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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Aliarmas Lenkijoje: pakelti naikintuvai, gyventojams išsiųsti perspėjimai

2026-09-23 09:21 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-23 09:21
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Dėl Rusijos atakos prieš Ukrainą Lenkijos kariuomenė trečiadienio rytą pranešė pakėlusi naikintuvus.

NATO naikintuvai (BNS nuotr.)
GALERIJA (7)

Dėl Rusijos atakos prieš Ukrainą Lenkijos kariuomenė trečiadienio rytą pranešė pakėlusi naikintuvus.

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„Antžeminės oro gynybos ir radiolokacinės žvalgybos sistemos pasiekė parengties būseną“, – pranešime nurodė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė.

Liublino vaivadijos gyventojams buvo išsiųstas Vyriausybinio saugumo centro (RCB) perspėjimas. Karinės aviacijos operacija baigėsi prieš 8 val. ryto, rašo „RMF24“.

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Apie pradėtas taikyti procedūras Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė pranešė netrukus po 7 val. ryto.

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„Vadovaudamasi galiojančiomis procedūromis, Ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė per Oro operacijų centrą – Oro pajėgų komponento vadovybę – pasitelkė būtinas savo žinioje esančias pajėgas ir priemones“, – nurodyta pranešime.

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Kariuomenės veiksmai buvo prevencinio pobūdžio.

„Ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė stebi esamą situaciją, o jai pavaldžios pajėgos ir priemonės išlieka pasirengusios nedelsiant reaguoti“, – pabrėžta pranešime.

Po pusvalandžio pranešta, kad lėktuvai grįžo į savo bazes.

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Gyventojams buvo išsiųsti perspėjimai

Vyriausybinis saugumo centras Liublino vaivadijos gyventojams išsiuntė perspėjimą.

„DĖMESIO! Rusijos oro ataka Ukrainos teritorijoje. Situacija stebima. Lenkijos oro erdvėje veikia šalies karinė aviacija. Laukite tolesnių pranešimų“, – rašoma perspėjime.

Prieš pat 8 val. ryto perspėjimas buvo atšauktas.

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