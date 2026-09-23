Lenkija žada pagalbą Lietuvai Rusijos puolimo atveju: ne tik evakuotų gyventojus, bet ir ragintų aktyvuoti NATO 5-ąjį straipsnį

Vladislovas Kosiniakas-Kamyšas tai pareiškė lankydamasis Dorohusko–Jagodino pasienio kontrolės punkte prie sienos su Ukraina, po neseniai šiame regione surengtų Rusijos dronų atakų, rašo „TVP World“.
Jis priminė Lenkijos patirtį priimant 3 mln. ukrainiečių pabėgėlių po to, kai 2022 metais Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.
Ne tik evakuotų gyventojus, bet ir ragintų aktyvuoti NATO 5-ąjį straipsnį
Paklaustas, ar Lenkija padėtų Lietuvai evakuoti civilius gyventojus Rusijos užpuolimo atveju, V. Kosiniakas-Kamyšas atsakė: „Lenkija padės. Lenkai padės, valstybės institucijos padės.“
„Jei būtų užpulta kuri nors Baltijos valstybė, pavyzdžiui, Lietuva, Latvija ar Estija, ragintume aktyvuoti 5-ąjį straipsnį“, – sakė jis, turėdamas omenyje NATO kolektyvinės gynybos nuostatą.
Lenkija ir trys Baltijos valstybės nerimauja, kad Rusija gali nusitaikyti į jas, nepaisant jų narystės transatlantiniame kariniame aljanse.
V. Kosiniakas-Kamyšas pabrėžė, kad „pagalba civiliams gyventojams yra ne tik teisinė pareiga, bet ir padorumo bei žmogiškumo reikalas“.
Kartu su juo kalbėjęs Lenkijos vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis pareiškė, kad Varšuva „bus pasirengusi tokiai situacijai“, tačiau išreiškė viltį, jog jos niekada nebus.
Lietuvos ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pirmadienį BBC laidai „Newsnight“ sakė, kad šalis rengiasi keliems galimiems scenarijams potencialaus Rusijos išpuolio atveju, įskaitant Vilniaus gyventojų evakuaciją.
M. Sinkevičius teigė, kad evakuacija būtų pradėta nuo sostinės, o pirmenybė būtų teikiama žmonėms su negalia ir vyresnio amžiaus gyventojams.
Tuo metu Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda antradienį socialiniame tinkle „X“ paskelbė, kad nauja JAV karių rotacija „jau vyksta į Lietuvą“.
Pasirengimas visoje Europoje
Lietuvos nenumatytų situacijų planai yra platesnių visoje Europoje dedamų pastangų pasirengti galimam konfliktui dalis.
Lenkija plečia slėptuvių tinklą, o Varšuva planuoja pritaikyti savo metro sistemą taip, kad krizės atveju joje galėtų prisiglausti apie 100 tūkst. žmonių. Nacionalinė informacinė sistema taip pat padeda gyventojams rasti artimiausias slėptuves.
Šiais metais dešimt Europos valstybių, įskaitant Lenkiją, Lietuvą, Vokietiją, Suomiją ir Norvegiją, susitarė rengti suderintus tarpvalstybinės evakuacijos planus, apimančius transportą, sienų kontrolę ir evakuacijos koridorius.
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