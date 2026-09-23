Taranavo BMW, neteko rato, bet šypsenos – ne: neblaivi vairuotoja nustebino net pareigūnus

Praėjusį ketvirtadienį Otwocko policijos komisariato budėtojas gavo pranešimą apie eismo įvykį greitkelyje S17.
Į įvykio vietą atvykę pareigūnai nustatė, kad 34 metų moteris, vairavusi „Škoda“ automobilį, vienu metu atsitrenkė į taisyklingai važiavusį BMW, o vėliau dideliu greičiu rėžėsi į apsauginius kelio atitvarus.
Smūgis buvo toks stiprus, kad nuo moters automobilio visiškai atitrūko vienas ratas. Tačiau tai nesutrukdė 34 metų vairuotojai tęsti kelionės. Trimis ratais ji nuvažiavo dar daugiau kaip 400 metrų.
Turtinga moters pažeidimų istorija
Policijos pareigūnai nuo moters pajuto stiprų alkoholio kvapą. Patikrinus ją alkotesteriu ir vėliau atlikus kraujo tyrimą, nustatyta, kad jos organizme buvo daugiau kaip 2 promilės alkoholio.
Policijos duomenų bazėse patikrinus 34 metų moters duomenis, paaiškėjo, kad jai galioja draudimas vairuoti transporto priemones, be to, yra priimtas sprendimas atimti jos teisę vairuoti.
Anksčiau moters buvimo vietą policija taip pat buvo bandžiusi nustatyti du kartus.
Sulaikyta moteris šypsojosi ir menkino įvykio rimtumą
Kaip pasakoja policijos pareigūnai, po eismo įvykio 34 metų moteris buvo puikios nuotaikos – šypsojosi ir visiškai nesureikšmino to, kas nutiko.
Otwocko apylinkės prokuratūra moteriai pateikė kaltinimus dėl transporto priemonės vairavimo esant neblaiviai, kai galiojo draudimas vairuoti, taip pat dėl vairavimo nepaisant sprendimo atimti teisę vairuoti.
Moteris prisipažino padariusi jai inkriminuojamas nusikalstamas veikas, tačiau ir toliau menkino savo kaltę.
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