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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Naktį iš Šiaulių pakilo NATO naikintuvai: kariuomenė paaiškino, kodėl

2026-09-22 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-22 12:55
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Vėlų pirmadienio vakarą Latvijoje buvo paskelbtas oro pavojus. Tuo metu Lietuvoje dėl balionams būdingos atžymos laikinai apribota Vilniaus oro uosto veikla. Buvo pakelti ir NATO naikintuvai – kariuomenė paaiškino, kokiu tikslu.

NATO naikintuvai (BNS nuotr.)

Vėlų pirmadienio vakarą Latvijoje buvo paskelbtas oro pavojus. Tuo metu Lietuvoje dėl balionams būdingos atžymos laikinai apribota Vilniaus oro uosto veikla. Buvo pakelti ir NATO naikintuvai – kariuomenė paaiškino, kokiu tikslu.

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Gyventojams pastebėjus ore naikintuvus, Lietuvos kariuomenė patvirtino, kad jie iš tiesų buvo pakilę.

„Taip, šiąnakt NATO oro gynybos misijos naikintuvai iš Šiaulių aviacijos bazės skrido vykdyti patruliavimą“, – nurodė kariuomenė.

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Visgi naikintuvai kilo ne dėl galimų balionų, o dėl Latvijoje paskelbto oro pavojaus. Mat Šiaulių aviacijos bazėje dislokuoti naikintuvai vykdo oro policijos misiją visoms Baltijos šalims.

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„NATO naikintuvai pakelti dėl galimų oro erdvės pažeidimų Latvijos ir Baltarusijos pasienyje, patruliavimas baigtas be incidentų“, – paaiškino kariuomenė.

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Oro pavojus Latvijoje atšauktas kelios minutės po vidurnakčio.

Buvo sutrikusi Vilniaus oro uosto veikla

Pirmadienį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti oro erdvės ribojimai. Anot Vilniaus oro uosto, rizikingose aviacijai teritorijose užfiksuotos navigacinės atžymos, būdingos balionams.

Skrydžių ribojimai įvesti nuo 23.25 valandos.

Vilniaus oro uostas veiklą atnaujino rugsėjo 22 d. 02:40 panaikinus oro erdvės ribojimus.   

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Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis.

Dėl vadinamųjų kontrabandinių balionų Vilniaus oro uosto veikla sutrikdyta po kelių mėnesių pertraukos. Pastarąjį kartą toks incidentas fiksuotas birželio mėnesį.

Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla strigo apie dešimt kartų.

Lietuvos vadovai tokius įskridimus laiko hibridine Minsko režimo ataka.

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