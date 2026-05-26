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Saulius Jakučionis

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Kęstutis Mažeika (nuotr. Dainiaus Labučio) Kęstutis Mažeika (nuotr. Dainiaus Labučio)

Mažeika: įtarimų sulaukę NMA darbuotojai bus nušalinti, įskaitant vadovus

Europos prokuratūrai tiriant galimą korupciją Nacionalinėje mokėjimų agentūroje (NMA), žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad jeigu teisėsauga pareikš įtarimus įstaigos darbuotojams, jie bus nušalinti nuo pareigų, įskaitant vadovus. „Sprendimus esame pasiruošę. (...) Sprendimus apie vadovo nušalinimą ir tų asmenų, kuriems yra pareikšti įtarimai, nušalinimą“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė K. Mažeika.
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Aktualijos 2026-09-17
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pristatė parengtą devynių priemonių šeimos politikos priemonių paketą už beveik 770 mln. eurų (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pristatė parengtą devynių priemonių šeimos politikos priemonių paketą už beveik 770 mln. eurų (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Beveik 800 mln. eurų parama šeimoms: štai iš kur atsirastų finansavimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad Vyriausybės siūlomas vadinamasis paramos šeimai paketas bus finansuojamas iš valstybės ir „Sodros“ biudžetų pajamų. „Mes aiškiai paskaičiavome ir žinome kiekvienos priemonės kainą, o šaltiniai irgi labai aiškūs. Jeigu kalbėsime detaliau ir visuomenei suprantamesne kalba, tai dalis priemonių bus iš „Sodros“ biudžeto, dalis iš valstybės biudžeto.
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Aktualijos 2026-09-17
Eimutis Misiūnas (nuotr. Fotodiena.lt) Eimutis Misiūnas (nuotr. Fotodiena.lt)

Eimutis Misiūnas apskundė teismo sprendimą byloje prieš Gitaną Nausėdą

Buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas ketvirtadienį pranešė, kad skundžia Vilniaus apygardos teismo sprendimą, kuriuo pripažinta, jog prezidentas Gitanas Nausėda dar šio dešimtmečio pradžioje pagrįstai jo nepaskyrė teisėju. „Parengiau apeliacinį skundą dėl 2026-08-21 Vilniaus apygardos teismo sprendimo“, – feisbuke parašė eksministras.
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Aktualijos 2026-09-17
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Monika Garbačiauskaitė-Budrienė pristato ataskaitą Andrius Ufartas/ELTA Monika Garbačiauskaitė-Budrienė pristato ataskaitą Andrius Ufartas/ELTA

LRT vadovei – svarbus tarybos sprendimas: štai kas gali grėsti

Nacionalinio transliuotojo LRT taryba kitą savaitę spręs, ar pripažinti jo generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę-Budrienę padarius pažeidimą dėl neatskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių įstaiga pirko paslaugas. Toks klausimas įrašytas į rugsėjo 22 dienos tarybos posėdžio darbotvarkę.
(23)
Aktualijos 2026-09-17
Pinigai (nuotr. Martyno Ambrazo / ELTA) Pinigai (nuotr. Martyno Ambrazo / ELTA)

Kretingos dviračių tako rekonstrukcija pabrango daugiau nei milijonu eurų

Dviračių ir pėsčiųjų tako kelyje Kretinga-Vydmantai rekonstrukcija išbrango daugiau nei milijonu eurų. Statybos taip pat turėjo būti baigtos anksčiau, bet įstrigo dėl projektuotojų klaidos, sakė Kretingos rajono meras Antanas Kalnius. „Via Lietuva“ atstovas Vytenis Radžiūnas sakė, kad papildomai darbams reikės apie 1,3 mln. eurų. 2023 metų rugsėjį pasirašytos sutarties vertė dėl daugiau nei 4 km ilgio dviračių tako įrengimo siekia 4,28 mln. eurų.
Aktualijos 2026-09-17
Dainius Gaižauskas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Dainius Gaižauskas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
07:00

Gaižauskas susikirto su Oleku: „Rezultatas koks? Atsakymas: „blogas“

Seimo pirmininkas Juozas Olekas antradienį pareiškė, kad Lietuva ir sąjungininkai turi visą spektrą priemonių naikinti oro erdvės pažeidėjus, o oro gynybos sistema vystoma nuosekliai. Tačiau jam paprieštaravęs koalicijos partnerių „valstiečių“ atstovas Dainius Gaižauskas sako, kad aukščiausi šalies pareigūnai siekia užglaistyti esamas problemas.
(1)
Aktualijos 2026-09-15
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Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
02:33

