Karolina Konopackienė
Lietuvą užgrius keli pavojingi ciklonai: sinoptikė įspėja – bus ypač neramu
Lietuvą šią savaitę pasieks keli ciklonai, todėl daugelyje šalies rajonų vyraus lietingi orai ir stipresnis vėjas, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Teresė Kaunienė. Anot jos, artimiausią naktį bus nepastoviai debesuota. Vietomis, daugiausia pajūrio jūros ir kai kur rytiniuose rajonuose, trumpai palis, o antroje nakties pusėje šiaurės rytinėje dalyje formuosis rūkas. Vyraus 5–10 metrų per sekundę stiprumo vakarų, šiaurės vakarų vėjas.
Sysas nepritaria šildymo lengvatos grąžinimui: „Valstybė nėra tokia turtinga“
Daliai politikų siūlant grąžinti PVM lengvatą šilumai, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas nepritaria tokiam siūlymui, teigdamas, kad valstybės parama už būsto šildymą turėtų būti tikslinė ir pasiekti tuos gyventojus, kuriems jos iš tiesų reikia. „Valstybė nėra tokia turtinga, kad galėtų mokėti už tuos, kurie gali patys susimokėti.
Prieš 16 val.
JAV kariai gali grįžti į Lietuvą dar šiemet: Budrys pranešė naujausias žinias
Po ketvirtadienį įvykusio susitikimo su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) valstybės sekretoriumi Marco Rubio užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad realu JAV pajėgų į Lietuvą sulaukti dar šiemet. „Sakyčiau, labai tikėtina. Nenorėčiau sukti aplink galimas datas, tačiau pačiu artimiausiu metu“, – LRT radijui penktadienį sakė K. Budrys. „Lietuva savo namų darbus atliko puikiai. Visus argumentus pateikėme ir dėl rotacijos atnaujinimo esame užtikrinti.
Aktualijos 2026-09-18
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Ignalinos rajone apgadinti saulės elektrinių įrenginiai, nuostolis – 8 tūkst. eurų
Ignalinos rajone apgadinta įmonei priklausančių saulės elektrinių įrenginiai, pranešė Utenos apskrities policija. Teisėsaugos žiniomis, laikotarpiu nuo rugsėjo 15 iki rugsėjo 16 dienos Naujojo Daugėliškio seniūnijoje apgadintas saulės elektrinių inverteris ir prie jo prijungti elektros kabeliai. Apgadinti įrenginiai priklauso įmonei. Padaryta turtinė žala siekia apie 8 tūkst. eurų Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Incidentas Visagine – VST tarnautoja smurtavo prieš nepilnametę
Ketvirtadienį Visagine prieš nepilnametę smurtavo Viešojo saugumo tarnybos (VST) tarnautoja. Kaip pranešė Utenos apskrities policija, incidentas įvyko apie 16.45 val. Visagine esančiame bute. Pirminiais duomenimis, 1984 metais gimusi VST tarnautoja ne tarnybos metu sukėlė fizinį skausmą 2011 metais gimusiai nepilnametei. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kriminalai 2026-09-18
Šiauliuose – neblaivaus ir ginkluoto vyro sulaikymas
Policijos pareigūnai savaitgalį Šiauliuose sulaikė neblaivų ginkluotą vyrą. Kaip pranešė Policijos departamentas, 1992 metais gimęs vyras buvo sulaikytas šeštadienį apie 12.22 val. Radviliškio gatvėje esančio daugiabučio namo laiptinėje. Vyrui nustatytas 3,45 prom. girtumas. Apžiūros metu pas jį buvo rastas ir paimtas šaunamasis ginklas-pistoletas su dėtuve. Uždarytas į areštinę Įtariamasis uždarytas į areštinę.
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Šaudykloje Klaipėdos rajone sužalotas vyras: sulaikyti 4 įtariamieji
Trečiadienį Klaipėdos rajone esančioje šaudykloje sprogus nenustatytam daiktui susižalojo vyras. Kaip pranešė Policijos departamentas, 1953 metais gimęs nukentėjusysis dėl sužalojimų apie 14.30 val. buvo pristatytas į Klaipėdos ligoninę. Nelaimė įvyko Stirbių kaime esančioje šaudykloje. Įvykio vietoje buvo įvestas planas „Skydas“. Policija sulaikė ir į areštinę uždarė keturis įtariamuosius, gimusius 1987, 1989, 1991 ir 1997 metais.
