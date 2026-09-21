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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijoje aptikta 250 kg sverianti bomba: įvedami eismo ribojimai

2026-09-21 08:16 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-21 08:16
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Pirmadienio rytą Lenkijos Ščecino ir aplinkinių vietovių gyventojai turi pasiruošti dideliems eismo sutrikimams. Juos sukels išminuotojų operacija, kurios metu bus iškelta netoli Kyjivo transporto mazgo aptikta 250 kg sverianti Antrojo pasaulinio karo laikų aviacinė bomba. Tarnybos ragina gyventojus būti atsargius ir naudotis numatytais apvažiavimo maršrutais.

Lenkijos vėliava (nuotr. Elta)

Pirmadienio rytą Lenkijos Ščecino ir aplinkinių vietovių gyventojai turi pasiruošti dideliems eismo sutrikimams. Juos sukels išminuotojų operacija, kurios metu bus iškelta netoli Kyjivo transporto mazgo aptikta 250 kg sverianti Antrojo pasaulinio karo laikų aviacinė bomba. Tarnybos ragina gyventojus būti atsargius ir naudotis numatytais apvažiavimo maršrutais.

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Pirmadienį, rugsėjo 21 d., apie 10 val. vietos laiku prasidės operacija, kurios metu bus iškelta penktadienį miške, netoli Kyjivo transporto mazgo ir Ščecino–Stargardo kelio, aptikta nesprogusi bomba.

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Radinys – apie 250 kilogramų sverianti Antrojo pasaulinio karo laikų aviacinė bomba.

Dėl išminuotojų operacijos bus laikinai sustabdytas eismas A6 greitkelyje ir valstybinės reikšmės kelyje Nr. 10 (Ščecino–Stargardo kelyje), rašo „RMF24“.

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Eismo ribojimai truks apie 30 minučių

Miesto atstovų teigimu, eismas visomis kryptimis Kyjivo transporto mazgo ir Ščecino–Stargardo kelio apylinkėse bus sustabdytas likus kelioms ar keliolikai minučių iki nesprogusios bombos iškėlimo operacijos pradžios. Preliminariais skaičiavimais, eismo ribojimai gali trukti apie 30 minučių.

Vairuotojams parengti apvažiavimo maršrutai, tačiau tarnybos ragina būti ypač atsargius ir sekti pranešimus apie eismo sąlygas.

 

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