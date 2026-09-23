Nausėda apie KAM surengtą šventę: tokie dalykai diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą

„Tokie dalykai kompromituoja ir diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą. Tikiuosi principingo KAM požiūrio. Tai negali kartotis“, – šalies vadovo poziciją BNS perdavė jo patarėjas Frederikas Jansonas.
„Ministras (Robertas – BNS) Kaunas asmeniškai turi imtis veiksmų, kad lėšos, skirtos gynybai, būtų naudojamos protingai ir skaidriai“, – teigė prezidentas.
Ministerija surengė vakarėlį už beveik 50 tūkst.
Apie ministerijos surengtą vakarėlį trečiadienį paskelbė naujienų portalas „Lrytas“ ir „Lietuvos ryto“ televizijos laida „Reporteris“.
Ministerijos darbuotojams skirtas renginys „KAM bendruomenės susitikimas“ rugsėjo 10 dieną vyko Vilniaus Bokšto skvere, jame dalyvavo apie 200 žmonių.
Galutinė renginio sąmata siekė 47 tūkst. 559 eurus, iš jų 44 tūkst. 994 eurai – KAM lėšos, likę – renginio dalyvių.
Šios lėšos skirtos vietos nuomai, maitinimo paslaugoms, muzikos grupės „Baltos varnos“, atlikėjo Donato Montvydo, iliuzionisto Antono Lavrentjevo pasirodymams, kitoms renginio aptarnavimo paslaugoms.
KAM teigimu, šventė surengta siekiant stiprinti darbuotojų tarpusavio ryšius, bendradarbiavimą ir bendruomeniškumą.
Pasak portalo, pernai, kuomet KAM vadovavo socialdemokratė Dovilė Šakalienė, tokios šventės buvo atsisakyta, o kai jai vadovavo konservatoriai, šventė vykdavo tik ministerijos erdvėse, už kelis kartus mažesnę sumą.
Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38 proc. BVP, apie 4,8 mlrd. eurų.
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rinkimus. Dabar jau matosi pasekmės. Nausėda su LSDP mokesčių pinigus švaisto kur tik nori ir vieni kitais piktinasi,nes niekas jų suvaldyti negali,kol jie vis dar valdžioje,deja.