekentėju“.
AfD savo ruožtu pasisako už Europos Sąjungos (ES) sankcijų Rusijai panaikinimą ir karinės pagalbos Ukrainai nutraukimą.
Partija jau seniai puoselėja ryšius su Maskva: 2020 m. AfD bendrapirmininkį Tino Chrupallą Rusijos sostinėje priėmė užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.
Nepaisydami tebesitęsiančios Rusijos invazijos į Ukrainą, AfD atstovai anksčiau šiais metais dalyvavo ekonomikos forume Sankt Peterburge.
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