Nausėda: „Kartu su savo NATO sąjungininkais Lietuva gins savo oro erdvę“

Tarnybos Kaišiadorių rajone antradienio naktį surado NATO oro policijos naikintuvų numušto drono nuolaužas, pranešė Lietuvos kariuomenė. „Įvykio vieta aptverta ir saugoma, šiuo metu ten dirba Karo ir Lietuvos policijos pajėgos“, – teigiama kariuomenės įraše feisbuke. „Su išvadomis neskubėsime, tam bus atliekamas tyrimas ir įvertintos visos aplinkybės“, – rašoma jame. Kariuomenė perspėjo, kad tokių įvykių nemažės.
(14)
Aktualijos 2026-09-15
Numušto drono paieška (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Numušto drono paieška (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
02:33

Paaiškėjo, kur NATO naikintuvai sunaikino įskridusį droną, perspėjimas dėl oro pavojaus atšauktas

Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas LRT radijui pranešė, kad antradienio naktį NATO oro policijos misijos naikintuvai sunaikino Lietuvos sieną kirtusį droną Kauno apskrityje, o keliose Lietuvos savivaldybėse skelbtas pranešimas apie galimą oro pavojų atšauktas.
(9)
Aktualijos 2026-09-15
NATO naikintuvai (tv3.lt koliažas) NATO naikintuvai (tv3.lt koliažas)
04:15

NATO naikintuvai numušė virš Lietuvos skridusį droną

Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas LRT radijui pranešė, kad antradienio naktį NATO oro policijos misijos naikintuvai sunaikino Lietuvos sieną kirtusį droną Kauno apskrityje, o keliose Lietuvos savivaldybėse skelbtas pranešimas apie galimą oro pavojų atšauktas.
(231)
Aktualijos 2026-09-15
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Lietuvoje lankosi JAV prezidento specialusis pasiuntinys (nuotr. Užsienio reikalų ministerijos) Lietuvoje lankosi JAV prezidento specialusis pasiuntinys (nuotr. Užsienio reikalų ministerijos)

Lietuvoje lankosi JAV prezidento specialusis pasiuntinys

Lietuvoje pirmadienį lankosi JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Johnas Coale'as, kuris susitiko su šalies užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Tai patvirtino Užsienio reikalų ministerija (URM). Kaip teigiama jos pranešime, ministras padėkojo JAV prezidentui ir administracijai už nuoseklias pastangas siekiant Baltarusijos politinių kalinių paleidimo. „Politinių kalinių išlaisvinimas yra itin svarbus humanitarinis tikslas.
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Aktualijos 2026-09-14
Skola, skolos, pinigai, eurai, mokesčiai (123rf.com nuotr.) Skola, skolos, pinigai, eurai, mokesčiai (123rf.com nuotr.)
33:00

Gyventojams paruošė didelius pokyčius: kai kas sulauks ir 140 eurų išmokos

Premjeras Mindaugas Sinkevičius ketvirtadienį pranešė, kad Vyriausybė pasiūlys ženkliai padidinti pirmojo būsto regionuose programą bei įvesti universalią vaiko pasiruošimo mokyklai išmoką, šiuo metu mokamą skurdžiau gyvenančioms šeimoms. Po susitikimo su valdančiosios koalicijos partneriais Seime M. Sinkevičius teigė, kad pirmojo būsto regionuose programos finansavimas bus didinamas iki 50 mln. eurų per metus.
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2026-09-10
Laura Matjošaitytė (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Laura Matjošaitytė (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

VRK aiškinasi „Nemuno aušros“ gautų konsultacijų iš Lauros Matjošaitytės apimtį

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) trečiadienį pranešė bandanti išsiaiškinti opozicinės „Nemuno aušros“ gautų konsultacijų iš dabartinės komisijos narės Lauros Matjošaitytės apimtį. Komisijos atstovė spaudai Indrė Ramanavičienė BNS sakė, kad dar prieš savaitę išsiuntė paklausimą „Nemuno aušrai“ su prašymu atsakyti, ar ji iš tikrųjų gavo paslaugų iš L. Matjošaitytės, ar už jas buvo atsiskaityta arba apskaityti skolos įsipareigojimai.
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Aktualijos 2026-09-09
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Remigijus Žemaitaitis Remigijus Žemaitaitis

