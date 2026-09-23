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Robertas Kaunas pranešė, kada į Lietuvą atvyks 2 amerikiečių karių batalionai

2026-09-23 17:58 / šaltinis: BNS
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2026-09-23 17:58
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Atnaujinus rotaciją, du amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks spalio pabaigoje, BNS trečiadienį pranešė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.

Robertas Kaunas (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (7)

Atnaujinus rotaciją, du amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks spalio pabaigoje, BNS trečiadienį pranešė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.

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„Šiuo metu vyksta pasiruošimo procesas, logistiniai sprendimai, ir spalio pabaigoje du batalionai atvyks į Lietuvą“, – telefonu iš Jungtinių Valstijų sakė ministras.

Pasak R. Kauno, karių skaičius išliks panašus, koks buvo anksčiau – apie tūkstantį.

„Vienas batalionas bus sunkusis, tai reiškia, kad atvyksta ir sunkioji ginkluotė, kitas batalionas bus inžinerinis, kuris padės mūsų divizijos vystymui, sienos apsaugos ir gynybos sprendimams. Tai yra tikrai kompleksiškai geras sprendimas mūsų regiono ir valstybės saugumui užtikrinti“, – kalbėjo gynybos ministras.

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Tarp į Lietuvą atvyksiančios ginkluotės – ir tankai „Abrams“.

Lietuvoje tarnaus 9 mėnesius

Amerikiečių kariai, kaip ir anksčiau, Lietuvoje tarnaus devynis mėnesius.

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Trečiadienį lankydamasis Pentagone R. Kaunas karių dislokavimo klausimą aptarė su JAV gynybos sekretoriaus pavaduotoju Elbridge'u Colby.

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„Pasiūliau sekretoriaus pavaduotojui Colby apsvarstyti galimybę ateityje turėti ir nuolatinę Jungtinių Amerikos Valstijų karių bazę Lietuvoje, – sakė ministras. – Jokių sprendimų šiuo metu nėra, buvo pabrėžta, kad Lietuva yra matoma kaip tikrai patikima sąjungininkė, lyderė, kuri imasi iniciatyvos investuoti į savo saugumą. Tad šitas klausimas yra dabar atviras ir diskutuosime.“

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Kaip rašė BNS, Lietuvoje rotaciją šią vasarą baigė daugiau nei tūkstantis JAV karių.

Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019 metų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą.

Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1,5 tūkst. JAV karių.

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Šlykštu
Šlykštu
2026-09-23 19:07
Tikro autisto snukis.
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KODĖL
KODĖL
2026-09-23 21:00
Ministras su visa SAM neatleistas po balio -piunigų švaistymo??????
Jei to nebus, Lietuva ŽLUGUSI.
Vilniečiai, organizuokit Mitingą-reikalavimą` atleisti ministrą su visą SAM.
niekšai, tai jieį piligriminesa kelione keliauja už 50 000, tai balius :(((
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Ckhe ckhe
Ckhe ckhe
2026-09-23 19:29
Skeltanagis kacapas pratrydo
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