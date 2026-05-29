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Karolina Ambrazaitytė

Visi autoriai  >
Pinigai (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA) Pinigai (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)
22:12

Sukčiai iš gyventojų pasisavino net 284,4 tūkst. eurų

Apgauti sukčių, trys sostinės ir Kauno gyventojai prarado 284,4 tūkst. eurų. Kaip pranešė Policijos departamentas, ketvirtadienį į Kauno apskrities policiją kreipėsi 1964 metais gimęs vyras. Jis pranešė, kad laikotarpiu nuo gegužės 8 dienos iki rugpjūčio 5 d. Kaune, internetinėje platformoje investuojant pinigus, nepažįstami asmenys apgaule pasisavino 48,4 tūkst. eurų.  Vilniaus apskr. policija ketvirtadienį sulaukė 1955 metais gimusio vyro pranešimo.
Kriminalai 2026-09-04
Juozas Olekas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Juozas Olekas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Olekas: nereikėtų įsileisti ir sportuoti su Rusijos ir Baltarusijos krepšininkais

Tarptautinei krepšinio federacijai (FIBA) panaikinus draudimą Rusijos ir Baltarusijos krepšininkams dalyvauti tarptautinėse varžybose, Seimo vadovas Juozas Olekas nepritaria tokiam sprendimui, ragindamas nesportuoti su minėtų valstybių krepšininkais. Tuo metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) ragina Lietuvos sportininkus neboikotuoti varžybų užsienyje, bet neįsileisti Rusijos ir Baltarusijos sportininkų į Lietuvoje rengiamas varžybas.
(6)
Aktualijos 2026-09-03
Ilma Skuodienė. ELTA / Žygimantas Gedvila Ilma Skuodienė. ELTA / Žygimantas Gedvila

Skuodienė: stiprinant seksualinio smurto prevenciją, rengiami mokymai specialistams mokyklose

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė sako, kad siekiant stiprinti vaikų apsaugą nuo seksualinio smurto bus rengiami mokymai mokyklose dirbantiems specialistams. „Dėliojame prevencinę didžiulę programą, kur planuojame apmokyti mokyklose dirbančius specialistus, kad jie pasiektų vaikus. Tai nebus vienos valandos, tai nebus vieno susitikimo mokymai“, – po susitikimo su Seimo pirmininku žurnalistams sakė I. Skuodienė.
Aktualijos 2026-09-03
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Juozas Olekas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Juozas Olekas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Olekas: stebuklų nebus, bet reikia ieškoti būdų perduoti žinią Minskui

Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad stebuklų tikėtis nereikėtų, tačiau būtina ieškoti būdų perduoti savo žinią Baltarusijos režimui. „Žiūrėkit, mes nepadarysime čia kažkokio stebuklo, bet reikia ieškoti vieno, kito kelio, kokio nors kontakto. Mes negalime išsiskirti ir pasakyt, kad mes čia dabar kažką pakeisime ir viskas pagerės, bet mūsų tikslas – ieškoti galimybių, kad mes galėtume perduoti savo žinią“, – žurnalistams ketvirtadienį Seime sakė J. Olekas.
(8)
Aktualijos 2026-09-03
Linas Kukuraitis (Paulius Peleckis) (BNS nuotr.) Linas Kukuraitis (Paulius Peleckis) (BNS nuotr.)
38:34

Gresia nauja krizė: 2029–2030 m. iš sistemos gali pasitraukti daugiau slaugytojų, nei prisijungti

Sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio teigimu, per kelerius metus iš sveikatos sistemos gali pasitraukti daugiau slaugytojų, nei prie jos prisijungti. Anot jo, siekiant išvengti specialistų trūkumo žadama didinti atlyginimus bei gerinti darbo sąlygas. „Iš tiesų matome, kad 2029–2030 metais gali daug daugiau slaugytojų išeiti iš rinkos, negu ateiti į šių paslaugų teikimą“, – žurnalistams trečiadienį sakė politikas.
(14)
Aktualijos 2026-09-02
Raminta Popovienė (nuotr. Elta) Raminta Popovienė (nuotr. Elta)

Švietimo ministrė: gerbiu prezidento nuomonę, bet tikrai nesijaučiu imituojanti darbo

Prezidentui Gitanui Nausėdai kritikuojant Vyriausybės vykdomą švietimo politiką, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad problemų sprendimas nėra imituojamas. „Tikrai gerbiu prezidento nuomonę, bet tikrai nesijaučiu imituojanti darbo, aš vykdau Vyriausybės programą“, – antradienį žurnalistams sakė ministrė.
(22)
Aktualijos 2026-09-01
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Vytautas Mitalas (Teodoras Biliūnas/BNS) Vytautas Mitalas (Teodoras Biliūnas/BNS)

