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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Siaubingas incidentas: jūroje susidūrė 2 laivai

2026-09-21 10:30 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-21 10:30
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Ketvirtadienį, rugsėjo 17 d., netoli Singapūro krantų, susidarius sudėtingai laivybos situacijai, krovininis laivas susidūrė su Kinijos žvejybiniu laivu. Mažesniam laivui, regis, per stebuklą pavyko išvengti rimtesnių pasekmių.

Siaubingas incidentas: jūroje susidūrė 2 laivai (nuotr. „Twitter“)

Ketvirtadienį, rugsėjo 17 d., netoli Singapūro krantų, susidarius sudėtingai laivybos situacijai, krovininis laivas susidūrė su Kinijos žvejybiniu laivu. Mažesniam laivui, regis, per stebuklą pavyko išvengti rimtesnių pasekmių.

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Ketvirtadienį laivas „First Margaux“ išplaukė iš judrios inkaravietės rytinėje Singapūro pusėje ir pasuko į vakarus, rodo bendrovės „Pole Star Global“ pateikti automatinės identifikavimo sistemos (AIS) duomenys.

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Maždaug tuo pačiu metu iš kitos inkaravietės, esančios prie Sentosos salos, išplaukė žvejybinis laivas „Luqing Yuanyu 108“, kuris pasuko į pietus. Šioje teritorijoje laivų eismas buvo intensyvus, o manevravimo galimybės – ribotos.

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Abu laivai pasiekė laivų eismo atskyrimo sistemos (TSS) vakarinę eismo juostą ir pasuko įprastu maršrutu Malakos sąsiaurio link. „Luqing Yuanyu 108“ į eismo juostą įplaukė priešais „First Margaux“.

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Pamažu lenkdamas „Luqing Yuanyu 108“ iš kairės pusės, „First Margaux“ praplaukė už žvejybos laivo ir toliau artėjo prie jo. Tuo metu žvejybos laivo įgula stebėjo situaciją ir šaukė, skelbia „The Maritime Executive“.

Susidūrė 2 laivai

Tuomet laivo „First Margaux“ priekis atsitrenkė į „Luqing Yuanyu 108“ dešinįjį šoną. Krovininis laivas ėmė stumti mažesnį žvejybinį laivą į šoną, pasuko jį ir privertė smarkiai pasvirti į kairę. Per žemus žvejybos laivo pagrindinio denio bortus ėmė plūsti vanduo.

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Po susidūrimo „First Margaux“ dar dvi valandas plaukė į vakarus pastoviu 10 mazgų greičiu, kol galiausiai sustojo, apsisuko ir grįžęs išmetė inkarą.

„First Margaux“ – Japonijos bendrovei priklausantis, Kinijos bendrovės valdomas ir su Panamos vėliava plaukiojantis balkeris, kurio dedveitas siekia 80 tūkst. tonų. Laivas pastatytas prieš trejus metus, o jo patikrinimų istorijoje pažeidimų neužfiksuota.

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