Aktualijos 2026-09-17
Baigiasi maudymosi sezonas sostinėje – paplūdimiuose nebeliks gelbėtojų
Nuo trečiadienio Vilniaus paplūdimiuose baigiamas šių metų maudymosi sezonas, o kartu su juo darbą baigia ir gelbėtojai, pranešė savivaldybės įmonė „Grinda“. „Grindos“ direktorius Jonas Davidavičius sako, kad nors vasaros būta lietingos, sostinės paplūdimiuose šiemet lankytojų sulaukta daugiau nei pernai. „Daug lankytojų dėmesio sulaukė naujas Trakų Vokės paplūdimys, ženkliai išaugo Dvarčionių paplūdimio populiarumas“, – pranešime cituojamas J. Davidavičius.
Aktualijos 2026-09-16
Nepilnametę išžaginęs vyras lieka laisvėje – Ruginienė prabilo apie teismo sprendimą: „Šlykštu"
Teismui nusprendus palikti laisvėje Anykščių rajono labirintų parke nepilnametę išžaginusį vyrą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad toks teismo sprendimas yra sunkiai suvokiamas ir nuviliantis. „Šlykštu ir sunku suvokti: nepilnametę Anykščių rajono labirintų parke išžaginęs vyras lieka laisvėje, nors teismas jam skyrė trejų metų laisvės atėmimo bausmę“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė I. Ruginienė.
Aktualijos 2026-09-15
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Robertas Kaunas Šiauliuose susitiks su Italijos gynybos ministru
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienį Šiaulių aviacijos bazėje susitiks su Italijos gynybos ministru Guido Crosetto. Susitikime ministrai aptars antradienio nakties incidentą, kai į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos įskridusį droną sunaikino iš bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. ELTA primena, kad antradienio naktį Vilniaus ir Kauno apskrityse buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus – buvo pastebėtas dronas.
Aktualijos 2026-09-15
Vitkauskas dėl Varėnos rajone pastebėto objekto: „Yra labai daug neatsakytų klausimų“
Praėjus beveik parai po Varėnos rajone pastebėto skrendančio objekto, vis dar nėra aišku, ar tai buvo dronas. Tuo metu šalies institucijos vertina, ar incidentas nebuvo provokacija arba Lietuvos reagavimo sistemų išbandymas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas. „Dėl pirmo (incidento – ELTA) yra labai daug neatsakytų klausimų.
Aktualijos 2026-09-14
Anušauskas ragina stabdyti autobusų reisus į Rusiją ir Baltarusiją
Latvijai paskelbus apie planus nuo kitų metų uždrausti autobusų reisus į Rusiją ir Baltarusiją, parlamentaras Arvydas Anušauskas ragina Lietuvos Vyriausybę prisijungti prie kaimyninės šalies iniciatyvos. A. Anušauskas kreipėsi į premjerą Mindaugą Sinkevičių ir susisiekimo ministrą Jurą Taminską, siūlydamas nepratęsti galiojančių leidimų ir pradėti konsultacijas su Latvija bei Estija dėl bendro sprendimo.
Aktualijos 2026-09-08
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Sostinės kapinių teritorijoje rastas miręs vyras
Pirmadienį sostinės kapinių teritorijoje rastas mirusio vyro kūnas. Kaip pranešė Policijos departamentas, nenustatytos tapatybės ir amžiaus vyro kūnas buvo rastas apie 14.06 val. Sudervės kelyje, šalia kapinių esančioje pamiškėje. Pirminiais duomenimis, rastas kūnas yra irimo stadijos. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.
Šiaulių rajone iš kotedžo pavogta rankinių ir batų už 35 tūkst. eurų
Šiaulių rajone į kotedžą patekę vagys pavogė vardinių rankinių ir kelias poras batų, pranešė Policijos departamentas. Teisėsaugai buvo pranešta, kad pirmadienį apie 6.35 val. Dainų kaime pastebėta, jog į namų patalpas buvo patekta per pravirą langą. Iš jų pavogtos vardinės rankinės ir kelios batų poros. Nuostolis siekia 35 tūkst. eurų. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.
Kriminalai 2026-09-08
Kaune pavogtas beveik 22 tūkst. eurų vertės visureigis „Toyota“
Kaune iš namo kiemo pavogtas visureigis „Toyota RAV4“. Kaip pranešė Policijos departamentas, savininkai automobilio pasigedo pirmadienio rytą, apie 6.25 val. Transporto priemonė buvo pavogta iš Kuršių gatvėje esančio namo kiemo. Nuostolis siekia 21,9 tūkst. eurų. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.
