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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Taranavo BMW, neteko rato, bet šypsenos – ne: neblaivi vairuotoja nustebino net pareigūnus

2026-09-23 10:43 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-23 10:43
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Lenkijoje artimiausius tris mėnesius suėmime praleis 34 metų moteris, kuri praėjusią savaitę sukėlė pavojingą eismo įvykį greitkelyje S17, netoli Otwocko, Mazovijos vaivadijoje. „Škoda“ vairavusi moteris iš pradžių rėžėsi į BMW, o vėliau atsitrenkė į apsauginius kelio atitvarus. Savo kelionę ji baigė už 400 metrų – važiuodama trimis ratais. Paaiškėjo, kad moteris buvo visiškai girta.

Taranavo BMW, neteko rato, bet šypsenos – ne: neblaivi vairuotoja nustebino pareigūnus | Scanpix nuotr.

Lenkijoje artimiausius tris mėnesius suėmime praleis 34 metų moteris, kuri praėjusią savaitę sukėlė pavojingą eismo įvykį greitkelyje S17, netoli Otwocko, Mazovijos vaivadijoje. „Škoda“ vairavusi moteris iš pradžių rėžėsi į BMW, o vėliau atsitrenkė į apsauginius kelio atitvarus. Savo kelionę ji baigė už 400 metrų – važiuodama trimis ratais. Paaiškėjo, kad moteris buvo visiškai girta.

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Praėjusį ketvirtadienį Otwocko policijos komisariato budėtojas gavo pranešimą apie eismo įvykį greitkelyje S17.

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Į įvykio vietą atvykę pareigūnai nustatė, kad 34 metų moteris, vairavusi „Škoda“ automobilį, vienu metu atsitrenkė į taisyklingai važiavusį BMW, o vėliau dideliu greičiu rėžėsi į apsauginius kelio atitvarus.

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Smūgis buvo toks stiprus, kad nuo moters automobilio visiškai atitrūko vienas ratas. Tačiau tai nesutrukdė 34 metų vairuotojai tęsti kelionės. Trimis ratais ji nuvažiavo dar daugiau kaip 400 metrų.

Turtinga moters pažeidimų istorija

Policijos pareigūnai nuo moters pajuto stiprų alkoholio kvapą. Patikrinus ją alkotesteriu ir vėliau atlikus kraujo tyrimą, nustatyta, kad jos organizme buvo daugiau kaip 2 promilės alkoholio.

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Policijos duomenų bazėse patikrinus 34 metų moters duomenis, paaiškėjo, kad jai galioja draudimas vairuoti transporto priemones, be to, yra priimtas sprendimas atimti jos teisę vairuoti.

Anksčiau moters buvimo vietą policija taip pat buvo bandžiusi nustatyti du kartus.

Sulaikyta moteris šypsojosi ir menkino įvykio rimtumą

Kaip pasakoja policijos pareigūnai, po eismo įvykio 34 metų moteris buvo puikios nuotaikos – šypsojosi ir visiškai nesureikšmino to, kas nutiko.

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Otwocko apylinkės prokuratūra moteriai pateikė kaltinimus dėl transporto priemonės vairavimo esant neblaiviai, kai galiojo draudimas vairuoti, taip pat dėl vairavimo nepaisant sprendimo atimti teisę vairuoti.

Moteris prisipažino padariusi jai inkriminuojamas nusikalstamas veikas, tačiau ir toliau menkino savo kaltę.

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