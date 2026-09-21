Lenkijoje aptikta 250 kg sverianti bomba: įvedami eismo ribojimai

Pirmadienį, rugsėjo 21 d., apie 10 val. vietos laiku prasidės operacija, kurios metu bus iškelta penktadienį miške, netoli Kyjivo transporto mazgo ir Ščecino–Stargardo kelio, aptikta nesprogusi bomba.
Radinys – apie 250 kilogramų sverianti Antrojo pasaulinio karo laikų aviacinė bomba.
Dėl išminuotojų operacijos bus laikinai sustabdytas eismas A6 greitkelyje ir valstybinės reikšmės kelyje Nr. 10 (Ščecino–Stargardo kelyje), rašo „RMF24“.
Eismo ribojimai truks apie 30 minučių
Miesto atstovų teigimu, eismas visomis kryptimis Kyjivo transporto mazgo ir Ščecino–Stargardo kelio apylinkėse bus sustabdytas likus kelioms ar keliolikai minučių iki nesprogusios bombos iškėlimo operacijos pradžios. Preliminariais skaičiavimais, eismo ribojimai gali trukti apie 30 minučių.
Vairuotojams parengti apvažiavimo maršrutai, tačiau tarnybos ragina būti ypač atsargius ir sekti pranešimus apie eismo sąlygas.
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