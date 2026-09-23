Lenkijos naikintuvai pakelti į orą: virš Baltijos jūros perimtas Rusijos žvalgybinis lėktuvas

„Rusija nuolat išbando NATO rytinį flangą. Šiandien – ir vėl virš Baltijos jūros“, – antradienio vakarą socialiniame tinkle X parašė W. Kosiniakas-Kamyszas.
„Mūsų naikintuvai maždaug už 40 kilometrų nuo Lenkijos pakrantės perėmė Rusijos Il-20“, – nurodė jis.
Pasak ministro, tai nėra pavienis incidentas, o dalis nuolatinio Rusijos daromo spaudimo.
„Lenkijos oro erdvė nuolat stebima, o Lenkijos kariuomenė išlieka parengtyje!“ – pabrėžė W. Kosiniakas-Kamyszas.
Rusijos provokacijos
Šis incidentas – naujausias iš virtinės panašių provokacijų. Rugsėjo pradžioje W. Kosiniakas-Kamyszas pranešė, kad Rusijos lėktuvas Il-20 buvo perimtas virš Baltijos jūros, už 40 kilometrų į šiaurę nuo Ustkos miesto Lenkijos Baltijos jūros pakrantės centrinėje dalyje. Rusijos lėktuvai virš Baltijos jūros taip pat buvo perimti liepą ir rugpjūtį.
Rusijos žvalgybiniai, o pastaruoju metu ir koviniai lėktuvai nuolat skraido virš Baltijos jūros išjungę atsakiklius ir nepateikę skrydžio planų, todėl juos sunku identifikuoti nuotoliniu būdu. Taip jie tikrina NATO reagavimą ir oro gynybos sistemas, be to, kelia pavojų regiono civilinei aviacijai.
Jų veikla atidžiai stebima vykdant NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse, kai Lenkijos ir sąjungininkų orlaiviai patruliuoja Baltijos valstybių bei Baltijos jūros oro erdvėje. Tarptautinę oro erdvę virš Baltijos jūros taip pat stebi Lenkijos, Švedijos, Danijos ir Vokietijos ginkluotosios pajėgos.
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