Mindaugas Jurkynas: klausimą dėl galimo LRT direktorės pažeidimo nuspręsta svarstyti neviešame posėdyje

Tai Eltai patvirtino šios tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas.
„Tikrai absoliuti dauguma pasisakė už tai, kad tai turi būti neviešas posėdis. Iš esmės pagrindinis argumentas yra tas, kad gali būti aptarti kiti žmonės, ne tik generalinė direktorė. Siekiant užkardyti rizikas dėl duomenų nutekėjimo be jų sutikimų (...), buvo nutarta daryti neviešą posėdį“, – Eltai sakė LRT tarybos pirmininkas.
„Tai nebuvo bendru sutarimu“, – teigė M. Jurkynas.
Kaip skelbta, antradienį posėdžiaujanti LRT taryba svarstys, ar visuomeninio transliuotojo vadovė nepadarė pažeidimo, kai viešai skelbiamose programų pirkimų ataskaitose nebuvo atskleisti fizinių asmenų – paslaugų teikėjų – duomenys.
Eltos žiniomis, už šio klausimo svarstymą viešai pasisakė 4 LRT tarybos nariai – Daiva Daugirdienė, Deimantas Jastramskis, Vita Akstinaitė ir Dainius Žvirdauskas.
Pati M. Garbačiauskaitė-Budrienė anksčiau kreipėsi į Tarybą prašydama šį klausimą nagrinėti viešai. Ji teigė, kad mėginimas jai pripažinti darbo pareigų pažeidimą yra neteisėtas tiek procedūrine, tiek turinio prasme.
Tiesa, antradienį popiet ji socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė, jog Tarybos dauguma su tuo nesutiko – klausimą nuspręsta svarstyti uždarai. „Apgailestauju, kad LRT tarybos dauguma nesutiko klausimo dėl menamo mano pareigų pažeidimo nagrinėti viešai, nors teisinis uždarumo pagrindas taip ir liko neaiškus. O ir pati klausimo esmė yra apie autorių pavardžių viešinimą“, – rašė LRT generalinė direktorė.
ELTA primena, kad Generalinė prokuratūra dar birželį buvo nustačiusi pažeidimų dėl LRT viešai skelbiamose programų pirkimų ataskaitose neatskleistų fizinių asmenų – paslaugų tiekėjų – duomenų. Liepos pradžioje LRT taryba vienbalsiai įpareigojo administraciją pašalinti prokuratūros nustatytus pažeidimus ir pateikti paaiškinimą dėl jų priežasčių.
Seimas birželį priėmė LRT įstatymo pataisas, kuriose numatoma, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui galės būti atleidžiamas ne mažiau kaip 2/3 visų Tarybos narių balsų dauguma, jei jis nebeatitiks nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, jeigu padarys šiurkštų darbo pareigų pažeidimą.
Dauguma įstatymo pataisų nuostatų įsigalios po kelių metų, bet nauja LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarka pradėjo veikti iš karto, kai buvo pasirašytas teisės aktas.
JAV ir PL pasitvarkė tokiu pačiu klausimu, - per mėnesį. Impotentams tskp pastumdėliams, tam reiks matyt 3 metų...,- ir dar pritrūks.