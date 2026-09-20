Prie Donaldo Tusko namų pavogė jo šeimos „Lexus“ – kaltinimai pateikti dviem asmenims

PAP duomenimis, kaltinamasis aktas buvo pateiktas rugpjūčio 18 d., tačiau prokurorai tuo metu apie tai viešai nepranešė. Teismo proceso pradžios data kol kas nepaskirta.
D. Tusko šeimai priklausantis „Lexus“ pernai rugsėjį buvo pavogtas netoli premjero namų Baltijos pajūrio kurorte Sopote, nors jo gyvenamąją vietą saugojo Valstybės apsaugos tarnyba.
Vėliau policija automobilį rado stovėjimo aikštelėje kaimyniniame Gdansko mieste. Ant jo buvo uždėti pakeisti valstybinio numerio ženklai.
Po kelių dienų Gdansko oro uoste buvo sulaikytas 41-erių įtariamasis, besiruošiantis sprukti į Bulgariją. Žiniasklaidos duomenimis, vyras anksčiau buvo teistas.
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