Vilniaus vicemeras: mokyklose sumažėjo pedagogų trūkumas

Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas sako, kad prieš šiuos mokslo metus mokyklose sumažėjo švietimo pagalbos specialistų ir pedagogų trūkumas, o situacija – stabilizavosi. „Mums mokyklos šiemet indikuoja prieš rugsėjo 1 dieną, kad švietimo pagalbos specialistų trūkumas yra sumažėjęs. 2023–2024 metai buvo įtraukiojo ugdymo reformos metai, tada matėme labai didelį poreikį švietimo pagalbos specialistams.
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Aktualijos 2026-08-31
Mokykla (nuotr. Elta) Mokykla (nuotr. Elta)

Nausėdos patarėja: dalyvausime ruošiantis kartelės dešimtokams įvedimui po 3 metų

Šalies vadovo Gitano Nausėdos vyriausioji patarėja Jolanta Karpavičienė sako, kad Prezidentūra aktyviai dalyvaus rengiantis kartelės dešimtokams įsigaliojimui po trejų metų. Šiam prezidento siūlymui dar turi pritarti Seimas. „Dalyvausime labai aktyviai tam, kad po trejų metų vėl neatsidurtume prie slenksčio, taip vaizdžiai tariant, prie problemos“, – LRT radijui antradienį sakė J. Karpavičienė. „Visų mūsų ir pareiga, ir atsakomybė, kad sistema veiktų.
Aktualijos 2026-08-25
Liudvika Meškauskaitė (BNS nuotr.) Liudvika Meškauskaitė (BNS nuotr.)

Į tarybą paskirta Liudvika Meškauskaitė: „LRT svarbiausia, kad būtų nuomonių pliuralizmas“

Šalies vadovo Gitano Nausėdos į LRT tarybą paskirta advokatė Liudvika Meškauskaitė sako sieksianti, kad visuomeninis transliuotojas užtikrintų nuomonių pliuralizmą ir vykdytų įstatyme įtvirtintą misiją. „LRT svarbiausia, kad būtų nuomonių pliuralizmas, kad būtų kultūrinės laidos, kad būtų diskusinės laidos, kad būtų įgyvendinta misija LRT, kuri yra apibrėžta įstatyme, Konstitucinio Teismo doktrinoje. Daugiau kažkokių aš neturiu tikslų“, – BNS pirmadienį sakė L. Meškauskaitė.
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Aktualijos 2026-08-24
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Atidaromas futbolo maniežas Pilaitėje (nuotr. Kastyčio Mačiūno) Atidaromas futbolo maniežas Pilaitėje (nuotr. Kastyčio Mačiūno)

Atsisakius ledo arenos Gargžduose – savivaldybė siunčia žinią dėl futbolo maniežo įrengimo

Atsisakius planų dėl daugiafunkcinės ledo arenos statybų, Klaipėdos rajono savivaldybė sako, kad futbolo stadiono rekonstrukcija ir maniežo įrengimas užtruks kur kas ilgiau nei ankstesnis projektas. Mero Broniaus Markausko teigimu, daugiafunkcinis centras, gavus valstybės finansavimą, galėjo būti įrengtas per trejus metus. „Stadiono rekonstrukcijos planų neatsisakoma – šie projektai vienas kitam netrukdė.
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Aktualijos 2026-08-22
Nausėda (BNS nuotr.) Nausėda (BNS nuotr.)
05:48

Nausėda: idėja apie viešą seksualinių nusikaltėlių registrą yra svarstytina

Parlamentarams siūlant seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus pavardes viešai skelbti penkerius metus, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad svarstytini visi variantai, kurie padės užkardyti tokius nusikaltimus. „Man reikėtų susipažinti su visu įstatymo tekstu, to nesu dar padaręs, bet pati idėja tikrai yra svarstytina“, – žurnalistams penktadienį sakė šalies vadovas. „Manau, kad viešumas sumažintų riziką, kad tokie dalykai kartotųsi ateityje.
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Aktualijos 2026-08-21
Asociatyvi (BNS nuotr.) Asociatyvi (BNS nuotr.)

Vilniaus rajono taryba atmetė siūlymą steigti istorinės atminties komisiją

Vilniaus rajono savivaldybės taryba penktadienį atmetė „laisviečio“ Danieliaus Ilkevičiaus siūlymą įsteigti Istorinės atminties įamžinimo komisiją, kuri vykdytų teritorijoje esančių objektų, gatvių pavadinimų bei suteiktų garbės piliečio vardų vertinimą ir peržiūrą.
Aktualijos 2026-08-21
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Laurynas Kasčiūnas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Laurynas Kasčiūnas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Kasčiūnas pritaria seksualinių nusikaltėlių registro Lietuvoje įkūrimui

Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako pritariantis idėjai, kad Lietuvoje būtų sukurtas viešas seksualinių nusikaltėlių registras. „Aš tikrai pritarčiau pedofilų registro įteisinimui“, – Žinių radijui penktadienį sakė parlamentaras. „Atsiras daug teisinių niuansų, yra europiniai reguliavimai, yra duomenų apsaugos ir visa kita, (...) bet aš manau, kad tikrai mes turime šiuo atveju apsispręsti rimtai ir jeigu jau pasakome, kad tokio viešinimo reikia, tai imti ir padaryti“, – tikino jis.
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Aktualijos 2026-08-21
Laurynas Kasčiūnas. ELTA / Elvinas Kviatkovski Laurynas Kasčiūnas. ELTA / Elvinas Kviatkovski

Kasčiūnas pasisakė griežtai: apsauga nėra pakankama atremti oro grėsmėms

Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad kritinės infrastruktūros apsauga šiuo metu nėra pakankama atremti oro grėsmėms. „Tiek, kiek aš turiu informacijos, kol kas galiu pasakyt, kad kritinės infrastruktūros apsauga nėra pakankama, kad mes galėtume kalbėt apie tai, kad tos galimos grėsmės iš oro būtų preventyviai kaip nors atremiamos“, – Žinių radijui penktadienį sakė Seimo narys. L. Kasčiūnas pabrėžė Viešojo saugumo tarnybos (VST) ir kariuomenės bendradarbiavimo svarbą.
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Aktualijos 2026-08-21
Mindaugas Sinkevičius Juliaus Kalinsko nuotr./Fotobankas. Mindaugas Sinkevičius Juliaus Kalinsko nuotr./Fotobankas.

Premjeras apie „artėjantį“ susitarimą: ir prezidentas, ir Sinkevičius nori, kad pensijos augtų

Ieškant sprendimo, kokią dalį „Sodros“ perviršio nuo kitų metų skirti papildomam pensijų indeksavimui, premjeras sako, kad artėjama prie susitarimo, ir pabrėžia, jog svarbiausia – ne sprendimo autorystė, o rezultatas. „Laikomės to principo, kurį išsakiau, ir šiandien buvo pakartotas mano bendraujant su prezidentu, kad nereikia konkurencijos, reikia kooperacijos.
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Aktualijos 2026-08-11
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Gitanas Nausėda (nuotr. Elta) Gitanas Nausėda (nuotr. Elta)

Parlamentarai skeptiški dėl atostogų sau ir prezidentui reglamentavimo: yra svarbesnių klausimų

Ministrui pirmininkui teigiant, jog esant poreikiui įstatymų pakeitimų dėl Seimo narių ir prezidento atostogų turėtų imtis patys parlamentarai, jie teigia, kad šiuo metu yra svarbesnių klausimų, o ir bandant įteisinti poilsio laiką būtų susidurta su įvairiais sunkumais. Diskusija dėl Seimo narių ir prezidento atostogų į viešąją erdvę sugrįžo Prezidentūrai pranešus, jog Gitanas Nausėda rugpjūčio 3–10 dienomis dirbs nuotoliniu būdu iš Madeiros.
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Aktualijos 2026-08-09
Inga Ruginienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Inga Ruginienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Vilniaus rajone – kraupus nužudymas, sureagavo Ruginienė: siūlys griežtinti atsakomybę

Vilniaus rajone, kaip įtariama, vyrui nužudžius savo sugyventinę, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė siūlo įtvirtinti ilgalaikį apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderį. Siekiant sustiprinti nuo smurto nukentėjusių asmenų apsaugą ir pagalbą, ministerija rengia Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo pakeitimus.
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Kriminalai 2026-08-05
Audros Vilniuje padariniai (R. Riabovo nuotr.) (BNS nuotr.) Audros Vilniuje padariniai (R. Riabovo nuotr.) (BNS nuotr.)

Trijose Vilniaus rajono seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija

Dėl audros padarinių trijose Vilniaus rajono seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija. „Savaitgalio audra skaudžiai palietė dalį Vilniaus rajono gyventojų. Po nuolatinio situacijos vertinimo šiandien priėmiau sprendimą skelbti ekstremaliąją situaciją labiausiai nukentėjusiose Avižienių, Riešės ir Zujūnų seniūnijose“, – antradienį feisbuke pranešė Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duchnevičius.
Aktualijos 2026-08-04
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Mindaugas Sinkevičius (Julius Kalinskas nuotr.) (ELTA nuotr.) Mindaugas Sinkevičius (Julius Kalinskas nuotr.) (ELTA nuotr.)