Po VRK sprendimo dėl „Nemuno aušros“ rinkimų finansavimo – 8 skundai teismui

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) trečiadienį pranešė, kad gavo ir priėmė nagrinėti aštuonis skundus dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) rugpjūtį priimto sprendimo, kuriuo opozicinė „Nemuno aušra“ ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis pripažinti šiurkščiai pažeidę rinkimų finansavimo tvarką.
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Aktualijos 2026-09-09
Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Valdantieji šauks neeilinį Seimo posėdį: svarstys Nausėdos veto dėl kartelės dešimtokams

Valdantieji rugpjūčio pabaigoje planuoja šaukti Seimo neeilinį posėdį, kad būtų laiku apsispręsta dėl prezidento Gitano Nausėdos vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. „Konkrečios datos nėra nustatyta, bet planas surengti neeilinį posėdį rugpjūčio pabaigoje yra“, – BNS penktadienį sakė valdančiųjų socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė. Pasak jos, planuojama, kad posėdis įvyks rugpjūčio 20 arba 25 dieną.
(1)
Aktualijos 2026-07-31
Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
02:35

Nausėda apie pasirengimą atremti atakas: „Įsigyjama tai, kas mums labiausiai reikalinga“

Prezidentas Gitanas Nausėda sako neturintis naujos informacijos apie galimas Rusijos provokacijas prieš NATO valstybes, tačiau ragina išlikti ramiems ir būti pasirengusiems atremti galimas grėsmes. Kartu šalies vadovas pabrėžia – nors gynybos pajėgumai nuosekliai stiprinami, pasirengimo lygis galimiems pavojams kol kas nėra pakankamas. „Ne, kažkokios naujos informacijos nėra.
(4)
Aktualijos 2026-07-31
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Incidentas Marijampolėje (tv3.lt koliažas) Incidentas Marijampolėje (tv3.lt koliažas)

Po išpuolio prieš paauglę Marijampolėje – skubi prezidentūros žinia: sugriežtinimai paliestų visas mokyklas

Prezidentūra antradienį paragino politikus grįžti prie klausimo dėl griežtesnių taisyklių ribojant vaikų asmeninių telefonų naudojimą mokyklose. Taip prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius reagavo į įvykį Marijampolėje, kur liepos viduryje bendraamžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo, įrašas su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę tą patį vakarą paplito socialiniuose tinkluose.
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Aktualijos 2026-07-28
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (BNS nuotr.) Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (BNS nuotr.)

Po beveik 5 metų rastas naujas NVSPL vadovas

Po beveik penkerių metų pavyko rasti nuolatinį vadovą Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai (NVSPL) – konkursą laimėjo Richardas Tamošauskas, penktadienį patvirtino BNS šaltiniai. Kiek vėliau apie tai pranešė įstaigą valdantis Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC). Naujasis vadovas darbą pradės pirmadienį. Iki šiol laboratorijai laikinai vadovavo Cheminių tyrimų skyriaus vedėja Toma Petrulionienė.
2026-07-24
Deividas Matulionis. ELTA / Dainius Labutis Deividas Matulionis. ELTA / Dainius Labutis

Prezidentūra įvertino tai, kad Vyriausybės programoje neliko sakinio apie Taivaną

Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybės programoje nelikus sakinio apie ryšių su Taivanu plėtojimą, prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad tikslai bendradarbiauti su sala ekonominiais klausimais išlieka. „Dėl Taivano niekas nesikeičia. Iš tikrųjų Užsienio reikalų ministerija labai intensyviai derina veiksmų planą dėl ekonominio bendradarbiavimo.
(2)
Aktualijos 2026-07-21
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Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas (nuotr. Telegram) Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas (nuotr. Telegram)

Prezidentūra perspėja: ES entuziazmas dėl sankcijų Rusijai mažėja

Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis antradienį perspėjo, kad dalies ES šalių ryžtas spausti Rusiją sankcijomis mažėja, bet tvirtino, jog Bendrija turėtų susitarti dėl naujo sankcijų paketo. Pasak jo, neįvesti Rusijai naujų ribojimų būtų klaida, nes spaudimas veikia.
(10)
Aktualijos 2026-07-21
Vokietijos generolas: „Laiko mes šiuo metu neturime“ (nuotr. Elta) Vokietijos generolas: „Laiko mes šiuo metu neturime“ (nuotr. Elta)