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Alytuje policija sulaikė vyrą, kuris peiliu sužalojo moterį
Sekmadienį policijos pareigūnai Alytuje sulaikė vyrą, kuris peiliu sužalojo moterį. Kaip pranešė Policijos departamentas, 1997 metais gimęs vyras buvo sulaikytas apie 13.54 val. Naujojoje gatvėje esančiame bute. Pirminiais duomenimis, kilus konfliktui, jis peiliu sužalojo 2002 metais gimusią moterį. Nukentėjusioji, suteikus medicinos pagalbą, gydoma ambulatoriškai. Įtariamasis uždarytas į Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ilgalaikio sulaikymo patalpas.
Liūtys ir stiprūs vėjai užgrius Lietuvą – orai laukia itin nemalonūs
Savaitgalį Lietuvoje vyraus lietingi ir vėjuoti orai, o gausios liūtys nevilios palikti namus. Visgi jau kitos savaitės pradžioje laukia malonūs pokyčiai – drėgmė trauksis, o termometrų stulpeliai kils aukšty, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Edita Gečaitė. Meteorologų duomenimis, šeštadienio naktį per Lietuvą keliaus daug lietaus nešantys ciklono debesys. Pasak sinoptikė, daugiausia lietaus klius pietiniams ir vakariniams rajonams.
Vilnių pasieks smarkus lietus: „Grinda“ jau telkia pajėgas – štai kada labiausiai klius
Sinoptikams prognozuojant liūtis ir gūsingą vėją, sostinėje stiprinamas tarnybų pasirengimas galimiems audros padariniams, penktadienį pranešė „Grinda“. Meteorologų duomenimis, penktadienį, artėjant vidurnakčiui, Vilniuje numatomas smarkesnis lietus – stipriausiu metu gali iškristi daugiau kaip 10 milimetrų kritulių per valandą. Šeštadienio dieną lietus aprims, tačiau vėjo gūsiai vietomis gali siekti iki 18 metrų per sekundę.
Aktualijos 2026-09-04
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Vilkaviškio rajone iš dviejų sunkvežimių pavogta per 300 litrų dyzelino
Vilkaviškio rajone aptvertoje ir saugojome aikštelėje iš dviejų sunkvežimių pavogta daugiau nei 300 litrų dyzelino. Kaip pranešė Marijampolės policija, Varpučių kaime, išlaužus sunkvežimių „Renault“ ir „Scania“ degalų bakus, pavogta apie 320 l dyzelino. Padaryta žala siekia apie 704 eurus. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.
Masinė avarija Panevėžio rajone: aiškėja daugiau nelaimės detalių
Ketvirtadienio rytą Panevėžio rajone susidūrė keturi lengvieji automobiliai ir su puspriekabe važiavęs vilkikas. Per nelaimę nukentėjo septyni asmenys, keturi iš jų dėl sužalojimų paguldyti į ligoninę, pranešė Policijos departamentas. Eismo nelaimė ketvirtadienį įvyko apie 9.45 val. Nausodės kaime, kelyje Panevėžys–Šiauliai, ties Panevėžio aplinkkelio viaduku.
Vilniuje sužalota autobuso keleivė
Trečiadienio popietę Vilniuje staigiai stabdant autobusą, susižalojo juo vykusi keleivė. Kaip pranešė sostinės policija, nelaimė įvyko apie 17.41 val. Laisvės prospekto ir Rygos gatvės sankryžoje. Pirminiais duomenimis, autobusui „Solaris“, kurį vairavo 1971 metais gimęs vyras, staigiai stabdant, jame nukrito ir susižalojo keleivė, gimusi 1976 metais. Nukentėjusioji dėl patirtų sužalojimų paguldyta į ligoninę.
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Vilniaus policija pradėjo du tyrimus dėl smurto prieš nepilnamečius
Vilniaus apskrities policija trečiadienį pradėjo du ikiteisminius tyrimus dėl smurto prieš nepilnamečius. Pasak teisėsaugos, trečiadienį policijai pranešta, kad rugpjūčio 31-osios vakarą, apie 18.30 val., Vilniaus rajone, namo kieme, moteris smurtavo prieš 2012 metais gimusią nepilnametę, tuo sukeldama jai fizinį skausmą. Tą pačią dieną sulaukta dar vieno pranešimo apie galimą smurto atvejį.