Po premjero siūlymo – sprendimas dėl Lomonosovo mokyklose bus priimtas iki rugpjūčio pabaigos

Premjerui siūlant iš ugdymo programų išbraukti Rusijos mokslininką ir rašytoją Michailą Lomonosovą, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) žada iki rugpjūčio pabaigos apsvarstyti šį pasiūlymą ir priimti sprendimą. „Programos pakeitimas atsisakant vieno ar kito autoriaus, kuris teikiamas kaip pavyzdys mokytojo pasirinkimui, yra galimas padaryti dar iki prasidedant naujiems mokslo metams, – BNS pirmadienį perduotame komentare teigė ministerija.
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Aktualijos 2026-08-03
Lietuvos kultūros ministerija. ELTA / Dainius Labutis Lietuvos kultūros ministerija. ELTA / Dainius Labutis

Paaiškėjo, kas pradės eiti kultūros ministro atstovo spaudai pareigas

Kultūros ministro Luko Alsio atstovo spaudai pareigas nuo pirmadienio pradėjo eiti Justinas Argustas. „Patvirtinu, nuo šiandien pradedu dirbti Kultūros ministerijoje“, – BNS pirmadienį sakė J. Argustas. Anksčiau jis dirbo socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės patarėju viešiesiems ryšiams, taip pat buvo buvusio premjero Gintauto Palucko ir laikinojo premjero Rimanto Šadžiaus patarėju ryšių su visuomene ir žiniasklaidos klausimais.
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Aktualijos 2026-08-03
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo BNS Foto Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo BNS Foto
05:30

Vaikų teisės – apie 6 vaikų iš ukmergiškių šeimos atėmimą: kokiu atveju sprendimą atšauktų?

Kauno klinikose mirus dviejų mėnesių kūdikiui, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba sako, kad sprendimas iš ukmergiškių šeimos paimti jų kitus šešis vaikus galėtų būti atšauktas, jei tėvai sutiktų bendradarbiauti. „Priimti yra sprendimai (paimti vaikus – BNS), tačiau kviečiame ir tikimės, ir labai laukiame tėvų bendradarbiavimo“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė.
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Aktualijos 2026-07-30
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Socialdemokratų partijos, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos bei Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovų derybos (nuotr. Roberto Riabovo) Socialdemokratų partijos, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos bei Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovų derybos (nuotr. Roberto Riabovo)

Veryga: partijų susitarimas dėl gynybos finansavimo po 2030 metų būtų tik simbolinis

 „Valstiečių“ vedlys Aurelijus Veryga sako, kad partijų susitarimas dėl gynybos finansavimo po 2030 metų būtų gražus gestas, tačiau tai neužkirstų kelio būsimoms valdžioms priimti kitokius sprendimus.
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Aktualijos 2026-07-29
Mindaugas Sinkevičius. Seimas tvirtina XXI Vyriausybės programą (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Mindaugas Sinkevičius. Seimas tvirtina XXI Vyriausybės programą (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Premjeras: svarbiausia padėti dešimtokams pasirengti PUPP, o ne kelti reikalavimų karteles

 Prezidentui vetavus siūlymą atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dėmesys šiuo metu turėtų būti sutelktas ne į kartelės nustatymą, o pagalbą mokiniams pasirengti šiems patikrinimams. „Mes turime galvoti, kas nepadaryta iki to įvertinimo, o ne tiktai galvoti apie slenkstį, jo pritaikymą, kad visi jį galėtų peržengti. Kažkas neveikia, akivaizdu“, – antradienį žurnalistams Prezidentūroje sakė M. Sinkevičius.
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Aktualijos 2026-07-28
Į pirmąjį Vyriausybės posėdį susirinko Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Į pirmąjį Vyriausybės posėdį susirinko Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Sinkevičius apie gynybos finansavimą: liksime 5 proc. klube

Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Vyriausybė ir prezidentas Gitanas Nausėda laikosi pozicijos gynybai ir toliau skirti ne mažiau kaip 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). „Nediskutavome intensyviai apie kitų metų (valstybės biudžeto – BNS) dydžius, bet akivaizdu, kad ir prezidentas, ir aš laikomės aiškios pozicijos, kad mes liekame ir liksime 5 proc. klube. Kas bus po kablelio, kol kas per anksti pasakyti“, – antradienį Prezidentūroje žurnalistams sakė ministras pirmininkas.
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Aktualijos 2026-07-28
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Koalicijos sutarties pasirašymas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Koalicijos sutarties pasirašymas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Virginijus Sinkevičius: EŽTT sprendimai leidžia galvoti, kad Lietuvoje veikė CŽA kalėjimas

Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad pralaimėtos bylos Europos Žmogaus Teisių Teisme (EŽTT) leidžia daryti prielaidą, kad Lietuvoje iš tiesų veikė Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) kalėjimas. Tačiau, politiko teigimu, pradėjus parlamentinį tyrimą, kyla rizika, kad jis būtų politizuotas. „Akivaizdu, kad jeigu yra teismų sprendimai, kuriuos Lietuva pralaimi, tai sakyti, kad nieko nebuvo, yra neįmanoma“, – žurnalistams šeštadienį sakė V. Sinkevičius.
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Aktualijos 2026-07-25
Prasidėjo demokratų suvažiavimas, sveikinimą tarė LSDP lyderiai (BNS nuotr.) Prasidėjo demokratų suvažiavimas, sveikinimą tarė LSDP lyderiai (BNS nuotr.)

