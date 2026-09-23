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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Niujorke – netikėtas Lenkijos ir Baltarusijos ministrų susitikimas: štai kas buvo aptarta

2026-09-23 11:02 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-23 11:02
Pridėkite kaip šaltinį Google

Niujorke antradienį įvyko neeilinis Lenkijos užsienio reikalų ministro Radoslawo Sikorskio ir jo kolegos iš Baltarusijos Maksimo Ryženkovo susitikimas.

Radoslawas Sikorskis (nuotr. Telegram)
GALERIJA (13)

Niujorke antradienį įvyko neeilinis Lenkijos užsienio reikalų ministro Radoslawo Sikorskio ir jo kolegos iš Baltarusijos Maksimo Ryženkovo susitikimas.

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Abiejų kaimynių santykiai ypač įtempti tapo po to, kai Baltarusija 2021 metais nusprendė atsakyti į ES sankcijas Minskui darydama migracinį spaudimą Europos Sąjungai. Tuo tikslu Baltarusija pakvietė į šalį tūkstančius migrantų, žadėdama jiems neva lengvą galimybę patekti į ES per Lenkijos ir Lietuvos sienas. Jau kelerius metus Lenkija siekia apsaugoti sieną, siųsdama karių ir policijos pajėgų pasieniečiams padėti, o galiausiai prie sienos su Baltarusija pastatė modernią tvorą, padėjusią smarkiai sumažinti neteisėtų sienos kirtimų skaičių.

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Be to, Varšuva kaltino Minską tyliai remiant Rusiją jos kare prieš Ukrainą ir kartu su Maskva vykdant hibridines operacijas prieš Vakarų šalis.

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Komentuodamas neįprastą susitikimą, Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis sakė, kad „JT yra neutrali erdvė“, suteikianti galimybę susitikti ir su šalių, su kuriomis Lenkijos santykiai nėra sureguliuoti, pareigūnais.

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(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Aliaksandras Lukašenka (Baltarusijos lyderio svetainėje skelbiamos nuotraukos)

Štai kas buvo aptarta

„Tai pirmasis, įvadinis susitikimas, tačiau susitikimai taip pat vyksta tarp kitų ministerijų ir kitais lygiais. Netrukus Minske atidarysime naują ambasados pastatą. Kai kaimynė nori atšilimo ir geresnių santykių, Lenkija visada yra pirmoji, kuri tam pritaria“, – sakė jis.

Pasak R. Sikorskio, per pokalbį aptarta padėtis pasienyje ir regiono saugumas.

Vienam žurnalistui pastebėjus, kad paskutinis abiejų šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas greičiausiai vyko dar 2016 metais, R. Sikorskis atsakė, kad „padėtis pasienyje dabar yra labiau normalizuota nei anksčiau... tačiau taip pat matėme paleistus politinius kalinius, tarp jų – žurnalistą ir Baltarusijos lenkų mažumos atstovą Andrzejų Poczobutą, kuris Baltarusijos kalėjime buvo laikomas kiek daugiau nei penkerius metus“.

„Mūsų kaimynai gali daryti daugiau, jie turi daugiau priežasčių bandyti stabilizuoti savo santykius“, – tęsė R. Sikorskis, tačiau nuo Baltarusijos prezidento Aleksandro Lukašenkos režimo pripažinimo susilaikė.

„Mes, kaip valstybė, pripažįstame kitas valstybes, o ne jų vyriausybes“, – sakė jis.

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Hahaha
Hahaha
2026-09-23 11:41
Per Gdansko uosta bus eksportuojamos BY trąšos. Kas neaišku? Mūsų pavilioniai toliau žvygaus kaip visada. Gėda ir bėda. Baust reikia už kenkimą valstybei tokius.
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PL diplomatija dar veikia
PL diplomatija dar veikia
2026-09-23 11:25
Lenkija veikia civilizuotai, didina savo saugumą ir stiprina ekonomiką santykiuose su kaimynais, o mūsų vertybiniai kvaileliai šoka pagal svetimą dudelę, bet dažniausiai pagal Putino...
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MS, - LR pasirengusi "kautis"
MS, - LR pasirengusi "kautis"
2026-09-23 11:52
Tarpgalaktinės kautynės prasideda!
Ačiū Dievui, kad BBC auditorija beveik nežino, kur yra Lietuva ir kas duoda tokius interviu. Jei čia kalbėtų tarpgalaktikų komisaras A. Kubilius, smagiai pasijuoktume.
Šiuo atveju kalba mūsų premjeras M. Sinkevičius, kurio komanda nesugeba atskirti, ar skrenda paukštis, ar dronas, o gal dronpaukštis! Skrenda balionai ar cigarečių blokas?
O kad būtų dar linksmiau, kitas socdemų lyderis R. Kaunas teigia, kad dronas buvo be sprogmens, o praėjus 30 minučių jau sako, kad jis - su užtaisu.
Gerai, kad mūsų Lietuvos nežino, nes jei tą informaciją perskaitytų, visam pasauliui būtų gėda.
Kautis tai kautis - tik su kuo ir prieš ką, zuikučiai?
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