3 savivaldybių tarybų nariams pareikšti įtarimai „čekiukų“ bylose
Prokuratūrai atliekant ikiteisminius tyrimus „čekiukų“ bylose, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pareiškė įtarimus trims esamiems ir buvusiems šalies savivaldybių tarybų nariams dėl galimo piktnaudžiavimo naudojant jų veiklos išlaidoms skirtas lėšas. Apie tai ketvirtadienį pranešė prokuratūra ir STT.
Raseinių rajone užsidegė krautuvas
Raseinių rajone esančiame automobilių laužyne trečiadienį kilo gaisras. Pirminiais duomenimis, užsidegė krautuvas. Anot Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdybos, apie 21.33 val. buvo gautas pranešimas, kad Ariogalos seniūnijoje, Gėluvos kaime, Žemaičių gatvėje esančiame laužyne, kilo gaisras. Į vietą atvykus ugniagesiams, autolaužyne atvira liepsna degė krautuvas, 0,5 kub. m plote automobilių elektros laidai. Pirminiais duomenimis, sudegė visos degios krautuvo FUCHS-740 dalys.
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Smūgis narkotikų platintojams: Vilniuje likviduoti du taškai, rasta itin pavojingų medžiagų
Sostinės policijos kriminalistai Markučių rajone liepą likvidavo du narkotinių medžiagų platinimo taškus, per operaciją sulaikė septyni asmenis. Nustatyta, kad itin pavojingą narkotinę medžiagą, karfentanilį, platino anksčiau tabore gyvenę ar su jais susiję asmenys. Per du atskirus ikiteisminius tyrimus policijos pareigūnai sulaikė keturis narkotikų pirkėjus ir penkis asmenis, įtariamus narkotinių medžiagų platinimo organizavimu bei jų platinimu.
Plungės rajone 6 asmenys kaltinami neteisėta namų degtinės gamyba ir laikymu – stos prieš teismą
Klaipėdos apylinkės teismo Plungės rūmams perduota baudžiamoji byla, kurioje šeši asmenys kaltinami Plungės rajone neteisėtai gaminę ir laikę naminius stipriuosius alkoholinius gėrimus, turėdami tikslą juos parduoti, pranešė prokuratūra. Ikiteisminio tyrimo metu skirtingose Plungės rajono sodybose ir ūkiniuose pastatuose atlikta 11 kratų. Juose rasta ir paimta daugiau kaip 2 tonos naminės degtinės, jos gamybai skirti aparatai, talpos su tūkstančiais litrų raugo ir kitos priemonės.
Panevėžyje – smurto protrūkis prieš nepilnametę: pradėtas tyrimas
Antradienį Panevėžio policijai pranešta apie prieš nepilnametę smurtavusią moterį. Anot teisėsaugos, apie 16.20 val. policija sulaukė 1966 metais gimusios moters pranešimo, kad Panevėžyje, Marijonų gatvėje esančio daugiabučio namo laiptinėje, 1948 m. gimusi moteris pastūmė ir sukėlė fizinį skausmą nepilnametei, gimusiai 2011 m. Nusikalstamos veikos padarymu įtariamai moteriai įteiktas šaukimas atvykti apklausai.
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Avarija Vilniaus rajone: susidūrė automobilis ir mopedas
Vilniaus rajone pirmadienį susidūrė lengvasis automobilis ir mopedas. Per avariją nukentėjo mopedo vairuotojas, kuris dėl sužalojimų buvo išgabentas į ligoninę. Kaip pranešė sostinės policija, eismo nelaimė įvyko apie 16.40 val. Rudaminoje, Ganyklos gatvėje. Pirminiais duomenimis, 1949 metais gimusio vyro vairuojamas „Hyundai Terracan“, sukdamas į kairę, nepraleido ir susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu mopedu „Yiben“, kurį vairavo neblaivus vyras, gimęs 1984 metais.
Kraupus radinys Kalvarijos savivaldybėje: aptiktas mirusio vyro kūnas
Kalvarijos savivaldybėje pirmadienio vakarą rastas mirusio vyro kūnas. Kaip pranešė Marijampolės apskrities policija, 1974 metais gimusio vyro lavonas buvo rastas apie 20.33 val. Jungėnų kaime esančiame ūkiniame pastate. Pirminiais duomenimis, ant kūno išorinių smurto žymių nenustatyta. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.
