Vaizdai lyg iš GTA žaidimo – girtą vairuotoją stabdęs vyras pakibo ant važiuojančio automobilio: pamatykite

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Automobilio vaizdo registratorius užfiksavo, kaip pro nedidelio mėlyno „Renault“ langą įlindęs vyras bando sustabdyti pastarojo vairuotoją. Veiksmas vyko Pekarų mieste, Lenkijoje. 38-erių vyras pastebėjo, kad „Renault“ vairuotojas yra neblaivus, ir, anot lenkų žiniasklaidos, net ištraukė automobilio raktelius.
Tačiau transporto priemonė neužgeso – apsvaigęs vairuotojas nuspaudė akceleratoriaus pedalą, kliudė mikroautobusą ir pavojingai nuvažiavo toliau.
Akistata it iš GTA žaidimo
Jį stabdęs vyras nepasidavė ir, pasivijęs bėglį, vėl pabandė jį sustabdyti giliau mieste. Antroji akistata virto pasivažinėjimu, primenančiu populiaraus kompiuterinio žaidimo GTA vaizdus. Skelbiama, kad pilietiškas lenkas Pekarų gatve čiuožė kelias dešimtis metrų, kol galiausiai nukrito ir nesunkiai susižeidė.
Šiuo veiksmo filmo vertu vaizdu socialiniuose tinkluose pasidalijo net pats Pekarų meras Krzysztofas Turzańskis.
Bėglį sučiupo po keliolikos kilometrų
Chaosą gatvėse sukėlusį vairuotoją policijos pareigūnai galiausiai sučiupo Katovicuose, nuvažiavusį keliolika kilometrų. Padrąsintas alkoholio, bėglys pakeliui spėjo apgadinti dar kelis automobilius, tačiau, laimė, aukų pavyko išvengti.
Atskubėję pareigūnai nustatė, kad 37-erių vairuotojo kraujyje buvo 1,7 promilės alkoholio. Už pavojingą elgesį gatvėse ir vairavimą išgėrus jam gresia iki trejų metų laisvės atėmimo.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.