„Mes esame įspėję“: esant kritinei situacijai dėl Rusijos provokacijų, NATO siųstų į Lietuvą daugiau pajėgų

Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad esant kritinei situacijai dėl galimų Rusijos provokacijų regione, NATO sąjungininkai dislokuotų Lietuvoje daugiau pajėgumų. Pasak patarėjo, Aljansas labai rimtai žiūri į perspėjimus, kad artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi.
(1)
Aktualijos 2026-07-21
Frederikas Jansonas (nuotr. Elta) Frederikas Jansonas (nuotr. Elta)

Jansonas sureagavo į „Lietuvos krepšinio“ vadovo pareiškimą: negailėjo ironijos

Prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas trečiadienį paragino asociaciją „Lietuvos krepšinis“ objektyviai įvertinti situaciją dėl prastų vyrų rinktinės rezultatų ir ironiškai reagavo į organizacijos vadovo Mindaugo Balčiūno pasisakymą, kad situaciją jis aptarė „su Prezidentūra“. „Prezidentūra yra pastatų kompleksas Vilniaus senamiestyje ir kalbėtis su juo gali visi, tik sunku įvertinti, kiek naudos iš to yra“, – BNS sakė F. Jansonas.
(8)
Aktualijos 2026-07-15
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Šiaulių kalėjimas iš arti – pamatykite, kokiomis sąlygomis gyvena nuteistieji Audriaus Bareišio nuotr. Šiaulių kalėjimas iš arti – pamatykite, kokiomis sąlygomis gyvena nuteistieji Audriaus Bareišio nuotr.

Po klausimų dėl CŽA kalėjimo Lietuvoje – nauja prokuratūros žinia apie tyrimą

Tęsiant ikiteisminį tyrimą dėl prieš du dešimtmečius Lietuvoje galbūt veikusio Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) kalėjimo, prokuratūra sako negavusi reikšmingų duomenų iš JAV ir kitų partnerių, kuriems siuntė teisinės pagalbos prašymus. „Tyrimas tęsiamas. Įtarimai niekam nėra pareikšti“, – BNS trečiadienį sakė Generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinonienė.
(11)
Aktualijos 2026-07-15
INTERVIU
INTERVIU
Nausėda perspėja dėl naujų Rusijos grėsmių Lietuvai: „Yra tokie signalai“ Žygimantas Gedvila/ELTA Nausėda perspėja dėl naujų Rusijos grėsmių Lietuvai: „Yra tokie signalai“ Žygimantas Gedvila/ELTA

Nausėda perspėja dėl naujų Rusijos grėsmių Lietuvai: „Yra tokie signalai“

Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino pastarąsias kelias savaites užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Anot prezidento, ši informacija yra pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalba eina apie galimus Rusijos smūgius kritinei infrastruktūrai regione, kurie gali būti vykdomi ir konvencinėmis, ir kitokiomis priemonėmis.
(87)
Aktualijos 2026-07-15
Asta Skaisgirytė. ELTA / Julius Kalinskas Asta Skaisgirytė. ELTA / Julius Kalinskas

Asta Skaisgirytė abejoja, ar Lietuva turi kreiptis į JAV pagal EŽTT sprendimą dėl CŽA kalėjimo

Prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė antradienį suabejojo, ar Lietuva turėtų automatiškai kreiptis į JAV, vykdant naujausią Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimą dėl CŽA kalėjimo. Praėjusią savaitę EŽTT priteisė Saudo Arabijos piliečiui Abdui Al Rahimui Husseinui Al-Nashiri 30 tūkst.
Aktualijos 2026-07-14
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Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Gitanas Nausėda atskleidė kandidatus į finansų, aplinkos ministrus

Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį patvirtino gavęs dabartinio užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovės Briuselyje Ievos Andriulaitytės kandidatūras į finansų ir aplinkos ministrus. Šias kandidatūras jam pateikė paskirtasis premjeras, socdemų vedlys Mindaugas Sinkevičius, šiuo metu formuojantis naująją Vyriausybę.
Aktualijos 2026-07-02
Ukraina prašys dar 20 mlrd. dolerių „sudeginti Rusiją dar labiau“ – „Politico“ EPA Ukraina prašys dar 20 mlrd. dolerių „sudeginti Rusiją dar labiau“ – „Politico“ EPA