„Vardan Lietuvos“ suvažiavime Linas Kukuraitis dėkojo Skverneliui, partiją palygino su apaštalais

Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis partijos suvažiavime šeštadienį išreiškė padėką korupcija įtariamam buvusiam Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vedliui Sauliui Skverneliui. „Norisi padėkoti ir Sauliui Skverneliui. Jis yra viena iš priežasčių, dėl ko mes esame kartu ir jo lyderystė tikrai buvo įspūdinga tiek mūsų partijoje, tiek bendrai mūsų visuomenėje“, – suvažiavime šeštadienį sakė ministras.
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Aktualijos 2026-07-25
Koalicijos sutarties pasirašymas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Koalicijos sutarties pasirašymas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderiu išrinktas Virginijus Sinkevičius

Valdančioji Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ šeštadienį suvažiavime nuolatiniu partijos pirmininku išrinko šiuo metu laikinai šias pareigas ėjusį europarlamentarą Virginijų Sinkevičių. V. Sinkevičius demokratams vadovaus ateinančius ketverius metus. Naujasis partijos vedlys rinkimuose rungėsi su sveikatos apsaugos ministru, Seimo nariu Linu Kukuraičiu.
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Aktualijos 2026-07-25
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Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ visuotinis narių suvažiavimas. Orestas Gurevičius / ELTA Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ visuotinis narių suvažiavimas. Orestas Gurevičius / ELTA

Virginijus Sinkevičius: „Vardan Lietuvos“ niekada nebuvo ir nebus vieno žmogaus partija

Laikinasis partijos lyderis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius sako, kad Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ yra pasirinkimas, kurio Lietuvai šiuo metu reikia labiausiai. „Ačiū, kad jūs nepasiduodate, o kartu mes kursime, kartu su Lietuvos žmonėmis mes pelnysime daug politinių pergalių, kurių Lietuva nusipelno. Nes mes esame tas pasirinkimas, kurio Lietuvai šiandien reikia labiausiai“, – partijos suvažiavime šeštadienį kalbėjo politikas.
Aktualijos 2026-07-25
Lietuvių kalbos egzaminas Andrius Ufartas/ELTA Lietuvių kalbos egzaminas Andrius Ufartas/ELTA

Prezidentūra: turi būti sukurta pagalbos sistema kartelės nepasiekiantiems dešimtokams

Prezidentas tikisi, kad per trejus metus bus sukurta veiksminga pagalbos sistema Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) kartelės nepasiekiantiems mokiniams, sako šalies vadovo patarėja Jūratė Litvinaitė. „Tikimės, kad (švietimo – BNS) ministrė supras, kad reikia nedelsiant sukurti pagalbos sistemą.
(5)
Aktualijos 2026-07-24
Robertas Kaunas (nuotr. Josvydo Elinsko) Robertas Kaunas (nuotr. Josvydo Elinsko)

Robertas Kaunas: Rusija dairosi naujų taikinių Baltijos regione

Rusijai nepasiekiant pergalės kare Ukrainoje, anot krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, Kremlius ieško kitos galimybės pasiekti naują laimėjimą ir artimiausiu taikiniu laiko Baltijos regioną, Lenkiją.
(8)
Aktualijos 2026-07-20
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Mindaugas Sinkevičius (Julius Kalinskas nuotr.) (ELTA nuotr.) Mindaugas Sinkevičius (Julius Kalinskas nuotr.) (ELTA nuotr.)

