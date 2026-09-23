Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
16
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kaunui – griežta Sinkevičiaus žinia dėl KAM vakarėlio

2026-09-23 20:07 / šaltinis: BNS / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-23 20:07
Pridėkite kaip šaltinį Google

Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako krašto apsaugos ministro Roberto Kauno pareikalavęs pateikti paaiškinimą dėl ministerijos darbuotojams surengtos šventės už beveik 48 tūkst. eurų.

Medininkų tragedijos 35-ųjų metinių minėjimas (nuotr. R. Riabovo/BNS)
GALERIJA (11)

Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako krašto apsaugos ministro Roberto Kauno pareikalavęs pateikti paaiškinimą dėl ministerijos darbuotojams surengtos šventės už beveik 48 tūkst. eurų.

REKLAMA
16

„Kiekviena organizacija turi savo kolektyvui skirtų renginių, tačiau šįkart stebina kaina. Jau pareikalavau ministro pateikti paaiškinimus, kodėl tokia idėja kilo ir buvo palaiminta“, – Vyriausybės vadovo poziciją BNS perdavė jo patarėjas Gedas Salyga.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mindaugas Sinkevičius

Apie ministerijos surengtą vakarėlį trečiadienį paskelbė naujienų portalas „Lrytas“ ir „Lietuvos ryto“ televizijos laida „Reporteris“.

REKLAMA
REKLAMA

Ministerijos darbuotojams skirtas renginys „KAM bendruomenės susitikimas“ rugsėjo 10 dieną vyko Vilniaus Bokšto skvere, jame dalyvavo apie 200 žmonių.

REKLAMA

Galutinė renginio sąmata siekė 47 tūkst. 559 eurus, iš jų 44 tūkst. 994 eurai – KAM lėšos, likę – renginio dalyvių.

Šios lėšos skirtos vietos nuomai, maitinimo paslaugoms, muzikos grupės „Baltos varnos“, atlikėjo Donato Montvydo, iliuzionisto Antono Lavrentjevo pasirodymams, kitoms renginio aptarnavimo paslaugoms.

KAM teigimu, šventė surengta siekiant stiprinti darbuotojų tarpusavio ryšius, bendradarbiavimą ir bendruomeniškumą.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak portalo, pernai, kuomet KAM vadovavo socialdemokratė Dovilė Šakalienė, tokios šventės buvo atsisakyta, o kai jai vadovavo konservatoriai, šventė vykdavo tik ministerijos erdvėse, už kelis kartus mažesnę sumą.

Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38 proc. BVP, apie 4,8 mlrd. eurų.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Žinia
Žinia
2026-09-23 20:27
turėtų būti labai paprasta - mėnuo tau laiko, surenki iš baliauninkų išleistus pinigus iki paskutinio cento, ne - kiek trūksta dadedi savais ir dirbi toliau. Priešingu atveju, būsi atleistas ir perduotas prokuratūrai už Valstybės lėšų iššvaistymą.
Atsakyti
Mama
Mama
2026-09-23 20:29
Pradėjo pagreitintu budu įsisavinti milijardus, žmonėms mokesčiai, o sau pramogos, Kaunas turėtų atsistatydinti
Atsakyti
LSDP,metas jums atsisakyti valdžios.
LSDP,metas jums atsisakyti valdžios.
2026-09-23 21:04
Akivaizdu,kad tas Kaunas yra ne pilno proto,o LSDP su Nausėdos palaiminimu paskyrė jį dar ir KAM ministru. Dabar dar ir per teliką šitas nevisprotis Kaunas
drįsta pezėti kažką.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (16)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų