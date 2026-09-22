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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijoje užsidegė prekybos centras: skelbiama apie aukas

2026-09-22 17:08 / šaltinis: ELTA
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2026-09-22 17:08
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Sterlitamako, vieno didžiausių Rusijos Baškortostano Respublikos miestų, populiariame Solnečno turguje kilo gaisras, pranešė „Meduza“, remdamasi vietos naujienų portalui „Ufa1“.

Per gaisrą Rusijos prekybos centre žuvo trys žmonės (nuotr. Telegram)

Sterlitamako, vieno didžiausių Rusijos Baškortostano Respublikos miestų, populiariame Solnečno turguje kilo gaisras, pranešė „Meduza“, remdamasi vietos naujienų portalui „Ufa1“.

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Per gaisrą žuvo trys žmonės, dar keturi buvo sužeisti, pranešė Nepaprastųjų situacijų ministerija. Ministerijos duomenimis, gaisras kilo keturių aukštų mūriniame pastate, kuriame įsikūręs turgaus prekybos ir paslaugų kompleksas. Iš pastato evakuota 17 žmonių.

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Liudininkai „Ufa1“ pasakojo, kad per gaisrą galėjo nesuveikti priešgaisrinė signalizacija. Žmonės šoko pro viršutinių pastato aukštų langus, o kai kurie nukrito nuo savadarbių kopėčių, kuriomis praeiviai ir turgaus darbuotojai mėgino juos išgelbėti. Komplekso administracija neigia, kad signalizacija nesuveikė.

Vietos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per gaisrą sužeisti žmonės gydomi ligoninėje. Vieno jų būklė sunki. Iš trečio aukšto iššokusių 16-metės merginos ir 27 metų moters būklė vidutinio sunkumo.

Dėl dviejų ar daugiau žmonių mirčių sukėlimo dėl neatsargumo pradėta baudžiamoji byla.

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