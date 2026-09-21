Pareigūnai patikrino mokyklinius autobusus ir nustėro: vieną vairavo neblaivus vyras, kituose – rimti gedimai

Naujojo Targo apskrityje buvo patikrintas pradinės mokyklos mokinius vežantis autobusas, kuriame nustatyta daugybė techninių gedimų.
Ypač pavojingas buvo neveikiantis stovėjimo stabdys, dėl kurio nebuvo galima užtikrinti, kad autobusas nepajudės vaikams įlipant ir išlipant, praneša Lenkijos vyriausioji kelių transporto inspekcija.
Vieną iš autobusų vairavo neblaivus vairuotojas
Tą pačią dieną Mščicės gyvenvietėje buvo sustabdytas dar vienas mokyklinis autobusas, keliantis grėsmę keleivių saugumui.
Pareigūnai nustatė aušinimo skysčio nuotėkį, pneumatinių stabdžių sistemos nesandarumą ir penkiose sėdimose vietose pažeistus saugos diržus. Taip pat aptikta daugybė apšvietimo sistemos gedimų.
Abiem atvejais pareigūnai paėmė transporto priemonių registracijos liudijimus ir uždraudė toliau jas eksploatuoti. Apie patikrinimų rezultatus taip pat buvo informuota mokyklos vadovybė.
Dar didesnį nerimą keliantis incidentas, kur mokyklinio autobuso vairuotojas, vežęs 38 vaikus, transporto priemonę vairavo būdamas neblaivus. Patikrinimo nustatyta 0,21 promilės alkoholio koncentracija iškvėptame ore – šis rodiklis viršija Lenkijoje leistiną 0,2 promilės ribą.
Vyras buvo perduotas policijai, kuri atėmė jo vairuotojo pažymėjimą, o bylą nagrinės teismas.
Tuo metu Vyškuvo apskrityje buvo sustabdytas 76 metų mokyklinio autobuso vairuotojas, kurio teisė vairuoti tokio tipo transporto priemonę buvo nustojusi galioti dar šių metų kovą.
Atliktų patikrinimų serija parodė, kad dalis vežėjų ir vairuotojų vis dar nepaiso pagrindinių saugumo taisyklių, todėl kasdien į mokyklas vykstantiems vaikams kyla realus pavojus.
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