Lietuva siekia nuraminti Lenkijos ir„Ukrainos prezidentų ginčą: „Pasikarščiuota iš abiejų pusių“

Prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad Lietuvai tikriausiai teks imtis pastangų moderuoti naujausią Lenkijos ir Ukrainos prezidentų ginčą. Anot jos, konflikte dėl iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio atimto Lenkijos valstybinio apdovanojimo pasikarščiavo abi pusės. „Dabar, matyt, vėlgi teks imtis tų pastangų, kad suvestume abu prezidentus ir kad jie vėl pasikalbėtų.
(4)
Aktualijos 2026-06-23
Koalicijos sutarties pasirašymas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Koalicijos sutarties pasirašymas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Aiškėja, kada Nausėda susitiks su Sinkevičiumi ir teiks jo kandidatūrą į premjerus

Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pateiks Seimui socdemų vedlio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus, jie abu turėtų susitikti diena anksčiau, per Jonines. „Tikėtina, kad bus prezidento dekretas dėl ministro pirmininko (ketvirtadienį – BNS) popietinėje dalyje“, – per Seimo seniūnų sueigą pranešė Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Tai sueigoje patvirtino ir prezidento patarėjas Paulius Baltokas.
(2)
Aktualijos 2026-06-23
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Inga Ruginienė (nuotr. Josvydo Elinsko) Inga Ruginienė (nuotr. Josvydo Elinsko)

Atsistatydina metų neišdirbusi Ruginienės Vyriausybė: apžvelgė darbus, nuveiktus per 272 dienas

Antradienį atsistatydins 272 dienas dirbusi socialdemokratės Ingos Ruginienės Vyriausybė. Naujienų agentūra pateikia dešimt įsimintiniausių šio Ministrų kabineto įvykių. Rekordinis gynybos biudžetas I. Ruginienės Vyriausybė parengė 2026 metų valstybės biudžetą, kuriame numatyti rekordiniai asignavimai krašto apsaugai – 4,79 mlrd. eurų arba 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto.
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Aktualijos 2026-06-23
Socialdemokratų partijos, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos bei Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovų derybos (nuotr. Roberto Riabovo) Socialdemokratų partijos, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos bei Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovų derybos (nuotr. Roberto Riabovo)

Spaudimas dėl Budrio – Virginijus Sinkevičius ragina neuždelsti su sprendimais

Į valdančiąją koaliciją besijungiančios Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ laikinasis lyderis Virginijus Sinkevičius ragina neuždelsti su sprendimais keisti užsienio reikalų ministrą, jeigu toks planas iš tikrųjų egzistuoja. Anot jo, ministrą reikėtų pakeisti kuo anksčiau, kad šis tinkamai pasirengtų Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai, vyksiančiam kitų metų pirmąjį pusmetį.
(5)
Aktualijos 2026-06-18
INTERVIU
INTERVIU
Mindaugas Sinkevičius. ELTA / Josvydas Elinskas Mindaugas Sinkevičius. ELTA / Josvydas Elinskas

Mindaugas Sinkevičius dar nežino, ar taps premjeru: „Iki to tolimas kelias“

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius pareiškė dar nežinantis, ar taps ministru pirmininku. „Nesakykime „op“, neperšokę griovio“, – interviu BNS sakė politikas ir pabrėžė paskelbęs tik apie savo pasirengimą užimti pareigas. „Iki to tolimas kelias, nes kai apsiskelbi, tai toks self-appointed (kaip pasiskyręs – BNS) skamba, tai nelabai malonu“, – kalbėjo politikas.
(16)
Aktualijos 2026-06-17
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LGBT bendruomenės „Už lygybę!“ koncertas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) LGBT bendruomenės „Už lygybę!“ koncertas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Sinkevičius apie partnerystės įstatymą: tai nėra darbų sąrašo viršuje

Premjero posto siekiantis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas nėra jo darbų sąrašo viršuje. „Kol kas, žinokite, klausimas yra atviras, vienas iš, bet ne on the top of my list (ne mano sąrašo viršuje – BNS)“, – interviu BNS sakė politikas. Anot jo, LSDP frakcijos Seime laukia rimta diskusija šiuo klausimu, nes nuomonės skiriasi kardinaliai.
(4)
Aktualijos 2026-06-16
Mindaugas Sinkevičius. ELTA / Josvydas Elinskas Mindaugas Sinkevičius. ELTA / Josvydas Elinskas

