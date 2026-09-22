Skandalas Lenkijoje: 800 karių saugomoje bazėje dėl drono skambinta 112

Lenkijos nacionalinės gynybos ministerija išplatino pranešimą dėl portalo „Onet“ paviešinto incidento su dronu, įvykusio Pamario vaivadijoje esančiame Redzikove.
Būtent šioje vietovėje yra vienas svarbiausių Lenkijos karinių objektų, kuriame įrengta amerikiečių priešraketinės gynybos sistemos dalis.
„Dronas nepriartėjo prie strategiškai svarbių Redzikovo bazės objektų“, – patikino Gynybos ministerija.
Kaip pranešė „Onet“, incidentas su dronu Redzikove įvyko rugsėjo 15-osios popietę.
Budinti karininkė skambino numeriu 112
„Užuot droną neutralizavę ar numušę, kariškiai pradėjo vykdyti procedūras, pagal kurias budinti dalinio karininkė, be kita ko, paskambino bendruoju pagalbos telefonu 112“, – skelbė portalas.
Informacija apie droną tokioje strategiškai svarbioje vietoje sukėlė daugybę klausimų ir audringų reakcijų, skelbia „RMF24“.
„Virš Redzikovo bazės skraidė leidimo neturintis dronas. Ten turime visą apsaugos batalioną. 800 karių. Vienintelė jų užduotis – saugoti šią bazę. Kai įskrido dronas, budintis karininkas paskambino numeriu 112. Išlaikome 800 karių, o jie skambina policijai. Mūsų valstybė – tikras memas“, – rašė Konfederacijos partijos parlamentaras Sławomiras Mentzenas.
Zbudowali system antydronowy w Polsce? Telefon wojska na nr 112.— Waldemar Buda (@waldemar_buda) September 22, 2026
„Lenkijoje sukūrė antidroninę sistemą? Kariškių skambutis numeriu 112“, – ironizavo partijos „Rozwój Plus“ europarlamentaras Waldemaras Buda.
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