Kaip bus saugomas Sinkevičius: „Dar daugiau išvykų iš Vilniaus“

Premjerui Mindaugui Sinkevičiui su šeima nusprendus likti gyventi bute Jonavoje ir nesikelti į rezidenciją Turniškėse, Vadovybės apsaugos tarnyba (VAT) žada prisitaikyti prie politiko sprendimo ir tikina, kad tai papildomų sunkumų nesukels. „Tiesiog teks kitaip organizuoti darbą ir turėti dar daugiau išvykų iš Vilniaus. (...) Mums tai ne naujiena, mokame dirbti ir nuolat saugomuose objektuose, ir laikinuose objektuose. Tarnyba žino, kaip apsaugą organizuoti vienu ar kitu atveju.
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Aktualijos 2026-07-20
Orinta Leiputė (P. Peleckio nuotr.) BNS Foto Orinta Leiputė (P. Peleckio nuotr.) BNS Foto

Vilkauskui atsisakius trauktis iš pareigų – griežta Leiputės žinutė: trukdo partijos darbui

Seimo Kultūros komiteto pirmininkui Kęstučiui Vilkauskui atsisakius trauktis iš pareigų, Socialdemokratų partijos frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė bendrapartiečio veiksmus vadina trumparegiškais bei trukdymu partijos darbui. „Man tikrai nėra aišku, kokie jo motyvai.
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Aktualijos 2026-07-15
Į pirmąjį Vyriausybės posėdį susirinko Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Į pirmąjį Vyriausybės posėdį susirinko Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Sinkevičiaus Vyriausybė pradeda darbą: susirinko į pirmąjį posėdį

Premjero Mindaugo Sinkevičiaus Ministrų kabinetas trečiadienį susirinko į pirmąjį posėdį. „Pirmiausia, turbūt reikia mus visus pasveikinti su Vyriausybės darbo pradžia, su sėkmingai įveikta procedūra Seime, patvirtinta Vyriausybės programa. (...) Po programos patvirtinimo laukia Vyriausybės programos priemonių planas ir jo parengimas“, – posėdžio pradžioje kalbėjo ministras pirmininkas.
Aktualijos 2026-07-15
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Saulius Skvernelis (nuotr. Elta) Saulius Skvernelis (nuotr. Elta)
02:42

Skvernelis sulaukė laiškų iš Baltarusijos: pakvietė jį atvykti

Korupcija įtariamas ir apykoję turintis nešioti Seimo narys Saulius Skvernelis sako, kad Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byla įgijo politinį atspalvį. „Byla įgijo politinį atspalvį ir tie veiksmai, kurie yra daromi per paskutinius kelis mėnesius, akivaizdžiai parodo, kad mes jau turime politinę bylą“, – žurnalistams antradienį Seime sakė politikas. Jis teigė turėjęs „daug iliuzijų, naivumo“ dėl nešališko ir objektyvaus tyrimo, tačiau dabar nebegalintis to tikėtis.
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Aktualijos 2026-07-14
Karas Ukrainoje (ELTA) Žygimantas Gedvila/ELTA Karas Ukrainoje (ELTA) Žygimantas Gedvila/ELTA

Lietuva Ukrainai perduos medicinos atsargų už daugiau kaip 412 tūkst. eurų

Lietuva Ukrainai perduos medicinos atsargų už daugiau nei 412 tūkst. eurų, trečiadienį nusprendė Ministrų kabinetas. Pasak projektą parengusios Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM), toks siūlymas pateiktas atsižvelgus į gautus Ukrainos nacionalinės medicinos mokslų akademijos M. M. Amosovo nacionalinio širdies ir kraujagyslių chirurgijos ir paveldimos patologijos mokslinio centro bei Ukrainos ambasados Lietuvoje prašymus dėl humanitarinės pagalbos.
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Aktualijos 2026-07-08
Linas Kukuraitis (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo) Linas Kukuraitis (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
27:30

Naujasis sveikatos ministras Kukuraitis įvardijo planą dėl eilių pas gydytojus

Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako sieksiantis, kad per dvejus metus eilės pas gydytojus sumažėtų bent 30 procentų. „Bent kol kas mano toks pirminis (planas – BNS) yra nuo dabar nuimto paveikslo, kad po dviejų metų mes turėtume bent 30 proc. mažesnes (eiles – BNS)“, – trečiadienį Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos posėdyje kalbėjo politikas.
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Aktualijos 2026-07-08
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Vaiko pinigai BNS Foto Vaiko pinigai BNS Foto

Gediminas Šimkus: vaiko priežiūros išmokų pririšimas prie pajamų – svarstytinas pasiūlymas

Premjero posto siekiančiam socialdemokratui Mindaugui Sinkevičiui žadant ieškoti būdų, kad nuo kitų metų mažamečių tėvams būtų mokama jų buvusioms pajamoms lygi vaiko priežiūros išmoka, Lietuvos banko (LB) vadovas Gediminas Šimkus sako, kad toks siūlymas vertas diskusijų. Vis dėlto, anot jo, būtina atsižvelgti į valstybės finansines galimybes. „Esame susidūrę su panašiu siūlymu, turbūt įgyvendintu prieš kelerius metus, kurio buvo atsisakyta.
2026-06-17
Gediminas Šimkus (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Gediminas Šimkus (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Šimkus: antrąjį ketvirtį iš pensijų kaupimo pasitrauks mažiau gyventojų

 Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad gyventojai ir toliau traukiasi iš pensijų kaupimo antrojoje pakopoje, tačiau antrąjį ketvirtį jų turėtų būti mažiau nei pirmąjį. „Liko gana mažai palaukti, kad nereikėtų prognozuoti, o pamatytume realiais skaičiais, kas ten yra. Vienareikšmiškai, tai bus kur kas mažesni skaičiai, bet, mūsų žiniomis, atsiėmimas toliau vyksta“, – LRT laidoje „Dienos tema“ trečiadienį kalbėjo G. Šimkus.
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2026-06-17
Socialdemokratai ir demokratai pradėjo derybas dėl valdančiosios koalicijos (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Socialdemokratai ir demokratai pradėjo derybas dėl valdančiosios koalicijos (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Iš demokratų – naujausia žinia dėl koalicinės sutarties

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ valdyba trečiadienį pritarė naujos koalicijos su socialdemokratais ir „valstiečiais“ sutarčiai. „Valdyba vienbalsiai pritarė, kad rytoj Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ įgaliotas frakcijos seniūnas pasirašys koalicijos sutartį“, – po demokratų valdybos posėdžio BNS sakė laikinasis demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius. „Valstiečių“ ir socialdemokratų tarybos koalicinei sutarčiai pritarė antradienį.
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Aktualijos 2026-06-17
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Gitanas Nausėda Žygimantas Gedvila/ELTA Gitanas Nausėda Žygimantas Gedvila/ELTA

Ekspertė įvertino Nausėdos kalbą: yra ir teigiamas dalykas, ir nelabai

Viešojo kalbėjimo ekspertė Neringa Bliūdžiūtė sako, kad šalies vadovo Gitano Nausėdos metinis pranešimas kuria stipraus, tačiau užgaulaus prezidento įvaizdį. Kita vertus, valstybės vadovui pavyko išlaikyti aiškų naratyvą, aktualizuoti saugumo situaciją, tačiau trūko konkretumo ir asmeninės atsakomybės prisiėmimo.
Aktualijos 2026-06-16
Raminta Popovienė. ELTA / Jonas Balčiūnas Raminta Popovienė. ELTA / Jonas Balčiūnas

Popovienė: svarbiausia užtikrinti sklandžią VBE sesijos eigą, nepriimti sprendimų „karšta galva“

Kilus diskusijoms ir klausimams dėl valstybinių brandos egzaminų (VBE) organizavimo, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė pabrėžia, kad vykstant sesijai svarbiausia užtikrinti sklandžią jos eigą ir nepriimti staigių sprendimų „karšta galva“. „Šiandien esame pačiame svarbiausiame ir jautriausiame etape – vyksta egzaminų sesija, nuo kurios tiesiogiai priklauso tūkstančių jaunų žmonių ateities pasirinkimai.
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Aktualijos 2026-06-12
Raminta Popovienė (nuotr. Roberto Riabovo) Raminta Popovienė (nuotr. Roberto Riabovo)

Ministrė: NŠA paviešintos neįvykusio egzamino užduotys – nepriimtina klaida

Nacionalinei švietimo agentūrai (NŠA) per klaidą paviešinus dar neįvykusio inžinerinių technologijų egzamino užduotis, švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad tai – nepriimtina klaida. Kita vertus, anot jos, svarbiausia, kad tokioms rizikoms buvo pasiruošta. „Vertinu tai kaip nepriimtiną klaidą, kurios egzaminų organizavimo procese neturi pasitaikyti“, – ketvirtadienį BNS raštu perduotame komentare sako ministrė.
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Aktualijos 2026-06-11
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Lietuvių kalbos egzaminas Andrius Ufartas/ELTA Lietuvių kalbos egzaminas Andrius Ufartas/ELTA

Prezidentūra nepritaria siūlymui švelninti brandos reikalavimus: trys egzaminai turi likti

Prezidentūra nepalaiko valdančiųjų socialdemokratų siūlymo atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. „Trys egzaminai tikrai turėtų likti“, – Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje trečiadienį sakė prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė.
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Aktualijos 2026-06-10
Raimundas Vaikšnoras (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Raimundas Vaikšnoras (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Raimundas Vaikšnoras pasiuntė žinią dėl visuotinio šaukimo

Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras sako, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių vyrų. Taip jis kalbėjo viešojoje erdvėje vėl kilus diskusijai dėl visuotinio šaukimo, įskaitant ir moteris. „Mano, kaip Lietuvos kariuomenės vado, vertinimu, šiuo metu kariuomenės poreikiams užtikrinti pakanka šaukiamojo amžiaus vyrų. Tuo labiau, kai reikšmingą dalį tarnybą pradedančių jaunuolių sudaro savanoriai“, – antradienį feisbuke rašė R. Vaikšnoras.
Aktualijos 2026-06-09
Virginijus Sinkevičius (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) Virginijus Sinkevičius (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)

