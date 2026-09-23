Kaunui – griežta Sinkevičiaus žinia dėl KAM vakarėlio

„Kiekviena organizacija turi savo kolektyvui skirtų renginių, tačiau šįkart stebina kaina. Jau pareikalavau ministro pateikti paaiškinimus, kodėl tokia idėja kilo ir buvo palaiminta“, – Vyriausybės vadovo poziciją BNS perdavė jo patarėjas Gedas Salyga.
Apie ministerijos surengtą vakarėlį trečiadienį paskelbė naujienų portalas „Lrytas“ ir „Lietuvos ryto“ televizijos laida „Reporteris“.
Ministerijos darbuotojams skirtas renginys „KAM bendruomenės susitikimas“ rugsėjo 10 dieną vyko Vilniaus Bokšto skvere, jame dalyvavo apie 200 žmonių.
Galutinė renginio sąmata siekė 47 tūkst. 559 eurus, iš jų 44 tūkst. 994 eurai – KAM lėšos, likę – renginio dalyvių.
Šios lėšos skirtos vietos nuomai, maitinimo paslaugoms, muzikos grupės „Baltos varnos“, atlikėjo Donato Montvydo, iliuzionisto Antono Lavrentjevo pasirodymams, kitoms renginio aptarnavimo paslaugoms.
KAM teigimu, šventė surengta siekiant stiprinti darbuotojų tarpusavio ryšius, bendradarbiavimą ir bendruomeniškumą.
Pasak portalo, pernai, kuomet KAM vadovavo socialdemokratė Dovilė Šakalienė, tokios šventės buvo atsisakyta, o kai jai vadovavo konservatoriai, šventė vykdavo tik ministerijos erdvėse, už kelis kartus mažesnę sumą.
Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38 proc. BVP, apie 4,8 mlrd. eurų.
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