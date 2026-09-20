Išpuolis Lenkijos pasienyje sutapo su tragiška diena: prieš 87 metus SSRS pradėjo puolimą

„Gavau dar vieną pranešimą, Rusijos ataka prieš vakarinę Ukrainos dalį baigėsi. Labai arti Lenkijos sienos, netoli Dorohusko, vėl buvo atakuota, tikriausiai, degalinė. Įvyko labai galingas sprogimas. Mūsų lėktuvai buvo pakelti į orą. Ši rugsėjo 17-oji yra ypatinga diena, taip pat ir šiandienos saugumo atžvilgiu“, – ketvirtadienį pareiškė premjeras Donaldas Tuskas.
12 val. 46 min. kariuomenė pranešė apie Lenkijos aviacijos veiksmų pabaigą, susijusią su Rusijos oro atakos grėsme objektams vakarinėje Ukrainoje. 12 val. 48 min. buvo atšauktas RCB pavojaus signalas.
Apie tai, kad dronas su reaktyviniu varikliu nukrito arba buvo sunaikintas 4 km nuo Lenkijos sienos Ukrainos pusėje, anksčiau TVN24 eteryje pranešė Operatyviosios ginkluotųjų pajėgų vadovybės atstovas spaudai. Iš premjero žodžių išplaukia, kad sprogimas įvyko netoli pasienio punkto Ukrainos Jagodine.
Centrinės šalies dalies gyventojai galėjo išgirsti galingą griausmą. Tai – karinių kovinių lėktuvų, viršijusių garso greitį, garsai.
Kariuomenė buvo pasirengusi numušti objektą, jei jis būtų priartėjęs prie sienos su Lenkija ir būtų kilusi siena kirtimo grėsmė, Seime perdavė gynybos viceministras Cezary Tomczykas.
Daugelyje rytų Lenkijos gyvenviečių, įskaitant Liubliną ir Žešuvą, kaupė pavojaus sirenos.
2026 m. rugsėjo 17 d. sukanka 87 metai nuo SSRS išpuolio prieš Lenkiją.
Sovietų Sąjungos puolimas prieš 87 metus
1939 m. rugsėjo 17 d. auštant Raudonoji armija kirto rytinę Lenkijos sieną. Sovietų kariuomenė užpuolė šalį, kuri jau daugiau nei dvi savaites kovojo su nacių Trečiuoju Reichu. Tuo metu kovos vis dar vyko, be kita ko, netoli Varšuvos, prie Bzuros, netoli Lvovo ir Helo pusiasalyje, rašoma „Polskie radio“.
Ši istorinė aplinkybė yra itin aktyviai nutylima dabartinėje Rusijos propagandoje, kuri visą Vakarų Europą vadina „naciais“ ir dažnai tvirtina, kad šiuo metu vyksta „kovos su nacizmu tąsa“. Tuo pat metu „pamirštama“, kad Sovietų Sąjunga slapta pasidalijo rytines Europos teritorijas ir kartu su nacistine Vokietija puolė Lenkiją Antrojo pasaulinio karo pradžioje.
Praėjus kelioms valandoms nuo atakos pradžios, SSRS Užsienio reikalų liaudies komisariatas įteikė notą Lenkijos ambasadoriui Wacławui Grzybowskiui. Joje sovietai teigė, kad Lenkijos valstybė nustojo egzistuoti, o jos vyriausybė paliko šalį. Tai buvo Raudonosios armijos įžengimo pateisinimas. Tikrovėje Antrosios Lenkijos Respublikos vyriausybė vis dar buvo Lenkijoje. Rumunijos sieną ji kirto tik vėlų rugsėjo 17 d. vakarą.
Sovietų puolimas buvo galiojančio Lenkijos ir SSRS nepuolimo pakto pažeidimas. SSRS nepaskelbė Lenkijai karo. Raudonoji armija įžengė į rytines Lenkijos teritorijas, užimdama plotą, kuriame gyveno apie 13 milijonų žmonių. Beje, puldama Ukrainą 2022-aisiais Rusija taip pat neskelbė karo.
Slaptas Stalino ir Hitlerio susitarimas
SSRS ataka buvo Ribentropo-Molotovo pakto, pasirašyto 1939 m. rugpjūčio 23 d. pasekmė. Prie sutarties buvo pridėtas slaptas protokolas, kuriame Vokietija ir Sovietų Sąjunga pasidalijo įtakos sferomis Vidurio ir Rytų Europoje. Lenkijos atveju Vokietijos ir Sovietų Sąjungos įtakos sferų siena buvo nustatyta maždaug ties Narevo, Vislos ir Sanos upėmis. Po Vokietijos atakos rugsėjo 1 d. ir Sovietų Sąjungos smūgio rugsėjo 17 d. Lenkijos padalijimas tapo faktu.
Į kovą su Raudonąja armija stojo Lenkijos kariai. Susirėmimai vyko, be kita ko, netoli Gardino, tuomet Lenkijos kontroliuojamo Vilniaus, Šacko ir Vytyčno. Sovietų pajėgas sudarė nuo 600 iki 800 tūkstančių karių. Jie turėjo tūkstančius tankų ir lėktuvų.
Lenkų padaliniai pateko į itin sunkią padėtį. Kariuomenė vienu metu kovojo su Vokietija, o iš rytų pasirodė antrasis agresorius. Didžioji Britanija ir Prancūzija rugsėjo 3 d. paskelbė karą Vokietijai, tačiau nepradėjo puolimo, kuris galėtų palengvinti kovojančios Lenkijos naštą.
Deportacijos, represijos ir Katynės žudynės
Užėmus rytines Lenkijos žemes, prasidėjo sovietinis teroras. Suėmimai palietė valstybės tarnautojus, kariškius, mokytojus, teisininkus, gydytojus ir Lenkijos elito atstovus. Taip pat buvo naikinamos ir plėšiamos Lenkijos institucijos, archyvai, bibliotekos ir muziejai.
1940–1941 metais buvo įvykdytos keturios didelės deportacijos bangos. Į SSRS gilumą buvo išvežamos visos šeimos, įskaitant moteris ir vaikus. Apskaičiavimai dėl ištremtų Antrosios Lenkijos Respublikos piliečių skaičiaus skiriasi, tačiau iškeldinimų mastas siekė šimtus tūkstančių žmonių. Daugelis tremtinių neišgyveno sunkių sąlygų, bado ir priverstinio darbo.
Sovietų represijos palietė ir Lenkijos karo belaisvius. Po agresijos į nelaisvę pateko apie 250 tūkstančių Lenkijos karių. Tarp jų buvo karininkai, laikomi Kozelsko, Starobelsko ir Ostaškovo stovyklose. 1940 m. kovo 5 d. Josifas Stalinas pasirašė sprendimą juos nužudyti. Tų pačių metų pavasarį NKVD nužudė beveik 22 tūkstančius Lenkijos belaisvių ir kalinių. Katynės žudynės tapo viena žinomiausių sovietų represijų prieš Lenkiją simbolių.
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