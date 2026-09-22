Neoficialiais „RMF24“ žurnalisto duomenimis, penktos klasės mokinys iš mokyklos tualeto išėjo nešinas nedideliu kirviu ir kelis kartus smogė koridoriuje stovėjusiai 10-metei.
Jis smūgiavo mergaitei į peties, galvos sritis ir ranką.
10-metei prireikė medikų pagalbos
Į pagalbą mergaitei buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba.
Vežama į ligoninę ji buvo sąmoninga.
11-metis buvo sulaikytas įvykio vietoje, o policija aiškinasi incidento aplinkybes.
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