Padaręs šią klaidą vyras prarado 4,2 tūkst. eurų: neapsigaukite ir jūs
Telefone sukčių atsiųstą nuorodą paspaudęs Raseinių gyventojas prarado 4,2 tūkst. eurų. Kaip pranešė policija, 1985 metais gimęs vyras rugpjūčio 18 dieną paspaudė į telefoną SMS žinute gautą nuorodą. Suvedęs banko duomenimis, raseiniškis neteko 4,2 tūkst. eurų. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.
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Paaiškėjo, kur ir kada bus laidojama poetė Violeta Palčinskaitė
Trečiadienį Kauno Petrašiūnų kapinėse bus laidojama poetė, Nacionalinės premijos laureatė Violeta Palčinskaitė. Atsisveikinti su velione trečiadienį dar bus galima nuo 9 iki 11 val. Šv. Jonų bažnyčioje. Nuo 11 val. už V. Palčinskaitę bus aukojamos Šv. Mišios, o urna su velionės palaikais iš bažnyčios bus išnešama 12 val. Amžinojo poilsio rašytoja atguls Kauno Petrašiūnų kapinėse. V. Palčinskaitė mirė praėjusią savaitę, būdama 82 metų.
2026-08-19
Vilniuje dėl smarkaus lietaus sustiprintos tarnybų pajėgos, svarbi žinia siunčiama ir vairuotojams
Sinoptikams antradienį įspėjant dėl galimų liūčių, Vilniuje stiprinamos tarnybų pajėgos, praneša savivaldybės įmonė „Grinda“. „Jau vakar sustiprinome savo pajėgas, kad šiandien galėtume operatyviai reaguoti į galimus gatvių užtvindymus, nuvirtusius medžius ar nulūžusias jų šakas bei kitas avarines situacijas mieste“, – antradienį socialiniame tinkle „Facebook“ rašė įmonė.
Aktualijos 2026-08-18
Virusu užsikrėtę gyventojai plūsta į Santaros klinikas: negali patys kvėpuoti ir valgyti
Nors šiemet bendras sergamumas erkiniu encefalitu Lietuvoje mažesnis nei pernai, Santaros klinikų gydytoja anesteziologė-reanimatologė Gintarė Šostakaitė sako pastebinti daugiau sunkių šios ligos formų. „Lyginant su pernai, Reanimacijos skyrius šiemet yra užpildytas vien erkinio encefalito (pacientais – ELTA). (...) Tų sunkių formų tendenciją šiemet mato ir Infekcinių ligų skyrius – žymiai daugiau pacientų atsigula su sunkesnėmis ir vidutinio sunkumo formomis apskritai į ligoninę.
2026-08-18
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Orai Lietuvoje vis labiau primins rudenį: įspėja – atkeliauja ciklonas
Šią savaitę Lietuvoje vyraus permainingi orai – dienos taps vėsesnės ir labiau primins rudens pradžią, vietomis smarkiai lis. Visgi savaitės pabaigoje orai ims taisytis ir taps šiltesni, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Teresė Kaunienė. Pasak sinoptikės, artimiausią parą Lietuvos orus lems per Baltarusiją slenkantis pietinis ciklonas. Antradienio naktis bus debesuota su pragiedruliais.
Palangoje iš maitinimo įstaigos pavogta daugiau nei 4,4 tūkst. eurų
Palangoje apvogta maitinimo įstaiga. Nuostolis siekia per 4,4 tūkst. eurų. Kaip pranešė Klaipėdos apskrities policija, vagystė S. Daukanto gatvėje esančioje kavinėje pastebėta sekmadienio rytą, apie 9 val. Iš jos pavogti 4 438 eurai. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.
Kriminalai 2026-08-17
Joniškyje tarp Kalėjimų tarnybos darbuotojo ir moters kilo konfliktas: įsikišo policija
Sekmadienį Joniškyje tarp Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojo ir moters kilus konfliktui, teko įsikišti policijai. Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienio rytą, apie 9.51 val. Šiaulių apskrities policija gavo 1984 metais gimusio vyro pranešimą, kad Joniškyje, Vilniaus gatvėje, prieš jį smurtavo 1992 m. gimusi moteris. Policijos pareigūnams atvykus į įvykio vietą, moteris pareiškė, kad prieš ją smurtavo pats pareiškėjas, Kalėjimų tarnybos specialistas.
