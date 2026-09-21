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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Skaudi nelaimė Lenkijoje: traukinys partrenkė vaiką

2026-09-21 11:15 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-21 11:15
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Pirmadienio rytą netoli Gdansko esančiame Pščulkų miestelyje įvyko tragiška geležinkelio avarijatraukinys partrenkė ant bėgių buvusį žmogų. Deja, nepaisant greitos gelbėjimo tarnybų reakcijos, jo išgelbėti nepavyko. Ugniagesiai praneša, kad žuvo vaikas.

Policija, žvakė (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (7)

Pirmadienio rytą netoli Gdansko esančiame Pščulkų miestelyje įvyko tragiška geležinkelio avarijatraukinys partrenkė ant bėgių buvusį žmogų. Deja, nepaisant greitos gelbėjimo tarnybų reakcijos, jo išgelbėti nepavyko. Ugniagesiai praneša, kad žuvo vaikas.

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Gdansko policijos pareigūnai pranešimą apie nelaimę gavo apie 8 val. ryto. Atvykę į įvykio vietą jie patvirtino, kad ant geležinkelio bėgių buvęs žmogus žuvo vietoje. Jo amžius kol kas oficialiai nenustatytas.

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Pranešama, kad žuvo mergaitė

„Ant geležinkelio bėgių buvusį žmogų partrenkė maršrutu Gdynė–Tčevas važiavęs traukinys. Šioje vietoje nėra jokios pėsčiųjų perėjos“, – leidiniui „Fakt“ sakė Gdansko apskrities policijos komisariato atstovas spaudai Karolis Koščiukas.

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Ugniagesiai praneša, kad per nelaimę žuvo mergaitė.

„Atvykę į įvykio vietą ugniagesiai patvirtino, kad mergaitė mirė vietoje. Į nelaimės vietą buvo išsiųstos trys ugniagesių komandos“, – leidiniui „Fakt“ teigė Gdansko vaivadijos valstybinės priešgaisrinės tarnybos atstovas spaudai Davidas Vestrichas.

Dėl nelaimės traukinių eismas šiame maršrute buvo sustabdytas. Kol kas nežinoma, kiek laiko truks geležinkelių eismo sutrikimai.

 

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