Demokratų lyderis: dauguma partijos skyrių pritaria deryboms dėl prisijungimo prie koalicijos

Socialdemokratams kviečiant Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“ prisijungti prie valdančiosios koalicijos, pastarosios politinės jėgos lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad dauguma partijos skyrių pritaria siūlymui pradėti derybas. „Dauguma skyrių pritarė pradėti derybas. Jie formuoja mandatą valdybai, kuri rytoj suformuos galutinį mandatą, jį priims, kartu patvirtins ir derybinę grupę“, – LRT laidoje „Dienos tema“ pirmadienį sakė europarlamentaras.
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Aktualijos 2026-06-08
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Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr. Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

Lietuva skiria 45,4 tūkst. eurų teisinėms išlaidos byloje prieš Baltarusiją

Ministrų kabinetas trečiadienį nutarė Teisingumo ministerijai skirti 45,4 tūkst. eurų apmokėti teisines paslaugas atstovaujant Lietuvai tarpvalstybinėje byloje prieš Baltarusiją dėl neteisėto migrantų įvežimo. Iš viso ministerijai iš Vyriausybės rezervo skirta 46,3 tūkst. eurų išlaidoms vykdant arbitražų ar teismų sprendimus. Kiti 900 eurų numatyti advokato paslaugų apmokėjimui administracinėje byloje Vilniaus apygardos teisme.
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2026-06-03
Lietuvos Respublikos Vyriausybė (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo) Lietuvos Respublikos Vyriausybė (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)

Vyriausybė siūlo skirti Lastauską ambasadoriumi Egipte

Ministrų kabinetas trečiadienį nusprendė siūlyti prezidentui skirti Valdą Lastauską Lietuvos ambasadoriumi Egipte, Afrikos Sąjungai, Arabų Lygai ir Jordanijai. V. Lastauskas darbą Kaire turėtų pradėti nuo liepos 13 dienos. Ambasadoriaus pareigas Egipte iki praėjusių metų rugpjūčio 22 dienos ėjo Artūras Gailiūnas. Šiuo metu laikinojo reikalų patikėtinio funkcijas vykdo pirmasis sekretorius Darius Nevulis.
Aktualijos 2026-06-03
Artūras Visockas. ELTA / Josvydas Elinskas Artūras Visockas. ELTA / Josvydas Elinskas

Šiaulių merui Visockui – nemaloni žinia

Nustatydamas atlygį savivaldybei priklausančios bendrovės „Šiaulių šviesa“ direktoriui Tomui Petreikiui, Šiaulių miesto meras Artūras Visockas supainiojo viešuosius ir privačius interesus, antradienį nusprendė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). „Įvertinusi aplinkybes (komisija – BNS) konstatavo, kad ponas Artūras Visockas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 straipsnio pirmą ir antrą dalis.
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Aktualijos 2026-06-02
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Julija Svyrydenko (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) Julija Svyrydenko (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)

Svyrydenko: kovoje su Rusijos dronais ir propaganda būtinas glaudus bendradarbiavimas\

Į Aljanso rytines šalis pastaruoju metu vis įskrendant koviniams dronams, Ukrainos ministrė pirmininkė pabrėžia, kad tokių incidentų akivaizdoje bei kovoje su Rusijos skleidžiama propaganda svarbu, kad partneriai šiais klausimais bendrautų su Kyjivu. „Dėl Kaliningrado sudėtinga komentuoti, manau, jog matome Rusijos propagandos rezultatus Lietuvos teritorijoje. Šiandien apie tai kalbėjome.
Aktualijos 2026-06-01
INTERVIU
INTERVIU
Raminta Popovienė (nuotr. Roberto Riabovo) Raminta Popovienė (nuotr. Roberto Riabovo)

Popovienė sako, kad egzaminų rezultatai šiemet nesikeis: „Koregavome išlaikymo kartelę ir peržiūrėjome užduotis“

Prezidentūrai raginant įstatymu reguliuoti telefonų naudojimą mokyklose, švietimo ministrė Raminta Popovienė toliau laikosi pozicijos, kad šiuo metu galiojanti tvarka yra tinkama, tačiau žada ateityje įvertinti jos veiksmingumą. Anot jos, pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas parengtos mokyklų tvarkos yra pakankamai vieningos. „Laikysiuosi savo nuomonės, kad vis tiek tvarka yra viena. Mokykla turi pasirengti tvarkos aprašą.
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Aktualijos 2026-05-29
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