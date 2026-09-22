Prieš susitikimą su Zelenskiu – aiški Trumpo žinutė Putinui

Praeinančio JAV prezidento žurnalistai paklausė: „Kokia jūsų žinutė Putinui?“.
„Užbaik karą“, – trumpai atsakė D. Trumpas.
Rubio: Trumpas ir Zelenskis aptars „energetines paliaubas“
Tuo tarpu JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pareiškė, kad D. Trumpas antradienį Niujorke per susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu aptars galimybę paskelbti su energetikos infrastruktūra susijusias paliaubas kare su Rusija, praneša naujienų agentūra „Reuters“, kuria remiasi „Ukrinform“.
„Manome, kad tai būtų puiki mintis – paliaubos, susijusios su energetikos infrastruktūra, kurių metu nebūtų atakuojama Ukrainos infrastruktūra ir Rusijos energetikos ištekliai. Tai būtų idealus rezultatas“, – „Fox News“ sakė M. Rubio.
Jis taip pat pažymėjo, kad atakos prieš su JAV susijusius laivus ir Amerikos naftos krovinius, kurios „veikiausiai buvo netyčinės“, kelia susirūpinimą.
„Taigi šią problemą reikia išspręsti. Negalime leisti, kad tai vyktų“, – teigė jis.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, V. Zelenskis pareiškė, kad susitarus dėl energetinių paliaubų Rusija neturėtų jokiais ginklais atakuoti Ukrainos energetikos objektų.
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