Dėl intensyvių Rusijos smūgių pasienyje Lenkija plečia sirenų tinklą

Per spaudos konferenciją Liubline M. Kierwinskis teigė, kad Rusija pakeitė savo strategiją ir dažnai atakuoja pasienio punktus Lenkijos ir Ukrainos pasienyje naudodama reaktyvinius dronus bei raketas.
„Mes vis dažniau imamės priemonių, skirtų atremti šias grėsmes“, – sakė jis ir pridūrė, kad 2024 metų pradžioje regione veikė tik 30 sirenų.
Jis taip pat paskelbė apie papildomą finansavimą sirenų tinklams modernizuoti kituose regionuose, kur pažanga apstojo. Ilgalaikis tikslas yra skaitmenizuoti ir sujungti visas 22 tūkst. pavojaus sirenų visoje Lenkijoje į vieną bendrą tinklą.
Be to, M. Kierwinskis teigė, kad vėliau šiais metais bus pristatyta nauja pavojaus programėlė, kurioje naudojama „Cell Broadcast“ technologija. Pagal naująją sistemą pavojaus pranešimai privers privačius mobiliuosius įrenginius veikti tiesiogiai kaip vietines įspėjamąsias sirenas.
Ketvirtadienį Liublino ir Žešuvo civiliniai oro uostai laikinai sustabdė skrydžius, o Lenkijos ir NATO naikintuvai buvo pakelti saugoti regiono oro erdvės per intensyvų Rusijos antskrydį Vakarų Ukrainoje. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas patvirtino, kad vos už kelių šimtų metrų nuo Lenkijos sienos perėjos Dorohuske nugriaudėjo galingas sprogimas, Rusijos pajėgoms smogus Ukrainos degalinei.
Rugsėjo 13 dieną Rusijos dronas pataikė į keleivinio traukinio lokomotyvą geležinkelio stotyje Vakarų Ukrainoje, maždaug už 2 km nuo Lenkijos sienos. Išpuolis netoli sienos taip pat paveikė regioninę logistiką – jis įvyko iš stoties vos išvykus diplomatiniam traukiniui su tarptautiniais pareigūnais.
Lenkijos pareigūnai teigė, kad nors per šiuos incidentus šalies oro erdvė nebuvo pažeista, smūgių artumas kelia nuolatinę grėsmę rytiniam flangui. M. Kierwinskis sakė, kad vaivadijoje avarinėms situacijoms paruošta beveik 3,5 tūkst. civilinių slėptuvių, ir perspėjo, kad „laiko labai mažai“ norint sustiprinti visuomenės pasirengimą.
Liublino ir pietrytinė Pakarpatės vaivadijos šeštadienį surengė civilinės saugos pratybas, siekdamos patikrinti koordinuotą pagalbos tarnybų ir vietos valdžios reakciją.
Nuo praėjusio lapkričio, kai prasidėjo civilinių ekstremaliųjų situacijų mokymų programa, joje sudalyvavo daugiau kaip 20 tūkst. lenkų, teigė aukšto rango gynybos pareigūnas.
Programa „wGotowosci“ (liet. „Parengtyje“), kurią kaip bandomąjį projektą 2025 metų lapkritį pradėjo Krašto apsaugos ministerija ir Lenkijos ginkluotosios pajėgos, siūlo nemokamus vienos dienos mokymus civiliams nuo 13 metų amžiaus.
Gynybos viceministrė Magdalena Sobkowiak-Czarnecka per spaudos konferenciją sakė, kad krizinės situacijos, kurioms ruošia šie mokymai, apsiriboja ne tik ginkluotu konfliktu, bet apima ir tokias ekstremalias situacijas kaip gaisrai ir potvyniai. Ji pridūrė, kad aštuonių valandų užsiėmimai yra griežtai edukacinio pobūdžio ir nereiškia įstojimo į kariuomenę.
Civilinė programos dalis apima keturis modulius: pirmąją medicinos pagalbą, kibernetinį saugumą, išgyvenimo įgūdžius ir krizių valdymo pagrindus. Kitais metais planuojama pristatyti antrąjį etapą, pritaikytą savanoriams, norintiems įgyti bazinį karinį parengimą, įskaitant elgesį su šaunamaisiais ginklais, siekiant sustiprinti Lenkijos karinio rezervo sistemą.
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