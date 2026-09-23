Aliarmas Lenkijoje: pakelti naikintuvai, gyventojams išsiųsti perspėjimai

„Antžeminės oro gynybos ir radiolokacinės žvalgybos sistemos pasiekė parengties būseną“, – pranešime nurodė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė.
Liublino vaivadijos gyventojams buvo išsiųstas Vyriausybinio saugumo centro (RCB) perspėjimas. Karinės aviacijos operacija baigėsi prieš 8 val. ryto, rašo „RMF24“.
Apie pradėtas taikyti procedūras Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė pranešė netrukus po 7 val. ryto.
„Vadovaudamasi galiojančiomis procedūromis, Ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė per Oro operacijų centrą – Oro pajėgų komponento vadovybę – pasitelkė būtinas savo žinioje esančias pajėgas ir priemones“, – nurodyta pranešime.
Kariuomenės veiksmai buvo prevencinio pobūdžio.
„Ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė stebi esamą situaciją, o jai pavaldžios pajėgos ir priemonės išlieka pasirengusios nedelsiant reaguoti“, – pabrėžta pranešime.
Po pusvalandžio pranešta, kad lėktuvai grįžo į savo bazes.
Gyventojams buvo išsiųsti perspėjimai
Vyriausybinis saugumo centras Liublino vaivadijos gyventojams išsiuntė perspėjimą.
„DĖMESIO! Rusijos oro ataka Ukrainos teritorijoje. Situacija stebima. Lenkijos oro erdvėje veikia šalies karinė aviacija. Laukite tolesnių pranešimų“, – rašoma perspėjime.
Prieš pat 8 val. ryto perspėjimas buvo atšauktas.
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