Sinkevičius apie URM vadovo postą: tarp galimų kandidatų – Nausėdos patarėjai

 remjeru siekiantis tapti Mindaugas Sinkevičius sako, kad naujoje Vyriausybėje Kęstučiui Budriui nebūtinai teks atsisveikinti su užsienio reikalų ministro pareigomis, tačiau tarp svarstomų kandidatų į šias pareigas yra ir kiti prezidento komandos nariai ar dabartiniai užsienio reikalų viceministrai.
(2)
Aktualijos 2026-06-16
Gitano Nausėdos kalba Žygimantas Gedvila/ELTA Gitano Nausėdos kalba Žygimantas Gedvila/ELTA

10 svarbiausių Gitano Nausėdos metinio pranešimo citatų

Antrąją kadenciją einantis prezidentas Gitanas Nausėda antradienį Seime skaitė septintąjį savo metinį pranešimą. BNS išskiria dešimt svarbiausių kalbos citatų. Pavojingas pasaulis „Vis sparčiau žengiame į naują pavojingą pasaulį, kuriame taika nebėra savaime suprantama. Šiandien turime patys sau pripažinti, kad Lietuvos aplinka sparčiai keičiasi, – ir mes privalome keistis kartu. Gyvename pasaulyje, kuriame vis mažiau vienybės ir taikaus sugyvenimo.
(3)
Aktualijos 2026-06-16
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Gitano Nausėdos kalba Žygimantas Gedvila/ELTA Gitano Nausėdos kalba Žygimantas Gedvila/ELTA

Gitanas Nausėda sako jaučiąsis atsakingas už pernykštę situaciją kultūros sektoriuje

Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį pareiškė besijaučiantis atsakingas už pernykštę situaciją kultūros sektoriuje ir sakė besitikintis, jog po kultūrininkų protestų požiūris į šį sektorių taps „nauja Lietuvos politinio gyvenimo norma.“ „Noriu tikėti, kad naujas požiūris į kultūrą nėra laikinas reiškinys.
(3)
Aktualijos 2026-06-16
Gitano Nausėdos kalba Žygimantas Gedvila/ELTA Gitano Nausėdos kalba Žygimantas Gedvila/ELTA

„Per daug buvo peržengtų raudonų linijų“: Nausėda kirto socdemams

Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) prireikė per daug laiko valdančiosios daugumos pertvarkai, ir ragino siekti „sutarimo politikos“. „Prieš 10 dienų Lietuvos socialdemokratų partija priėmė sprendimą dar kartą performuoti valdančiąją daugumą. Atvirai pasakysiu: tam jai prireikė per daug laiko.
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Aktualijos 2026-06-16
Gitanas Nausėda (BNS nuotr.) Gitanas Nausėda (BNS nuotr.)

Nausėda ragina Mindaugą Sinkevičių viešai apsispręsti dėl vadovavimo Vyriausybei

Prezidentas Gitanas Nausėda sekmadienį paragino valdančiųjų socdemų lyderį Mindaugą Sinkevičių galop įvardyti sprendimą dėl jo galimo vadovavimo Vyriausybei ir pernelyg nevilkinti derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos. „Iš tikrųjų norisi, kad socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius, pasakęs A, aiškiai ištartų ir raidę B. Matau, kad yra noras imtis tos lyderystės, kuri Lietuvai šiandien reikalinga vykdomojoje valdžioje“, – žurnalistams sekmadienį sakė šalies vadovas.
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Aktualijos 2026-06-14
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Robertas Kaunas (nuotr. Josvydo Elinsko) Robertas Kaunas (nuotr. Josvydo Elinsko)

Seimas ėmėsi idėjos valstybei kompensuoti nuostolius, sukeltus kariams numušant dronus

Seimas ketvirtadienį ėmėsi įstatymo projekto, kuriuo siūloma valstybei atlyginti Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Įstatymas pritaikytas tiems atvejams, jeigu pastaraisiais metais į Lietuvą atskrendantys kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės.
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Aktualijos 2026-06-11
Juozas Olekas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Juozas Olekas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Sinkevičius: Olekas turėtų likti dirbti Seimo pirmininku

 Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius antradienį pareiškė, kad Seimo pirmininkas Juozas Olekas turėtų likti pareigose net ir atsinaujinus valdančiajai koalicijai. „Aš manau, kad J. Olekas tikrai gerai atlieka savo darbą, darbuojasi, ir manau, kad tęs jis tą darbą sėkmingai toliau“, – Žinių radijui antradienį sakė M. Sinkevičius.
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Aktualijos 2026-06-09
Inga Ruginienė (nuotr. Josvydo Elinsko) Inga Ruginienė (nuotr. Josvydo Elinsko)

Rimtas kirtis Ruginienės Vyriausybei: gyventojai nori matyti kitus veidus – aiškėja favoritai

 Daugiau žmonių Vyriausybę vertina aiškiai neigiamai, o politinių partijų ir potencialių premjerų vertinimas per mėnesį reikšmingai nepasikeitė, rodo antradienį paskelbta naujienų portalo „Delfi“ užsakymu gegužę atlikta „Spinter tyrimų“ visuomenės apklausa. Gegužę greičiau neigiamai Vyriausybės veiklą vertino 34,6 proc. respondentų, neigiamai – 39,6 proc. tyrimo dalyvių. Balandį šie rodikliai atitinkamai siekė 40,7 proc. ir 33,5 procento.
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Aktualijos 2026-06-09
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Virginijus Sinkevičius (nuotr. BNS) Virginijus Sinkevičius (nuotr. BNS)

Prieš koalicijos derybų pradžią – socdemų, demokratų ir „valstiečių“ lyderių susitikimas Briuselyje

Socialdemokratams, Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ ir „valstiečiams“ rengiantis oficialiai derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos pradžiai, Briuselyje pirmadienį turėtų susitikti šių partijų lyderiai. Apie tai „Lietuvos ryto“ televizijai patvirtino demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius.
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Aktualijos 2026-06-08
Mindaugas Sinkevičius (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Mindaugas Sinkevičius (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Mindaugas Sinkevičius apie premjero postą: „Atsakomybės nesikratau“

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pareiškė esąs patenkintas premjerės Ingos Ruginienės darbu, bet tvirtina norintis prisiimti atsakomybę už inicijuotus pokyčius valdančiojoje koalicijoje. Politikas po LSDP tarybos posėdžio šeštadienį žurnalistams neatsakė, ar sieks tapti nauju ministru pirmininku. „Aš atsakomybės nesikratau“, – paklaustas, ar svarsto tapti premjeru, sakė M. Sinkevičius.
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Aktualijos 2026-06-06
Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Nausėda sveikina socdemus su sprendimais dėl koalicijos

Prezidentas Gitanas Nausėda šeštadienį pasveikino socialdemokratus su sprendimu keisti valdančiąją daugumą, iš jos šalinant „Nemuno aušrą“, ir teigė besitikintis sklandaus Vyriausybės perkrovimo. „Sveikinu Lietuvos socialdemokratų partiją priėmus sprendimą keisti koalicijos sudėtį. Tai ilgai brendęs sprendimas“, – teigė prezidentas. Šalies vadovo komentarą BNS perdavė jo patarėjas Frederikas Jansonas.
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Aktualijos 2026-06-06
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Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Prezidentas stojo ginti Budrio: jį pakeisti būtų „nelabai atsakinga“

Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pareiškė, kad yra „nelabai atsakinga ir nelabai rimta“ svarstyti apie užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio pakeitimą. Jo teigimu, ministrui nėra reiškiami jokie konkretūs kaltinimai, o ir K. Budrio apkalbomis užsiimantys žmonės tai daro anonimiškai.
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Aktualijos 2026-06-04
JAV karys (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) JAV karys (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

JAV kariai išvyksta iš Lietuvos: kada atvyks nauji – neaišku

 Pasibaigus rotacijai, per tūkstantį amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Juos turėtų pakeisti nauja grupė karių, tačiau kada tai įvyks ir kiek jų bus, JAV peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje, dar nėra aišku. Apie tai BNS patvirtino keli gynybos srityje dirbantys šaltiniai Lietuvos vykdomojoje valdžioje, kalbėję su anonimiškumo sąlyga.
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Aktualijos 2026-06-02
Pirkinių krepšelis (nuotr. Josvydo Elinsko) Pirkinių krepšelis (nuotr. Josvydo Elinsko)

