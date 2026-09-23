Prezidentūra apie galimą baltarusiškų trąšų tranzitą: tai būtų moralinis pažeminimas

„Bet koks (Europos Sąjungos – BNS) sankcijų pažeidimas turėtų moralinį aspektą – ir teisinį, ir tuo pačiu finansinį. (...) Savotiškas moralinis pažeminimas būtų“, – LRT radijui trečiadienį sakė prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis.
Prezidento patarėjas apie galimą baltarusiškų trąšų tranzitą: tai būtų moralinis pažeminimas
Vis dėlto jis pabrėžė, jog „Belaruskalij“ trąšos nebūtinai keliautų per Lietuvą ir Klaipėdos uostą, kaip anksčiau, ir neigė, kad dėl to JAV Lietuvai daro spaudimą.
„Tai yra JAV ir Baltarusijos klausimas. Tranzitas, jeigu jis eitų, tai nebūtinai jis turi būti per Lietuvos teritoriją, tai kodėl mes specifiškai turime būti informuojami?“, – aiškino D. Matulionis.
„Mes žinome, kad Amerika yra suinteresuota pigiomis baltarusiškomis trąšomis ir apie tai buvo kalbėta. (...) Nėra taip, kad kažkas kažkokias sąlygas keltų ar spaustų“, – pridūrė Gitano Nausėdos patarėjas.
D. Matulionis kartojo, kad apie tai tiek anksčiau, tiek praėjusią savaitę buvo kalbėta su Vilniuje apsilankiusiu JAV specialiuoju pasiuntiniu Minskui Johnu Coale'u.
„Noriu patikinti, kad tai nebuvo spaudimo forma. Tai (buvo – BNS) konstatavimas, kad Amerikai būtų naudinga, ir klausimas, kaip mes reaguotume“, – sakė prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais.
Vis dėlto D. Matulionis pripažino, jog dėl baltarusiškų trąšų tranzito JAV kalbasi ir su kitomis regiono valstybėmis, tačiau, anot jo, „kol kas mes visi laikomės vieningai“.
„Mes nenorėtume, kad amerikiečiai vežtų kalio trąšas per Rusiją, nes tai būtų papildomos pajamos Rusijos karo mašinai. Kalbamasi ne tik su mumis, kalbamasi ir su kitomis regiono valstybėmis, bet kol kas mes visi laikomės vieningai ir jokio čia nusileidimo aš nematau nei iš mūsų, nei iš kitų kaimyninių valstybių“, – tikino jis.
Be to, D. Matulionis atkreipė dėmesį, kad pats Aliaksandras Lukašenka pripažino, jog Baltarusija šiuo metu neturi tiek kalio trąšų, kad galėtų jas eksportuoti į JAV.
„Pats Lukašenka pasakė, kad neturi pajėgumų. Jeigu iš tikrųjų vyksta kažkokios derybos, tai tas nebūtų išėję į viešumą. Matyt, kad vyresnysis brolis (Rusija – BNS) pasakė, kad jūs neužsižaiskit su Amerika“, – kalbėjo D. Matulionis.
„Jeigu amerikiečiams pavyktų Baltarusiją atitraukti nuo Rusijos, tai, be abejo, būtų esminis pokytis, ir čia mes linkime sėkmės, bet mes matome, kad tai sudėtinga, nes 32 metus Lukašenka yra valdžioje ir buvo tokių bandymų ir anksčiau. (...) Sveikiname pastangas, dar penki mėnesiai (vasario pabaigoje baigsis ES sankcijos baltarusiškoms trąšoms, iki šiol jos kasmet buvo pratęsiamos – BNS) ir situacija gali keistis“, – kalbėjo prezidento patarėjas.
Jis spekuliacijomis pavadino viešojoje erdvėje išsakomus svarstymus, kad amerikiečių karių grįžimas į Lietuvą yra siejamas su galimu Baltarusijos kalio trąšų tranzitu.
„Daug buvo spekuliacijų, kad jis (amerikiečių karių Lietuvoje klausimas – BNS) siejamas su kalio trąšų klausimu, – kalbėjo prezidento patarėjas. – Amerikiečiai, matydami mūsų transatlantinį nusiteikimą santykius su Amerika vystyti, priėmė sprendimą dar nepasibaigus karo sekretoriaus Hegsetho (Pito Hegseto – BNS) inicijuotai pajėgų peržiūrai Europoje. Tai yra tikrai svarbus sprendimas.“
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Baltarusiškų trašų tranzitas per Lietuvą būtų naudingas JAV,-bet nenaudingas Rusijai.
Lietuva turės apsispręsti...