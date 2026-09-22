LRT taryba spręs, ar Garbačiauskaitė-Budrienė padarė pažeidimą dėl neatskleistų tiekėjų

Vadovės atsakomybė bus svarstoma prokuratūrai dar vasarą nustačius, kad šių metų pradžioje neatskleidusi 2025-ųjų duomenų apie paslaugų tiekėjus LRT pažeidė įstaigos veiklos ir atskaitingumo principus bei teisę žinoti, kaip naudojami viešieji pinigai.
LRT taryba spręs, ar Monika Garbačiauskaitė-Budrienė padarė pažeidimą dėl neatskleistų tiekėjų
Transliuotojo tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas BNS sakė, kad prokuratūrai konstatavus pažeidimus tarybai kyla pareiga nustatyti, kas už juos atsakingas.
M. Garbačiauskaitės-Budrienės advokatas Tomas Bagdanskis anksčiau BNS sakė, kad prokuratūros išvada savaime nereiškia, kad už pažeidimą atsakinga būtent generalinė direktorė, be to, priimant sprendimus neviešinti duomenų dalyvavo ir pati LRT taryba.
T. Bagdanskis taip pat teigė, kad LRT taryba nesilaiko darbo teisėje numatytos tvarkos, kad pareigų pažeidimas gali būti pripažįstamas per mėnesį, kai jis paaiškėja.
Anksčiau šiemet Seimo priimta nauja LRT vadovo atleidimo tvarka sudaro sąlygas atleisti generalinį direktorių nustačius šiurkštų pareigų pažeidimą.
BNS žiniomis, antradienio sprendimo projekte siūloma pripažinti M. Garbačiauskaitę-Budrienę padarius paprastą, o ne šiurkštų pažeidimą. Tai reiškia, kad direktorė galėtų būti atleista tik padariusi antrą pažeidimą panašioje srityje per vienus metus.
Vasarą priimtu sprendimu Generalinė prokuratūra įpareigojo LRT individualiai įvertinti kiekvieną atvejį, kai viešai skelbiamose programų pirkimų ataskaitose neviešinami tiekėjų vardai ir pavardės, o ne savaime atsisakinėti juos skelbti dėl duomenų apsaugos reikalavimų.
Prokuratūros vertinimu, LRT bendro pobūdžio sprendimą neviešinti visų tiekėjų priėmė neatlikusi kiekvieno konkretaus pirkimo vertinimo.
Atsižvelgusi į prokuratūros poziciją, LRT patikslino pernykštę programų pirkimų ataskaitą.
LRT tarybą sudaro 12 Seimo, prezidento ir nevyriausybinių organizacijų deleguotų atstovų.
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BET?
- VL tvarto stogas geriausias. Nuo 1993 vl gyviai nebaudžiami ir nepakaltinami.
Taip, -širma,- pridengti direktorių sprendimus, bet tvartui direktorę paskyrus, patelę mgb, buvo peržengtos visos nebaudžiamumo ribos...
Kur dar LR nemokamai aprūpinami darbuotojai kaljanais? - vaisiais? - ''Kas gali paneigti, kad gal ir ir alko ir narko?''
Pagal įstatymą partijų nariai ,kaip ilgametis konservatorius ŠEDBARAS ,negali būti KT teisėjais. Dirbdamas ŠIMONYTĖS seime ir ketindamas kandidatuoti į KT" apeina" įstatymą- tyliai išstoja iš partijos. Tokios aferos būdu G.Landsbergio ŠIMONYTĖS , KASČIUNO, M.NAVICKIENĖS, nuteisto ,korumpuoto LIBERALŲ SĄJŪDŽIO sindikatas išrenka ŠEDBARĄ į KT. Europos Komisija tokius teismus įvardija politizuotais.