Kriminalai 2026-08-17
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Vilniuje – išpuolis automobilių stovėjimo aikštelėje: galimai padegta „Škoda“
Sekmadienį sostinės automobilių stovėjimo aikštelėje užsiliepsnojo „Škoda“. Kaip pranešė Policijos departamentas, gaisras Šaltkalvių gatvėje, automobilyje „Škoda Superb“, kilo apie 15.50 val. Jo metu apdegė automobilio salonas. Nuostolis nustatinėjamas. Padegimu įtariamas 2003 metais gimęs asmuo ieškomas. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
Klaipėdoje vagys apšvarino namą – išsinešė turto už 10 tūkst. eurų
Klaipėdoje iš namo pavogta pinigų ir kito turto. Nuostolis siekia 10 tūkst. eurų. Kaip pranešė Policijos departamentas, vagystė įvykdyta laikotarpiu nuo rugpjūčio 14 d. 22 val. iki rugpjūčio 15 d. 2 val. Klaipėdoje, Baltijos 12-oji gatvėje. Pirminiais duomenimis, iš namo, dingo 4 tūkst. eurų, du laikrodžiai ir papuošalai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Nelaimė Akmenės rajone – traktorius mirtinai sužalojo vyrą
Sekmadienį Akmenės rajone mirė pėstysis, kuris pateko po pravažiuojančio traktoriaus ratais. Kaip pranešė Telšių apskrities policija, nelaimė įvyko apie 23.11 val. Papilės miestelyje. Pirminiais duomenimis, 1980 metais gimęs vyras, eidamas šaligatviu, pargriuvo į važiuojamąją kelio dalį ir pateko po pravažiuojančio traktoriaus su priekaba ratais. Vyras dėl patirtų sužalojimų mirė.
Kriminalai 2026-08-17
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Iš pragaro Prancūzijoje grįžę Lietuvos ugniagesiai: „Buvo didžiulis karštis, daug darbo“
Po beveik dvi savaites trukusios tarptautinės gaisrų gesinimo operacijos Pietų Prancūzijoje į šalį sugrįžo Lietuvos ugniagesių komanda „Perkūnas“. Misijos komandos vadas Dalius Kunigėlis teigė, kad komandai teko dirbti sudėtingomis sąlygomis – tvyrant dideliam karščiui gesinti miškų gaisrus ir saugoti gyvenvietes nuo galimos ugnies grėsmės. „Buvo didžiulis karštis, daug darbo.
Kruvinas incidentas Šiauliuose: du asmenys sužalojo vyrą
Šeštadienio vakarą Šiauliuose du asmenys peiliu sužalojo vyrą. Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas įvyko apie 21,57 val. Tilžės gatvėje. 1985 metais gimęs nukentėjusysis paguldytas į ligoninę. Policija surinko medžiagą ikiteisminiam tyrimui dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Dar du asmenys šeštadienį buvo sužaloti peiliu per išgertuves Joniškio ir Vilniaus rajonuose. Sužalojimai Joniškio ir Vilniaus rajonuose Anot policijos, apie 10.30 val.
Atskleidė, kokie orai laukia kitą savaitę: turi 2 žinias
Šeštadienį Lietuvoje dar laikysis sausi ir šilti orai, tačiau jau sekmadienį atslenkantis šaltasis atmosferos frontas atneš į šalį lietų ir žemesnę temperatūrą, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Teresė Kaunienė. Pasak sinoptikės, šeštadienio orus lems silpstančio anticiklono šiaurės vakarinė dalis. Naktis prognozuojama be lietaus, o žemiausia temperatūra svyruos tarp 10–15, pajūryje – 16–18 laipsnių šilumos. Diena bus giedra ir sausa.
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Neliupšienė: Europa turi ruoštis didesnei atsakomybei už savo saugumą, JAV nebegrįš prie „globalaus policininko“ vaidmens
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) ateityje nebegrįš prie „globalaus policininko“ vaidmens, tad Europai teks pačiai skirti daugiau lėšų savo saugumui, sako Europos Sąjungos (ES) ambasadorė JAV Jovita Neliupšienė. „Kartais girdisi argumentas: JAV mokėjo už visos Europos saugumą, o ką darė Europa tuo metu? Europa investavo į geresnę infrastruktūrą, socialinę sistemą, sveikatą ir apskritai į gyvenimo kokybę.