Paskaičiavo, kur pigiausia apsipirkti: palygino kainas

Pigiausių maisto produktų vidutinis krepšelį šalies parduotuvėse gegužės mėnesį buvo 1,4 proc. brangesnis nei balandį, tačiau išliko 2,6 proc. pigesnis nei prieš metus, skelbia Pricer.lt. Pricer.lt duomenimis, pigiausių maisto prekių krepšelio kainų reitingo pirmoje pozicijoje gegužę išliko prekybos tinklas „Maxima“, kurio krepšelis brango 0,08 euro.
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2026-06-02
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Jevgenijus Šuklinas (nuotr. Elta) Jevgenijus Šuklinas (nuotr. Elta)

Nausėda apie velionį Šukliną: netekome šaunaus, gyvenimą mylėjusio žmogaus

Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pareiškė užuojautą dėl parlamentaro, kanojininko Jevgenijaus Šuklino mirties ir teigė, kad velionis buvo stipri, optimistiška asmenybė. Politiko mirties priežastis nėra skelbiama. „Netekome šaunaus, gyvenimą mylėjusio ir optimizmu kitus užkrėsdavusio žmogaus. Jevgenijus Šuklinas buvo stipri asmenybė – sporte, politikoje ir bendruomenėje.
Aktualijos 2026-05-28
Jevgenijus Šuklinas (nuotr. Elta) Jevgenijus Šuklinas (nuotr. Elta)

Šuklino mirtis sukrėtė kraštiečius: Visagino meras negali tuo patikėti

Visagino meras Erlandas Galaguzas ketvirtadienį pareiškė užuojautą dėl kraštiečio, velionio Seimo nario Jevgenijaus Šuklino mirties. Politiko mirties priežastis nėra skelbiama. „Liūdesys. Negalėjimas patikėti“, – feisbuke parašė E. Galaguzas. „Visus mus sukrėtė skaudi žinia – nuoširdžiai užjaučiu Jevgenijaus Šuklino žmoną, mamą ir visus artimuosius. Visada artimieji išeina per anksti, o kai išėjusiam dar vos sukako 40 – tai ypatingai sunku“, – teigė meras.
Aktualijos 2026-05-28
Remigijus Žemaitaitis po FNTT kratų apsilankė Seime Andrius Ufartas/ELTA Remigijus Žemaitaitis po FNTT kratų apsilankė Seime Andrius Ufartas/ELTA

Perversmą prognozuojančiam Žemaitaičiui – raginimai apsiraminti

Seimo pirmininkas Juozas Olekas paragino politikus ir visuomenės veikėjus „apraminti leksiką“, jo teigimu, hiperbolizuojančią įvykius Lietuvoje. Taip jis kalbėjo paprašytas įvertinti valdančiųjų „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pareiškimus apie rudenį Lietuvoje neva vyksiantį perversmą. „Man apie tai tikrai nesinori komentuoti, nes čia laikas nuo laiko tų komentarų vis atsiranda.
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Aktualijos 2026-05-27
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Remigijus Bridikis (nuotr. Dainiaus Labučio) Remigijus Bridikis (nuotr. Dainiaus Labučio)
02:35

Iš VSD vado – perspėjimas: Rusija testuoja Lietuvos pasirengimą

Valstybės saugumo departamento (VSD) direktorius Remigijus Bridikis sako, kad dronų incidentų fone Rusija vykdo informacinę operaciją Lietuvos ir kitų Baltijos šalių atžvilgiu, o ilgalaike prasme testuoja pasirengimą įvairiems scenarijams, tarp jų ir kariniams. Pasak jo, Maskva siekia atgrasyti Baltijos jūros regiono šalis nuo tolesnės paramos Ukrainai.
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Aktualijos 2026-05-26
Registrų centras (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio) Registrų centras (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
02:28

Pavogti ir politikų duomenys: „Kiek dar yra žmonių, kurie apie tai nežino?“

Pirmieji politikai patvirtina nukentėję nuo registrų duomenų nutekinimo, apie kurį pranešta praėjusią savaitę. Neringos meras Darius Jasaitis naujienų portalui „15min“ sakė, kad duomenys apie jo ir sutuoktinės nekilnojamąjį turtą iš Vidaus reikalų ministerijos (VRM) ar jos įstaigų paskyrų rinkti dar vasarį. Tai įmanoma patikrinti Registrų centro (RC) savitarnoje. Pasak politiko, prisijungimai prie jo duomenų fiksuoti sausio 16, 27, 30, vasario 3, 16 ir 17 dienomis.
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Aktualijos 2026-05-26
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