Kaunas apie grėsmes NATO: „Rusija svarsto tokias galimybes bandymais įbauginti, susilpninti“
Po kritikos, kad Lietuvos institucijos pernelyg dažnai viešai skelbia žvalgybinę informaciją apie galimas Rusijos provokacijas, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog visuomenę informuoti yra būtina. Kartu pabrėžė, kad tokios informacijos tikslas nėra gąsdinti. Pasak ministro, Rusija galimomis provokacijomis siekia įbauginti visuomenę ir susilpninti NATO šalių paramą Ukrainai. „Informacija teikiama siekiant visuomenę ne gąsdinti, o informuoti, kad ji nereaguotų atsainiai.
Aktualijos 2026-08-10
Gresia dar vienas orų išbandymas: sinoptikė perspėja, kas laukia
Po karštos ir audringos savaitės į Lietuvą sugrįš sausesni bei gaivesni orai. Visgi pirmadienį iš vakarų ims artėti atmosferos frontas, kuris į šalį ir vėl atneš lietų ir perkūniją, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Šeštadienio naktį virš Lietuvos stiprės anticiklono gūbrys. Todėl tankūs debesys, pasak sinoptikės, pasitrauks, tačiau debesų padangėje dar bus nemažai.
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Atsisveikinama su su pirmąja atkurtos Lietuvos premjere Prunskiene
Trečiadienį ir ketvirtadienį visuomenės galės atsisveikins su mirusia pirmąja po nepriklausomybės atkūrimo premjere, Nepriklausomybės Akto signatare Kazimira Prunskiene. Atsisveikinti su velione visuomenė kviečiama Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje nuo 14 iki 20 val. Oficialių asmenų vainikų padėjimas numatytas 14.30 val., o nuo 18 val. Šv. Jonų bažnyčioje už K. Prunskienę bus aukojamos Šv. Mišios. Atsisveikinimas bus tęsiamas ir ketvirtadienį nuo pat ryto.
Aktualijos 2026-08-05
Mindaugas Kairys: pareigūnų ryšiai su nuteistaisiais nėra sisteminė problema
Pastaruoju metu išaiškėję dviejų pareigūnių romantinių santykių su nuteistaisiais atvejai nėra sisteminė problema, sako Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys, bet kartu pažymi, kad dėl jų atliekamas situacijos vertinimas. Pasak jo, didžioji dalis pareigūnų yra profesionalai, be to, jie nuolat mokomi atpažinti manipuliacijas, korupcijos rizikas ir laikytis profesinės etikos. „Mano vertinimu, tai yra labiau pavieniai atvejai.
Aktualijos 2026-08-04
Sinoptikas įspėja – laukia stiprūs orų pokyčiai
Artimiausiomis dienomis Lietuvoje numatomi staigūs orų pokyčiai. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad savaitės viduryje šalyje vyraus karštis iki 32 laipsnių, kurį lydės perkūnija ir gūsingas vėjas. Visgi savaitgalį karštis nuslops ir orai taps ramesni bei gaivesni. Pasak sinoptiko, šilumos šalyje ims daugėti nuo antradienio. Naktį dangus bus daugiausia giedras, o pietiniuose rajonuose iš tankesnių debesų kai kur trumpai palis.
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Patiklumo kaina: sukčiai iš žmonių išviliojo beveik 20 tūkst. eurų
Sukčiai iš Kauno, Tauragės, Šilalės rajono ir Klaipėdos gyventojų apgaule išviliojo apie 18,4 tūkst. eurų, pranešė policija. Kaip pranešė Policijos departamentas, trečiadienį į Kauno policiją kreipėsi 1945 metais gimusi moteris, kuri pareiškė, kad jai paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys. Prisistatę „Google“ ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, sukčiai apgaule iš jos išviliojo 10 tūkst. eurų, kuriuos nukentėjusioji atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Sukčių gudrybė: iš moters pasisavino 56,4 tūkst. eurų
Telefoniniai sukčiai Vilniaus rajono gyventojo apgaule išviliojo 56,4 tūkst. eurų, pranešė Policijos departamentas. Anot policijos, nuo sukčių nukentėjusi 1971 metais gimusi moteris pirmadienį kreipėsi į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. Ji pranešė, kad laikotarpiu nuo birželio 12 iki liepos 19 dienos Vilniaus rajone, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę finansų specialistais, apgaule išviliojo 56 484 eurus.
Kriminalai 2026-07-28